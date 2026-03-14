Prev
Next
આ લોકોએ ભૂલમાં પણ ન પીવું જોઈએ દૂધ, બાકી શરીરમાં થશે સમસ્યા

જો કોઈ વ્યક્તિને દૂધ કે દૂધથી બનેલા પદાર્થ જેમ કે પનીર, લસ્સી કે બીજી ડેરી પ્રોડક્ટ લીધા બાદ પેટની સમસ્યા થવા લાગે છે, તો તે લેક્ટોઝ ઈન્ટોલરેન્સનો સંકેત હોઈ શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 14, 2026, 02:34 PM IST
Trending Photos

દૂધ આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. બાળકના જન્મ બાદ કોઈપણ વ્યક્તિનું પ્રથમ ભોજન દૂધ જ હોય છે, જે માતાના દૂધથી શરૂ થાય છે. આ કરણ છે કે દૂધને શક્તિ અને પોષણનો મોટો સ્ત્રોત માનવામાં આવે છે. પરંતુ ઘણા લોકોને દૂધ પીધા બાદ પેટની સમસ્યા થાય છે. કેટલાક લોકોમાં ગેસ બને છે, પેટ ફૂલે છે, અપચો કે પેટમાં દુખાવાની ફરિયાદ રહે છે. તેવામાં ઘણીવાર સવાલ ઉઠે છે કે દૂધ પીધા બાદ આવું કેમ થાય છે અને ક્યા લોકોએ દૂધથી દૂર રહેવું જોઈએ. આવો અમે તમને જણાવીએ કે દૂધ પીધા બાદ કેમ ગેસ બને છે અને ક્યા લોકોએ દૂધ ન પીવું જોઈએ.

દૂધ પીવાથી કેમ ગેસ બને છે?
દૂધમાં લેક્ટોઝ નામની એક નેચરલ સુગર હોય છે. તેને પચાવવા માટે શરીરને લેક્ટસ્ટ નામના તત્વની જરૂર હોય છે, જે નાના આંતરડામાં બને છે. જ્યારે શરીરમાં આ તત્વની માત્રા ઓછી થઈ જાય છે, તો લેક્ટોઝ સારી રીતે બચી શકતું નથી. તેવામાં દૂધ પીધા બાદ પેટમાં ગેસ, પેટ ફૂલવું, દુખાવો કે ઝાળા જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

લેક્ટોઝ ઈન્ટોલરેન્સના સામાન્ય લક્ષણ
જો કોઈ વ્યક્તિને દૂધ કે દૂધથી બનેલા પદાર્થ જેમ કે પનીર, લસ્સી કે બીજી ડેરી પ્રોડક્ટ લીધા બાદ પેટ સાથે જોડાયેલી સમસ્યા થાય છે તો તે લેક્ટોઝ ઈન્ટોલરેન્સનો સંકેત હોઈ શકે છે. તેના કેટલાક સામાન્ય લક્ષણ જેમ કે પેટમાં ગેસ, પેટ ફૂલવું કે ભારે લાગવું, પેટમાં દુખાવો કે ખેંચાણ તથા ઝાળા, ઉલ્ટી કે ઉબકા જેવું થઈ શકે છે. આ લક્ષણ સામાન્ય રીતે દૂધ પીવાની 30 મિનિટથી બે કલાકની અંદર જોવા મળે છે.

ક્યા લોકોને દૂધથી સમસ્યા થઈ શકે છે?
દરેક વ્યક્તિને દૂધ પીવાથી સમસ્યા થતી નથી, પરંતુ કેટલાક લોકોમાં આ પરેશાની વધુ જોવા મળે છે. જે લોકોનું પાચનતંત્ર નબળું રહે છે કે જેને પહેલાથી ગેસ, એસિડિટી કે પેટ સાથે જોડાયેલી સમસ્યા રહે છે. તેને દૂધ પચાવવામાં સમસ્યા થઈ શકે છે. આ સિવાય ઉંમર વધવાની સાથે પણ ઘણા લોકો દૂધ પચાવવામાં અક્ષમ હોય છે. કેટલાક મામલામાં આંતરડાની બીમારીને કારણે દૂધ પીધા બાદ પેટ સંબંધિત મુશ્કેલી વધી શકે છે.

કેમ દૂધ પીવું જરૂરી છે?
નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે બાળકો માટે માતાનું દૂધ સૌથી વધુ જરૂરી હોય છે અને લગભગ 6થી 7 મહિના સુધી તેની જરૂરિયાત પૂર્ણ કરે છે. ત્યારબાદ બાળક ધીમે-ધીમે આહાર લેવાનું શરૂ કરે છે. પરંતુ દૂધને આપણા ખાનપાન અને કલ્ચરનો હિસ્સો માનવામાં આવે છે અને ઘણા લોકો તેને પ્રોટીનના સ્ત્રોતના રૂપમાં લે છે. પરંતુ જો કોઈને દૂધની સમસ્યા છે તો પ્રોટીનની જરૂરિયાત બીજી વસ્તુથી પણ પૂરી થઈ શકે છે.

(ડિસ્ક્લેમરઃ સામાન્ય માહિતીના આધારે આ સમાચાર લખવામાં આવ્યા છે. તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Trending news