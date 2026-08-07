Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /ડાર્ક ચોકલેટ સ્વાસ્થ્ય માટે શા માટે છે ફાયદાકારક? જાણો તેની પાછળનું કારણ

ડાર્ક ચોકલેટ સ્વાસ્થ્ય માટે શા માટે છે ફાયદાકારક? જાણો તેની પાછળનું કારણ

ડાર્ક ચોકલેટ બીજી ચોકલેટની તુલનામાં વધુ હેલ્ધી માનવામાં આવે છે. તેને ખાવાથી ઘણા સ્વાસ્થ્ય લાભ મળી શકે છે. આવો જાણીએ તેની પાછળનું કારણ શું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 07, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:27 PM IST
ડાર્ક ચોકલેટ સ્વાસ્થ્ય માટે શા માટે છે ફાયદાકારક? જાણો તેની પાછળનું કારણ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Sushmita Mukherjee: કરજ ચુકવવા C ગ્રેડ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું, આજે પણ થાય છે અફસોસ
2
3
4
5