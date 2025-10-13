Prev
સવારે સાંધામાં કેમ વધી જાય છે જડતાની સમસ્યા, ડોક્ટર પાસેથી જાણો કારણ અને બચાવના ઉપાય

સવારની કડકતા એટલે સવારે ઉઠ્યા પછી શરીર અથવા સાંધામાં કડકતા, હલનચલનમાં મુશ્કેલી અને થોડો દુખાવો કે ખેંચાણની સંવેદના. જો આ દુખાવો એક કલાકથી વધુ સમય સુધી ચાલુ રહે, તો તે સંધિવા અથવા અન્ય સાંધાના રોગનો સંકેત હોઈ શકે છે.

જો તમને સવારે ઉઠીને સૌથી પહેલા તમારા સાંધામાં જડતા અને દુખાવો થાય છે, તો તમે એકલા નથી. ઘણા લોકો આ સમસ્યાનો અનુભવ કરે છે, ખાસ કરીને વૃદ્ધત્વ, ઠંડી અથવા સંધિવા જેવી સ્થિતિઓમાં. આ સ્થિતિને "મોર્નિંગ જડતા" કહેવામાં આવે છે. આ અંગે ડોક્ટર સમજાવે છે કે સવારે આપણા સાંધા કેમ આટલા જડતા અનુભવે છે અને તેનાથી કેવી રીતે રાહત મેળવવી.

કયા કારણે વધે છે આ મુશ્કેલી?
વધતી ઉંમરની સાથે હાડકા અને સાંધાની લચક ઘટી જાય છે, જેનાથી સવારે જડતાનો અનુભવ થાય છે. આ લક્ષણ સંધિવા અથવા સાંધાના સોજામાં પણ સામાન્ય છે, જેમ કે રુમેટોઇડ સંધિવા અથવા ઑસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ. ઠંડા હવામાન સ્નાયુઓને સંકોચે છે, જેનાથી સાંધાની જડતા વધે છે. લાંબા સમય સુધી એક જ સ્થિતિમાં બેસવાથી કે રહેવાથી સાંધાની ગતિશીલતા પણ ઓછી થાય છે. અપૂરતું પીવાનું અને પોષણની ખામીઓ, જેમ કે પ્રવાહી, વિટામિન ડી અથવા કેલ્શિયમનો અભાવ, પણ સાંધાના સ્વાસ્થ્યને અસર કરે છે.

રાહત મેળવવાના ઉપાય
સવારની હળવી એક્સરસાઇઝ કે સ્ટ્રેચિંગ કરવું ફાયદાકારક છે, તેનાથી લોહીનો પ્રભાવ વધે છે અને સાંધામાં ગરમાવો આવે છે, જેનાથી જડતા અને સ્ટિફનેસ ઓછી થાય છે.

હુંફાળા પાણીથી સ્નાન કરવાથી સ્નાયુ અને સાંધાને આરામ મળે છે અને દુખાવો ઘટે છે.

પોષક તત્વોથી ભરપૂર ડાયટ લેવો જરૂરી છે, જેમાં ઓમેગા-3 ફેટી એસિડ, વિટામિન ડી અને કેલ્શિયમ સામેલ હોય, કારણ કે તે સાંધાને મજબૂતી અને લચીલાપન પ્રદાન કરે છે.

વજનને નિયંત્રિત કરવું પણ જરૂરી છે, કારણ કે વધારાનું વજન સાંધા પર દબાવ વધારે છે અને દુખાવો કે જડતા વધી શકે છે.

આ સિવાય પૂરતી ઊંઘ લેવી અને લાંબા સમય સુધી એક પોઝિશનમાં ન બેસવું પણ સાંધાના સ્વાસ્થ્યને જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે.

