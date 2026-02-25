Lizards: ગરમીમાં ઘરમાં ગરોળી શા માટે વધી જાય ? ગરોળીને માર્યા વિના ઘરમાંથી ભગાડવાની 3 સરળ રીત
Get Rid Of Lizards: વાતાવરણમાં ગરમીનું પ્રમાણ ધીરેધીરે વધવા લાગ્યું છે. જેમજેમ ગરમી વધશે તેમ ઘરમાં ગરોળીનો ઉપદ્રવ પણ વધવા લાગે છે. ગરમી શરુ થતાં જ ઘરમાં ગરોળી શા માટે વધી જાય અને આ જીવને માર્યા વિના ઘરમાંથી કેવી રીતે કાઢી શકાય ચાલો જાણીએ.
- ઉનાળાની ઋતુમાં ગરોળીનો ઉપદ્રવ શા માટે વધી જાય છે?
- એવું શું કરીએ તો ગરોળી મરે પણ નહીં અને ઘરની બહાર નીકળી જાય જાણી લો.
- ગરોળીને માર્યા વિના ઘરમાંથી કાઢવાની 3 સરળ રીત.
Trending Photos
Get Rid Of Lizards: ઉનાળામાં ગરમી વધે એટલે ઘરમાં મચ્છર, માખી જેવા જીવજંતુની સાથે ગરોળીનો ઉપદ્રવ પણ વધી જાય છે. બીજા જીવજંતુથી તો એટલો ડર નથી લાગતો પણ ગરોળી એવો જીવ છે જેને દીવાલ પર ફરતી જોઈને પણ ચીતરી ચઢી જાય. દર વર્ષે જ્યારે ગરમીની શરુઆત થાય એટલે ઘરમાં ગરોળી દેખા દેવા લાગે છે. ઉનાળાની ઋતુમાં ગરોળીનો ઉપદ્રવ શા માટે વધી જાય છે અને એવું શું કરીએ તો ગરોળી મરે પણ નહીં અને ઘરની બહાર નીકળી જાય ચાલો આજે જાણીએ.
ગરમીમાં ઘરમાં ગરોળીની શા માટે વધી જાય ?
ઠંડા લોહીવાળો જીવ
ગરોળી કોલ્ડ બ્લડેડ એટલે કે ઠંડુ લોહી ધરાવતો જીવ છે. ગરોળી પોતાના શરીરના તાપમાનને કંટ્રોલ કરવા ગરમી પર આધાર રાખે છે. ઠંડીની ઋતુમાં ગરોળી દિવાલોની તિરાડોમાં છુપાઈ જાય છે અને ગરમી શરુ થતાં જ એક્ટિવ થઈ જાય છે અને બહાર નીકળી પડે છે.
અનુકૂળ વાતાવરણ અને આહાર
ગરમીના દિવસોમાં મચ્છર, માખી જેવા જીવજંતુ પણ વધી જાય છે. ગરોળી માટે ઉનાળો ભોજન માટે અનુકૂળ વાતાવરણ હોય છે. ઉનાળામાં ઘરમાં ગરોળીને ભોજન સરળતાથી મળી રહે છે. તેથી ગરોળી ઘરમાં વધારે ફરતી જોવા મળે છે.
પ્રજનનનો સમય
ગરોળી ઠંડીની ઋતુમાં સુસ્ત થઈ જાય છે અને ગરમીની ઋતુમાં એક્ટિવ હોય છે. ઉનાળો ગરોળી માટે પ્રજનનનો સમય હોય છે. આ સમયે ગરોળીની સંખ્યા વધી જાય છે અને ઘરમાં એક કરતાં વધારે ગરોળીઓ ફરતી જોવા મળે છે.
ગરોળીને માર્યા વિના ઘરમાંથી કાઢવાની 3 સરળ રીત
ઉનાળામાં ઘરમાં ગરોળી શા માટે વધી જાય તેના કારણો તો જાણી લીધા હવે જાણીએ ગરોળીને માર્યા વિના ઘરમાંથી કેવી રીતે કાઢી શકાય. આમ તો ગરોળીને ભગાડવાની અલગ અલગ ઘણી રીતો છે પણ આજે તમને સૌથી અસરકારક ગણાતા સરળ ઉપાય વિશે જણાવીએ. આ ઉપાયો ગરોળીને ઘરથી દુર રાખવામાં મદદરુપ થશે.
લીંબુ અને ફુદીનો
લીંબુ અને ફુદીનો ઘરમાં રહેતી સામાન્ય વસ્તુ છે. આ બંને વસ્તુની સુગંધ ગરોળીને ઘરથી દુર રાખવામાં મદદ કરશે. ફુદીનાની પેસ્ટ બનાવી તેમાંથી રસ કાઢો અને સાથે જ લીંબુનો રસ કાઢો. આ બંને રસને પાણીમાં મિક્સ કરી સ્પ્રે બોટલમાં ભરી લો. આ પાણી ગરોળી આવતી હોય ત્યાં છાંટી દેવું. લીંબુ અને ફુદીનાની સુગંધથી ગરોળી ઘરમાંથી ભાગી જશે.
નેફ્થલીન બોલ્સ
નેફ્થલીન બોલ્સ જેને સામાન્ય ભાષામાં ફિનાઈલની ગોળીઓ પણ કહેવામાં આવે છે તેનાથી પણ ગરોળી દુર ભાગે છે. આ બોલ્સનો ઉપયોગ કબાટમાં, સિંક નીચેની જગ્યામાં ખાસ કરો. આવા ખૂણામાં જીવજંતુઓ વધી જતા હોય છે જેને ખાવા માટે ગરોળી ઘરમાં ઘુસે છે. તેથી ભેજવાળી જગ્યાઓએ પણ ફિનાઈલની ગોળીઓ મુકી દો.
કડવા લીમડાનો ધુમાડો
કડવો લીમડો ગરોળી સહિતના જીવજંતુઓને ભગાડવામાં મદદ કરશે. ઉનાળામાં માખી, મચ્છર સહિતના જંતુઓ વધી જાય છે. જેને ખાવા માટે જ ઘરમાં ગરોળી આવે છે. જો ઘરમાંથી ગરોળી સહિતના જીવજંતુઓને ભગાડવા હોય તો કડવા લીમડાના પાન તોડી તેને તડકામાં રાખી સુકવી લો. ત્યારબાદ રોજ થોડા સુકા પાનનો ધુમાડો ઘરમાં કરો. ખાસ કરીને જે રુમમાં ગરોળી ફરતી હોય ત્યાં કરો. ધુમાડાથી ગરોળી તુરંત ભાગી જશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે