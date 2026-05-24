/Snake Behavior: એક જ સાપ વારંવાર કેમ તમારા ઘરની નજીક આવે છે? જાણો તેનું સાચું કારણ

Snake Behavior: શું એ જ સાપ તમારા બગીચા કે ઘરમાં વારંવાર ફરતો રહે છે? આ અંધશ્રદ્ધા નથી, પણ એક વૈજ્ઞાનિક કારણ છે. સાપની નેવિગેશન કુશળતા અને ફેરોમોન્સની ભૂમિકા વિશે એક્સપર્ટ શું કહે છે તે જાણો.
Snake Behavior: એક જ સાપ વારંવાર ઘરની નજીક દેખાવા પર તેની નેવિગેશનલ પાવર હોય છે. આ જ કારણ છે કે તેઓ તેમની યાદોના આધારે એક જ જગ્યાએ પાછા ફરે છે.
સાપને તેમના ઘર કે બગીચામાંથી ભગાડે છે
ઉનાળાની શરૂઆત સાથે, ગામડાઓ અને શહેરોમાં સાપની હલન ચલન વધી જાય છે. લોકો ઘણીવાર સાપને તેમના ઘર કે બગીચામાંથી ભગાડે છે, પરંતુ તેઓ ઘણીવાર તે જ જગ્યાએ પાછા ફરે છે. લોકો ઘણીવાર આને અંધશ્રદ્ધા સાથે જોડે છે, પરંતુ એક્સપર્ટ માને છે કે તેની પાછળ સંપૂર્ણપણે વૈજ્ઞાનિક કારણો છે.
આને વફાદારી કહેવામાં આવે છે
વૈજ્ઞાનિકોના મતે, સાપ તે સ્થાનો પ્રત્યે ખૂબ વફાદાર હોય છે જ્યાં તેઓ રહે છે અને શિકાર કરે છે. જો કોઈ સાપને કોઈ સુરક્ષિત જગ્યા મળે છે અને તેમાં પુષ્કળ ખોરાક હોય છે, તો તે તે જગ્યા યાદ રાખે છે. આને વફાદારી કહેવામાં આવે છે.
સુગંધ તેના માટે નકશા તરીકે કામ કરે છે
સાપને ગંધની ખૂબ જ તીવ્ર ભાવના હોય છે. તેઓ હવા અને જમીનમાંથી રાસાયણિક સંકેતો લેવા માટે તેમની જીભનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે તેઓ કોઈ માર્ગમાંથી પસાર થાય છે, ત્યારે તેઓ તેની ગંધ, અથવા ફેરોમોન્સ, ત્યાં છોડી જાય છે. આ સુગંધ તેના માટે નકશા તરીકે કામ કરે છે, અને તેઓ તેનો ઉપયોગ તેમના મૂળ સ્થાન પર પાછા ફરવા માટે કરે છે.
સાપ તે વિસ્તાર છોડવા માટે અનિચ્છા રાખે
એક્સપર્ટ કહે છે કે જ્યાં ઉંદરો, દેડકા અને નાના જીવો સરળતાથી ઉપલબ્ધ હોય છે, ત્યાં સાપ વધુ જોવા મળે છે. ઘરોની આસપાસ સંગ્રહિત કચરો અથવા ખુલ્લા અનાજ ઉંદરોને આકર્ષે છે, અને સાપ તેમનો પીછો કરે છે. જો કોઈ ચોક્કસ વિસ્તારમાં સતત ખોરાક ઉપલબ્ધ રહે છે, તો સાપ તે વિસ્તાર છોડવા માટે અનિચ્છા રાખે છે.