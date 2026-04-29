કેળું હંમેશા વળેલું જ કેમ હોય છે ? જાણો શું છે તેની પાછળનું વૈજ્ઞાનિક કારણ

Banana Interesting Facts : તમે બધાએ કેળા ખાધા જ હશે. તમે જોયું હશે કે કેળું હંમેશા વળેલું હોય છે, પણ શું તમને આ પાછળનું કારણ ખબર છે ? જો ના જાણતા હોવ તો આ લેખમાં અમે તમને તેની પાછળનું વૈજ્ઞાનિક કારણ જણાવીશું. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 29, 2026, 02:34 PM IST
  • કેળા લગભગ દરેક ઋતુમાં બજારમાં મળતું ફળ છે
  • દરેક વ્યક્તિ કેળાના દેખાવથી પરિચિત છે
  • કેળાનો આકાર હંમેશા વાંકો જ હોય છે

Banana Interesting Facts : કેળા લગભગ દરેક ઋતુમાં બજારમાં મળતું ફળ છે, તે ઉર્જાથી ભરપૂર હોય છે. સસ્તા હોવાથી તે દરેક માટે સુલભ હોય છે. દરેક વ્યક્તિ કેળાના દેખાવથી પરિચિત છે. તમે જોયું હશે કે કેળાનો આકાર હંમેશા વાંકો જ હોય છે. શું તમારા મનમાં ક્યારેય વિચાર આવ્યો છે કે કેળું વળેલું જ કેમ હોય છે ? તે સીધા કેમ નથી હોત ? હકીકતમાં આ પાછળ એક વૈજ્ઞાનિક કારણ છે. તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

કેળું હંમેશા વળેલું જ કેમ હોય છે ? 

કેળા મોટાભાગના અન્ય ફળોથી વિપરીત જમીન તરફ વધવાને બદલે સૂર્યપ્રકાશ તરફ ઉપર તરફ વધે છે. આ પાછળનો વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત "નેગેટિવ જીઓટ્રોપિઝમ" તરીકે ઓળખાય છે. નેગેટિવ જીઓટ્રોપિઝમ એ ચોક્કસ છોડ દ્વારા પ્રદર્શિત થતી એક ચોક્કસ વૃત્તિ છે, જેમાં તે ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વિરુદ્ધ દિશામાં વધે છે. શરૂઆતમાં કેળા અન્ય ફળોની જેમ નીચે તરફ વધે છે. જોકે, બાદમાં તે સૂર્ય તરફ વધવા લાગે છે, એક પ્રક્રિયા જેના કારણે તે વળેલું દેખાય છે. 

જેમ જેમ ફળ વધવા લાગે છે, તેમ તેમ કેળાની અંદરના કોષો તેને સૂર્યપ્રકાશ તરફ વાળવાનું શરૂ કરે છે. આ એક કુદરતી પ્રક્રિયા છે જેમાં ફળ ધીમે ધીમે ઉપરની દિશામાં વધવા લાગે છે. પરિણામે, સૂર્ય તરફનો આ ઝુકાવ જ કેળાને સીધા વધવાને બદલે વક્ર અને ઉપર તરફ વળેલો દેખાય છે.

નેગેટિવ જીઓટ્રોપિઝમ શું છે ?

આને સરળ શબ્દોમાં સમજીએ તો મોટાભાગના છોડ ગુરુત્વાકર્ષણ દિશામાં ઉગે છે એટલે કે તેમના મૂળ જમીનમાં નીચે તરફ વધે છે, જ્યારે તેમની દાંડી ઉપર તરફ વધે છે, પરંતુ કેળાનો છોડ કંઈક અલગ રીતે વધે છે. જ્યારે કેળાનું ફળ શરૂઆતમાં વધવા લાગે છે, ત્યારે તે ગુરુત્વાકર્ષણને કારણે નીચે તરફ વધે છે. જોકે, સૂર્યપ્રકાશ મેળવવા માટે તે ધીમે ધીમે ઉપર તરફ વળવાનું શરૂ કરે છે. આ પ્રક્રિયાને 'નેગેટિવ જીઓટ્રોપિઝમ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

ઇતિહાસ શું કહે છે ?

વનસ્પતિ ઇતિહાસ મુજબ, કેળાનું વૃક્ષ સૌપ્રથમ વરસાદી જંગલોમાં ઉદભવ્યું હતું. આ ગાઢ વાતાવરણમાં સૂર્યપ્રકાશ સરળતાથી પ્રવેશી શકતો નહોતો. તેથી કેળાના ઝાડને વિકસિત થવા અને ખીલવા માટે તે પર્યાવરણની ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓમાં અનુકૂલન સાધવું પડ્યું. આમ જેમ જેમ સૂર્યપ્રકાશ ફિલ્ટર થવા લાગ્યો તેમ તેમ કેળા સૂર્ય તરફ વધવા લાગ્યા, પરિણામે તેનો આકાર વાંકો છે. 

About the Author
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

