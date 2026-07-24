/ઘરમાં ગરોળીઓનો ત્રાસ કેમ વધી રહ્યો છે? ACથી લઈને રસોડા સુધી તેના આવવાનું કારણ અને ભગાડવાના સરળ ઉપાય!

Lizards Home Remedies: ઘરમાં ગરોળીનું દેખાવ નવું નથી, પરંતુ તેમના બદલાતા સ્થાનો વધુને વધુ આશ્ચર્યજનક છે. જ્યારે તેઓ દિવાલો અને છત સુધી મર્યાદિત રહેતા હતા, ત્યારે હવે તેઓ ઘણીવાર ફ્લોર, બારીઓ અને ખૂણાઓમાં જોવા મળે છે. તેમની અચાનક, ઝડપી હિલચાલ ઘણા લોકોને ડરાવવા માટે પૂરતી છે. જો કે સામાન્ય ઘરની ગરોળી મોટે ભાગે હાનિકારક હોય છે, લોકો હજુ પણ તેમને દૂર રાખવા માંગે છે. મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે ઘરનું વાતાવરણ ઘણીવાર તેમને આકર્ષે છે.
ખોરાક માટે જંતુઓ, છુપાવવાની જગ્યાઓ અને ચોક્કસ ખૂણા તેમના માટે સારૂ ઘર બની જાય છે. તેથી, કેટલાક સરળ ઘરેલું ઉપાયો કરવાથી તેમની હાજરી નોંધપાત્ર રીતે ઓછી થઈ શકે છે.
ગરોળીની ઝડપી હિલચાલ, અચાનક દેખાવ અને વિશિષ્ટ દેખાવ ઘણા લોકોને અસ્વસ્થ કરે છે. જો કે ઘરોમાં જોવા મળતી સામાન્ય ગરોળી સામાન્ય રીતે હાનિકારક હોય છે, મોટાભાગના લોકો તેમને દૂર રાખવા માંગે છે.
શું તમારું AC ગરોળીને આકર્ષે છે?
તમને એ જાણીને નવાઈ લાગશે કે એર કંડિશનર પણ ગરોળી માટે છુપાવાનું સ્થળ બની શકે છે. એસીના આઉટડોર યુનિટના ઘેરા ખૂણા, ગરમી અને આશ્રય તેમને આરામ કરવા માટે આરામદાયક વાતાવરણ પૂરું પાડે છે. વધુમાં, પાઈપોની આસપાસ નાના છિદ્રો, તિરાડો અને ખુલ્લા ભાગ તેમના માટે ઘરમાં પ્રવેશવાનો પ્રવેશદ્વાર બની શકે છે.
જ્યાં જંતુઓ, ત્યાં ગરોળી
ગરોળી ઘણીવાર ખોરાકની શોધમાં ઘરમાં પ્રવેશ કરે છે. જીવાત, માખીઓ અને નાના જંતુઓ ઘરની આસપાસ એસી યુનિટ અથવા લાઇટ હેઠળ એકઠા થાય છે, જે તેમને ગરોળી માટે સરળ શિકાર બનાવે છે. તેથી, જંતુઓની સંખ્યા ઘટાડવી એ ગરોળીને દૂર રાખવાનો સૌથી સરળ રસ્તો હોઈ શકે છે.
રસાયણો વિના ગરોળીને દૂર રાખવી
રાસાયણિક સ્પ્રે સામાન્ય બન્યા તે પહેલાં, ઘણા સરળ ઘરેલું ઉપાયોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. આ પદ્ધતિઓ ગરોળીના સંપૂર્ણ નાબૂદીની ખાતરી આપતી નથી, પરંતુ તે ઘરને તેમના માટે ઓછું આકર્ષક બનાવી શકે છે.
લસણ અને ડુંગળીની ગંધથી ગરોળીને દૂર રાખવાનો પ્રયાસ
દરવાજા, બારીઓ અને ગરોળી વારંવાર જોવા મળતી અન્ય જગ્યાઓ પાસે લસણની કળી અથવા ડુંગળીના ટુકડા રાખવા એ એક પ્રાચીન ઘરગથ્થુ ઉપાય છે. તેમની તીવ્ર ગંધ ગરોળીને દૂર રાખવામાં મદદ કરે છે, તેવું માનવામાં આવે છે.
મરીનો સ્પ્રે અને સફાઈ પણ કામ કરશે
મરી અને પાણીનું હળવું દ્રાવણ બનાવીને ખૂણાઓ અને સંભવિત પ્રવેશ બિંદુઓ પર છંટકાવ કરવો એ પણ એક લોકપ્રિય ઘરગથ્થુ ઉપાય છે. ઘરની નિયમિત સફાઈ, ખોરાકના ભંગાર ટાળવા અને રસોડાને સ્વચ્છ રાખવું પણ જરૂરી છે.
છુપાવવાની જગ્યાઓ ઓછી કરો, મુશ્કેલી ઓછી કરો
જૂના ડબ્બા, અખબારોના ઢગલા અને અન્ય કચરો ગરોળી માટે ઉત્તમ છુપાવાની જગ્યાઓ બનાવે છે. ઘરમાં બિનજરૂરી વસ્તુઓ રાખવાથી અને દિવાલો, બારીઓ અને દરવાજાઓમાં તિરાડો સીલ કરવાથી તેમના પ્રવેશ બિંદુઓ ઓછા થઈ શકે છે.
જંતુઓ અને ગરોળીને આકર્ષી શકે છે નાઇટલાઇટ્સ
રાત્રે બહારની લાઇટ્સ જંતુઓને આકર્ષી શકે છે, અને ગરોળી એવા વિસ્તારોમાં પણ આવી શકે છે, જ્યાં જંતુઓ હોય છે. તેથી, જરૂર ન હોય ત્યારે બહારની લાઇટ્સ બંધ રાખવાથી પણ ગરોળીને તમારા ઘરની બહાર રાખવામાં મદદ મળી શકે છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.