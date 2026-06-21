Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /Yoga Day History: દુનિયાભરમાં 21 જૂને જ કેમ મનાવવામાં આવે છે યોગ દિવસ? શું તમે જાણો છો આ પાછળનું કારણ?

Yoga Day History: દુનિયાભરમાં 21 જૂને જ કેમ મનાવવામાં આવે છે યોગ દિવસ? શું તમે જાણો છો આ પાછળનું કારણ?

International Yoga Day: 21 જૂને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ મનાવવા પાછળ ઘણા કારણો છે. આ દિવસ આપણને યોગના પ્રાચીન મૂળ સાથે જોડવાનું કામ કરે છે. સાથે જ, યાદ અપાવે છે કે યોગ માત્ર એક કસરત નથી, પરંતુ સ્વસ્થ રહેવાની એક કળા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 21, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:26 AM IST
Yoga Day History: દુનિયાભરમાં 21 જૂને જ કેમ મનાવવામાં આવે છે યોગ દિવસ? શું તમે જાણો છો આ પાછળનું કારણ?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Yoga Day History: દુનિયાભરમાં 21 જૂને જ કેમ મનાવવામાં આવે છે યોગ દિવસ? શું તમે જાણો
International Yoga Day 20261 min ago
2
Football World Cup 202653 min ago
3
gujarat58 min ago
4
Football World Cup 20261 hr ago
5
Rohit Sharma1 hr ago