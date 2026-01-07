Prev
યુવાનીમાં ડગ માંડતી છોકરીઓ આખરે મોટી ઉંમરના પુરુષોના પ્રેમમાં કેમ પડી જાય છે? જાણો કારણો

Relationship: પ્રેમ કોને કરી શકાય? તેનો કોઈ જવાબ નથી. પ્રેમ ગમે ત્યારે ગમે તે વ્યક્તિ સાથે અને ગમે તે ઉંમરે થઈ શકે છે. પરંતુ આજકાલ એવા અનેક કિસ્સા જોવા મળે છે જેમાં યુવાનીમાં ડગ માંડતી છોકરીઓ મોટી ઉંમરના પુરુષોના પ્રેમમાં પડી જાય છે ત્યારે એમ થાય કે આવું કેમ થતું હશે? જાણો તેના સંભવિત કારણો....

આમ જોવા જઈએ તો  પ્રેમ કરવાની કોઈ ઉંમર હોતી નથી. પ્રેમ ગમે તે ઉંમરે થઈ જાય છે. પ્રેમમાં ઉંમર, જાતિ, પૈસા, જ્ઞાતિ વગેરેનું કોઈ મહત્વ રહેતું નથી. જે પાત્ર આંખના રસ્તે મનમાં જગ્યા બનાવી લે તે જ પ્રેમી. પરંતુ અનેકવાર એવું બનતું હોય છે. નાની નાની ઉંમરની છોકરીઓ મોટી ઉંમરના પરિણીત પુરુષોના પ્રેમમાં પડી જતી હોય છે. ત્યારે એમ થાય કે પોતાની ઉંમરથી ઘણા મોટા હોય તેવા પુરુષો યુવાનીના ઉમરે ડગ માંડતી છોકરીઓના મનના માણિગર કેમ બની જાય છે. આખરે એવું કેમ બને છે. 

ઘણીવાર એવું પણ બનતું હોય છે કે જ્યારે આવી છોકરીઓ મોટી ઉંમરના સેટલ્ડ પુરુષોના પ્રેમમાં પડે ત્યારે તેમને ગોલ્ડ ડીગરનો ટેગ પણ મળતો હશે. લોકો એમ વિચારે કે તે પૈસા માટે થઈને આવું કરે છે. પરંતુ શું દરેક વખતે આવું થાય તે સાચુ છે? ત્યારે એ જાણીએ કે આખરે એવા તે કયા કારણો હોઈ શકે કે છોકરીઓ આ રીતે સમવયસ્ક નહીં પરંતુ મોટી ઉંમરના પુરુષોના પ્રેમમાં પડી જાય છે. 

1. દેખાડો નથી ગમતો
છોકરીઓ જ્યારે લાઈફ પાર્ટનર પસંદ કરે ત્યારે ખુબ સાવધાની વર્તતી હોય છે. મોટાભાગે છોકરીઓ એવું માનતી હોય છે કે જ્યારે કોઈ મસવયસ્ક છોકરા પૈસા, એટેકેટ કે રૂઆબદાર કપડાં પહેરીને ફરતા હોય ત્યારે તેમને એમ લાગે કે જાણે છોકરી પટાવવા માટે દેખાડો કરે છે પરંતુ મોટી ઉંમરના પુરુષો જ્યારે આ રીતે શાનમાં ફરતા હોય તો તો તે તેમને મેચ્યુરિટી અને વેલ સેટલ્ડ તથા જીવન પ્રત્યે પોઝિટિવ અભિગમ લાગે છે અને આકર્ષાય છે. 

2. જીવનનો અનુભવ
છોકરીઓ મોટાભાગે એવા પાર્ટનરની શોધમાં હોય છે જે તેની કાળજી લે. તેને સાચવે. મોટી ઉંમરના પુરુષો તેમની આ ઈચ્છાઓ પૂરી કરવામાં મોટાભાગે સફળ પણ થાય છે. આ પણ એક કારણ હોઈ શકે છે કે છોકરીઓ મોટી ઉંમરના પુરુષો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. કારણ કે તે એવો સપોર્ટ આપતા હોય છે જેની તેમને ચાહત હોય છે. 

3. વફાદારી
પોતાનાથી મોટી ઉંમરના પુરુષો પસંદ કરવાનું એક કારણ એ પણ હોઈ શકે કે છોકરીઓ તેમાં વફાદારી જોતી હોય છે. મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે તેમને એવું લાગતું હોય છે કે નાની ઉંમરના છોકરાઓ એક છોકરી સાથે સંબંધમાં હોય તો બીજા સાથે અફેર કરી શકે તેવી સંભાવના વધુ હોય છે. પરંતુ મોટી ઉંમરના પુરુષોમાં તે સંભાવના ઓછી હોય છે. 

અન્ય કારણો એવા પણ હોઈ શકે છે જેમ કે ફાઈનાન્શિયલ સ્ટેબિલિટી, સેફ્ટી, સમજદારી, સિક્યુરિટી કે પછી જેમની સાથે તેઓ વધુ સહજપણું મહેસૂસ કરે તેને દીલ દઈ બેસે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ અને ઉપલબ્ધ જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

    

