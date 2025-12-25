Christmas Red Socks: લાલ મોજામાં હોય છે ક્રિસમસનો અસલી જાદૂ, જાણી લો સીક્રેટ સાંતાની રીયલ સ્ટોરી
Christmas Red Socks: ક્રિસમસ આવે એટલે જ્યાં જુઓ ત્યાં ક્રિસમસ ટ્રી, લાઈટ્સ અને લાલ મોજા દેખાય છે. ક્રિસમસ ટ્રીમાં પણ લાલ મોજા રાખવામાં આવે છે. ક્રિસમસની ગિફ્ટ લાલ મોજામાંથી જ મળે છે. શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે આ લાલ મોજાની પરંપરા શરુ કેવી રીતે થઈ ? નથી જાણતા તો ચાલો તમને જણાવીએ.
Christmas Red Socks: દર વર્ષે 25 ડિસેમ્બરે ક્રિસમસ એટલે કે નાતાલનો તહેવાર ઉજવાય છે. આ દિવસ માટે ક્રિસમસ ટ્રી ડેકોરેટ કરવામાં આવે છે. દેશ-વિદેશમાં ક્રિસમસ ટ્રી પર લાલ મોજા રાખવામાં આવે છે અને તેમાંથી ગિફ્ટ મળે છે. ગિફ્ટને લાલ મોજામાં રાખીને આપવાની પરંપરા કેવી રીતે શરૂ થઈ અને સીક્રેટ સાંતા શું છે ચાલો તેની હિસ્ટ્રી વિશે તમને જણાવીએ.
લાલ મોજામાં ગિફ્ટ રાખીને આપવાની પરંપરા સિક્રેટ સાંતા અને સેન્ટ નિકોલસની સ્ટોરી સંબંધિત હોવાની માન્યતા છે. આ પરંપરા દયા, મદદ અને નામ જણાવ્યા વિના ખુશીઓ આપવાનું પ્રતિક ગણાય છે. આ જ કારણ છે કે ક્રિસમસ ટ્રી પર લાલ મોજા ટાંગવામાં આવે છે. આ પરંપરાનું પાલન પ્રેમ સાથે દર વર્ષે કરવામાં આવે છે.
સેન્ટ નિકોલેસે શરૂ કરી ગિફ્ટ આપવાની પરંપરા
ક્રિસમસ પર લોકો એકબીજાને અલગ અલગ પ્રકારના ગિફ્ટ આપતા હોય છે. ક્રિસમસ ટ્રી પર ટાંગેલા લાલ મોજામાં ગિફ્ટ આપવાની પરંપરા સેન્ટ નિકોલેસે શરૂ કરી હોવાની માન્યતા છે. આજના સમયમાં સેન્ટ નિકોલેસને સાન્તા ક્લોઝ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે સેન્ટ નિકોલસ દયાળુ અને મદદ કરનાર વ્યક્તિ હતા તેઓ જરૂરિયાત મંદ લોકોની ચૂપચાપ મદદ કરતા હતા જેથી કોઈને ખબર ન પડે.
સેન્ટ નિકોલસની સ્ટોરી અનુસાર એક ગરીબ પરિવાર હતો જેમાં 3 દીકરીઓ હતી. પરિવાર પાસે દીકરીઓના લગ્ન કરવાના પૈસા ન હતા. જ્યારે સેન્ટ નિકોલસને આ વાતની ખબર પડી તો તેમણે રાતના સમયે તે પરિવારના ઘરે જઈ તેમને મદદ કરવાનો નિર્ણય કર્યો. તેઓ રાત્રે તે ગરીબ પરિવારના ઘરે ગયા અને સોનાના સિક્કાને એક થેલીમાં ભરી ચીમનીના ઉપરના ભાગથી ઘરની અંદર ફેંક્યા. પરંતુ આ સિક્કાની થેલી ચીમની પાસે સુકવેલા મોજામાં પડી ગઈ. બીજા દિવસે સવારે જ્યારે આગ પાસે સુકવેલા મોજા પરિવારના લોકોએ લીધા તો તેમાંથી સોનાના સિક્કાને કર્યા.. સોનાના સિક્કા જોઇને પરિવાર ખુશ થઈ ગયો..
ત્યાર પછી એવી માન્યતા બની ગઈ કે સાન્તા ક્લોઝ લાલ મોજામાં ગિફ્ટ છોડીને જાય છે. સમયની સાથે આ પરંપરા બાળકો વચ્ચે લોકપ્રિય થઈ ગઈ. લાલ રંગને ખાસ એટલા માટે પણ માનવામાં આવે છે કે તે પ્રેમ અને ખુશી વ્યક્ત કરે છે. સાન્તા ક્લોઝ પણ લાલ રંગના કપડા પહેરે છે. તેથી જ લોકો ગિફ્ટ માટે ક્રિસમસ ટ્રી પર લાલ મોજું રાખે છે.
