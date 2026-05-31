/અફીણનો નશો કરનારાઓને કેમ નથી દેખાતી પોતાની બરબાદી? જાણો કેવી રીતે મગજ કરે છે નુકસાન

Opium Addiction: અફીણ એક એવો નશીલો પદાર્થ છે જે શરીરની સાથે-સાથે મગજને પણ નુકસાન પહોંચાડે છે. ચાલો જાણીએ કેવી રીતે અફીણ નશો શરીર અને મગરને નુકસાન કરે છે.
Opium Addiction: અફીણની લત માત્ર શરીરને જ નુકસાન નથી પહોંચાડતી, પરંતુ તે ધીમે-ધીમે મગજની કામ કરવાની પદ્ધતિને પણ બદલી નાખે છે. આ જ એક કારણ છે કે અફીણનું સેવન કરનારા ઘણા લોકો એ સમજી શકતા નથી કે તેમનું જીવન કેટલી ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થઈ રહ્યું છે. ત્યાં સુધી કે જ્યારે તેમનું સ્વાસ્થ્ય, કરિયર, આર્થિક સ્થિતિ અને સંબંધો તૂટવા લાગે છે, ત્યારે પણ તે વ્યક્તિ કેટલું નુકસાન થઈ રહ્યું છે તે પૂરી રીતે સમજ્યા વિના નશીલા પદાર્થનો ઉપયોગ ચાલુ રાખે છે. વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે, અફીણમાં રહેલા ઓપિયોઇડ્સ (opioids) સીધી રીતે મગજના રિવાર્ડ અને નિર્ણય લેવાની સિસ્ટમ પર અસર કરે છે. આ નશીલો પદાર્થ શાંતિ અને સંતોષનો એક ખોટો અહેસાસ પેદા કરે છે.
અફીણ મગજ પર કેવી રીતે અસર કરે છે?
માનવ મગજ અને કરોડરજ્જુમાં ખાસ ઓપિયોઇડ રિસેપ્ટર્સ હોય છે. જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિ અફીણનું સેવન કરે છે, ત્યારે તેના સક્રિય રસાયણો આ રિસેપ્ટર્સ સાથે જોડાઈ જાય છે અને દર્દના સંકેતોને રોકી દે છે. આનાથી આરામ તેમજ શારીરિક અને ભાવનાત્મક તણાવમાંથી થોડા સમય માટે રાહતનો અહેસાસ થાય છે. આ સાથે જ મગજ મોટી માત્રામાં ડોપામાઇન મુક્ત કરે છે, જેને સામાન્ય રીતે 'ફીલ ગુડ' (સારું અનુભવ કરાવતું) રસાયણ કહેવામાં આવે છે. ડોપામાઇનનું આ અચાનક વધેલું સ્તર વ્યક્તિને અતિશય આનંદ અને માનસિક શાંતિ આપે છે. આ કારણે તે વારંવાર આ નશીલા પદાર્થનો ઉપયોગ કરવા માટે પ્રેરાય છે.
નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા પર અસર
લાંબા સમય સુધી અફીણનો ઉપયોગ ધીમે-ધીમે પ્રિફ્રન્ટલ કોર્ટેક્સને નુકસાન પહોંચાડે છે. આ મગજનો એ ભાગ છે જે સાચું-ખોટું નક્કી કરવા, તર્ક કરવા અને નિર્ણયો લેવા માટે જવાબદાર હોય છે. જેમ-જેમ આ ભાગ નબળો પડતો જાય છે, તેમ-તેમ વ્યક્તિ સાચું અને ખોટું બરાબર સમજવાની અથવા પોતાના કાર્યોના પરિણામોનો અંદાજ લગાવવાની ક્ષમતા ગુમાવવા લાગે છે. આ જ કારણ છે કે વ્યસનનો ભોગ બનેલા ઘણા લોકો એ ઓળખી શકતા નથી કે આ નશીલો પદાર્થ તેમના જીવન પર કેટલી ગંભીર અસર કરી રહ્યો છે.
નશો કરનારાઓને શું અનુભવાય છે?
નિષ્ણાતો જણાવે છે કે, લત લાગવા પર વ્યક્તિ પોતાની સ્થિતિ પ્રત્યે જાગૃત રહેવાની ક્ષમતા પણ સંપૂર્ણપણે ગુમાવી શકે છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, મગજ પોતાની અંગત સમસ્યાઓને યોગ્ય રીતે સમજવામાં અસમર્થ બની જાય છે. આ સ્થિતિને એનોસોગ્નોસિયા (Anosognosia) કહેવામાં આવે છે.
આનાથી એક એવો ખોટો અહેસાસ પેદા થાય છે કે જીવન સંપૂર્ણપણે કંટ્રોલમાં છે. પરિવારના સભ્યોને આ નુકસાન સ્પષ્ટપણે દેખાઈ શકે છે, પરંતુ વ્યસનનો ભોગ બનેલી વ્યક્તિ અવારનવાર આ વાતનો સંપૂર્ણ સ્વીકાર કરી શકતી નથી.