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Snake: ચંદનની સુગંધથી નહીં આ 2 વસ્તુથી આકર્ષિત થઈ ચંદનના ઝાડ પર પહોંચે છે સાપ

Snake and Sandalwood Connection: સાપ વિશે એવું કહેવામાં આવે છે કે ચંદનનું ઝાડ સાપને પ્રિય હોય છે. ચંદનના ઝાડ પર સાપનો વસવાટ હોય જ છે. પરંતુ આ વાત સંપૂર્ણપણે સાચી નથી. ચંદનના ઝાડ પર અને આસપાસ સાપ હોય તેની શક્યતા વધારે હોય છે પણ તેનું કારણ ચંદનની સુગંધ નથી. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 31, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:14 AM IST
Snake: ચંદનની સુગંધથી નહીં આ 2 વસ્તુથી આકર્ષિત થઈ ચંદનના ઝાડ પર પહોંચે છે સાપ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Snake: ચંદનની સુગંધથી નહીં આ 2 વસ્તુથી આકર્ષિત થઈ ચંદનના ઝાડ પર પહોંચે છે સાપ
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