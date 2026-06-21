/Yoga Day History: દુનિયાભરમાં 21 જૂને જ કેમ મનાવવામાં આવે છે યોગ દિવસ? શું તમે જાણો છો આ પાછળનું કારણ?

Yoga Diwas 2026: યોગ આપણી જીવનશૈલીનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. જો તેને રોજિંદા રૂટિનમાં સામેલ કરવામાં આવે તો મુશ્કેલીઓ ઘણી હદ સુધી હલ થઈ શકે છે, તેથી જ યોગ કરવા પર આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભાર મૂકવામાં આવે છે. આ કારણે દર વર્ષે 21 જૂને સમગ્ર વિશ્વમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ મનાવવામાં આવે છે. આ દિવસે લાખો લોકો પાર્ક, શાળા, ઓફિસ અને ખુલ્લી જગ્યાઓ પર એકસાથે યોગ કરે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે યોગ દિવસ માટે 21 જૂનની તારીખ જ કેમ પસંદ કરવામાં આવી? આની પાછળ માત્ર એક જ કારણ નથી, પરંતુ સાંસ્કૃતિક, વૈજ્ઞાનિક અને આધ્યાત્મિક મહત્વ છુપાયેલું છે. જો કે, દર વર્ષે યોગ દિવસ પર એક થીમ નક્કી કરવામાં આવે છે, જેને વૈશ્વિક સ્તરે અનુસરવામાં આવે છે. આ વખતની થીમ 'સ્વસ્થ આયુષ્ય માટે યોગ' (Yoga for Healthy Aging) રાખવામાં આવી છે. આવી સ્થિતિમાં એ જાણવું જરૂરી છે કે યોગ દિવસની શરૂઆત ક્યારે અને કેવી રીતે થઈ હતી.
યોગ દિવસની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ?
યોગ ભારતની પ્રાચીન પરંપરાનો એક ભાગ છે, જેનો ઇતિહાસ હજારો વર્ષ જૂનો માનવામાં આવે છે. યોગ માત્ર શારીરિક કસરત નથી, પરંતુ શરીરને સ્વસ્થ રાખવાની એક કળા છે. તેથી વર્ષ 2014માં ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા (UNGA)માં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ મનાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો.
177 દેશોનું સમર્થન મળ્યું
ભારતના આ પ્રસ્તાવને વિશ્વના 177 દેશોનું સમર્થન મળ્યું, જે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના ઇતિહાસમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ પ્રસ્તાવોમાંનો એક હતો. આ પછી, 11 ડિસેમ્બર 2014ના રોજ સંયુક્ત રાષ્ટ્રે 21 જૂનને 'આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ' તરીકે જાહેર કર્યો. ત્યારથી જ સમગ્ર વિશ્વમાં યોગ દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે.
21 જૂનની તારીખ જ કેમ પસંદ કરવામાં આવી?
21 જૂનને વર્ષનો સૌથી લાંબો દિવસ માનવામાં આવે છે. તેને 'ગ્રીષ્મ અયનાંત' (Summer Solstice) કહેવામાં આવે છે. આ દિવસે સૂર્યનો પ્રકાશ પૃથ્વી પર સૌથી લાંબા સમય સુધી રહે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ દિવસ ઉર્જા, સકારાત્મકતા અને નવી શરૂઆતનું પ્રતીક છે. તેથી યોગ દિવસ માટે 21 જૂનની તારીખ પસંદ કરવામાં આવી હતી.
આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિકોણથી કેમ ખાસ છે આ દિવસ?
યોગ પરંપરા અનુસાર, ગ્રીષ્મ અયનાંત પછી સૂર્ય દક્ષિણાયન તરફ આગળ વધવાનું શરૂ કરે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં આ સમયગાળો ખૂબ જ સારો માનવામાં આવે છે. આ જ સમયગાળામાં આદિયોગી ભગવાન શિવે પોતાનું જ્ઞાન સપ્તર્ષિઓને આપવાનું શરૂ કર્યું હતું.
યોગ દિવસનો ઉદ્દેશ્ય શું છે?
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અનુસાર, યોગ દિવસનો ઉદ્દેશ્ય લોકોને સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવવા, મનને શાંતિ આપવા અને ફિટનેસ પ્રત્યે જાગૃત કરવાનો છે. જો કે, યોગ રોજ કરવો જોઈએ, પરંતુ 21 જૂને એવા લોકોને ખાસ યાદ અપાવવામાં આવે છે જેઓ યોગ કરવાનું ભૂલી જાય છે કે યોગ સ્વાસ્થ્ય માટે કેટલો ફાયદાકારક છે.
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