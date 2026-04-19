Dry Skin: ઉનાળામાં સ્કિન ફાટવાનું કારણ જાણો, સ્કિનની ડ્રાયનેસ દુર કરી સ્કિન રીપેર કરવા લગાડો આ સફેદ વસ્તુ
Dry Skin Remedy: ઘણા લોકોની સ્કિન ઉનાળામાં પણ એકદમ ડ્રાય અને બેજાન દેખાય છે. ગરમીની ઋતુમાં સ્કિનની ડ્રાયનેસ વધવાના કારણો અને આ ડ્રાયનેસ દુર કરવાના ઉપાયો વિશે ચાલો જાણીએ.
- ઉનાળામાં સ્કિન ડ્રાય થવાના કારણો
- ઉનાળામાં સ્કિનને હેલ્ધી રાખવા શું ખાવું ?
- સ્કિનની ડ્રાયનેસ દૂર કરવાના 2 ઘરેલુ ઉપાય
Dry Skin Remedy: ઠંડીની ઋતુમાં સ્કિન ફાટે અને ડ્રાય થઈ જાય તેવું તો ઘણા લોકો સાથે બને છે પરંતુ કેટલાક લોકોની સ્કિન ઉનાળામાં પણ ડ્રાય થઈ જતી હોય છે. ગરમીના દિવસોમાં પણ ઘણા લોકોની સ્કિનમાં ડ્રાયનેસ વધી જાય છે. ઉનાળામાં સ્કિન ડ્રાય થઈને ફાટી જાય તેના માટે કયા કારણો જવાબદાર હોય છે અને આ રીતે વધેલી સ્કિનની ડ્રાયનેસ ને દૂર કેવી રીતે કરવી ચાલો જાણીએ.
ઉનાળામાં સ્કિન ડ્રાય થવાના મુખ્ય કારણ
ઉનાળા દરમિયાન લોકો ગરમીથી બચવા માટે એસીમાં રહે છે. એસીની હવાના કારણે સ્કીન ડ્રાય થઈ જાય છે. કલાકો સુધી એસી માં રહેવાથી સ્કીન ડ્રાય થઈ જાય છે. આ સિવાય તડકાના કારણે પણ સ્કીન પર ડ્રાઇનેસ વધી જાય છે.. શુષ્ક હવાના કારણે ત્વચામાં રહેલું પ્રાકૃતિક તેલ નાશ પામે છે અને સ્કીન ડ્રાય થઈ જાય છે. ત્રીજું કારણ છે ડિહાઇડ્રેશન. ઉનાળામાં શરીરને પાણીની વધારે જરૂર હોય છે તેવામાં જો શરીરને પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી ન મળે તો સૌથી પહેલા સ્કિન ડ્રાઈ થઈ જાય છે. ડ્રાઈ સ્કિન ડિહાઇડ્રેશન નું લક્ષણ હોય છે.
ઉનાળામાં સ્કિનને હેલ્ધી રાખવા શું ખાવું ?
સ્કિનની ડ્રાયનેસની સમસ્યા દૂર કરવા માટે કેટલાક ઘરેલુ ઉપાય પણ અજમાવી શકાય છે પરંતુ તે પહેલા આહારમાં એવી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો જે શરીરને હાઇડ્રેટ રાખે અને સ્કિનને જરૂરી મોઈશ્ચર આપે. ઉનાળા દરમિયાન જો તમારી સ્કિન પણ ડ્રાય થઈ જતી હોય તો આહારમાં અળસી, ચિયા સીડ્સ, પમ્પકીન સીડ વગેરેને એડ કરો. આ વસ્તુઓ નેચરલ ઓઇલ અને ફેટથી ભરપૂર હોય છે તે ત્વચાને અંદરથી હેલ્ધી રાખે છે.
દિવસ દરમિયાન પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવો. પાણી ઉપરાંત દિવસ દરમ્યાન તરબૂચ, ટેટી, સંતરા જેવી વસ્તુઓ ખાવાનું રાખો. આ ફળ પાણીથી ભરપૂર હોય છે અને તે વિટામીન સી પણ આપે છે તેનાથી સ્કિન હેલ્થ સુધરે છે.
સ્કિનની ડ્રાયનેસ દૂર કરવાના ઉપાય
ઉનાળામાં સ્કિન પર વધેલી ડ્રાયનેસને દૂર કરવા માટે દિવસમાં બે વખત એલોવેરા જેલ ચહેરા પર અપ્લાય કરો. એલોવેરા જેલ હાથ અને પગ પર પણ લગાવી શકાય છે. તેનાથી સ્કિનને મોઈશ્ચર મળે છે અને બળતરા શાંત થાય છે.
ડ્રાયનેસના કારણે ચહેરો ખેંચાયેલો રહેતો હોય તો અઠવાડિયામાં 3 વખત સ્કિન પર મલાઈ અથવા દહીંમાં હળદર મિક્સ કરીને અપ્લાય કરો. દહીં અને મલાઈ સ્કિનની ડ્રાયનેસ દૂર કરશે..
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
