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ઘરમાં ગરોળીઓનો ત્રાસ કેમ વધી રહ્યો છે? ACથી લઈને રસોડા સુધી તેના આવવાનું કારણ અને ભગાડવાના સરળ ઉપાય!

Lizards Home Remedies: ઘરમાં ગરોળીની હાજરી ઘણા લોકો માટે ચિંતા અને ડરનું કારણ બને છે. તેઓ મુખ્યત્વે દિવાલો અને છત પર જોવા મળતા હતા, પરંતુ હવે તેઓ ફ્લોર, બારીઓ અને ખૂણા પર પણ દેખાઈ રહ્યા છે. તેઓ જંતુઓ, છુપાવવાની જગ્યાઓ અને ઘરના વાતાવરણથી આકર્ષાય છે. કેટલાક સરળ પગલાં તેમને દૂર રાખવામાં મદદ કરી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 24, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:47 PM IST
ઘરમાં ગરોળીઓનો ત્રાસ કેમ વધી રહ્યો છે? ACથી લઈને રસોડા સુધી તેના આવવાનું કારણ અને ભગાડવાના સરળ ઉપાય!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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