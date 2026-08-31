/Snake: ચંદનની સુગંધથી નહીં આ 2 વસ્તુથી આકર્ષિત થઈ ચંદનના ઝાડ પર પહોંચે છે સાપ

Snake and Sandalwood Connection: સામાન્ય રીતે ચંદનના ઝાડ પર સાપ હોવાની શક્યતા વધારે હોય છે. લોકો એવું કહેતા પણ હોય છે કે ચંદનનું ઝાડ સાપનું ઘર હોય છે. તેની પાછળ માનવામાં આવે છે કે ચંદનની સુગંધ સાપને આકર્ષે છે અને તેના કારણે જ ચંદનના ઝાડ પર સાપ વસવાટ કરે છે. પરંતુ આવા જ સંપૂર્ણપણે સાચી નથી. ચંદનના ઝાડ પર સાપ હોય તે વાત સાચી છે પરંતુ સાપ સુગંધથી આકર્ષિત થઈને ઝાડ પર જતા નથી સાપનું ચંદનના ઝાડ પર જવાનું કારણ અલગ હોય છે.
ચંદનના ઝાડ પર સાપ વધારે જોવા મળે છે તેનું કારણ ચંદનની સુગંધ નહીં પરંતુ ઝાડની ઠંડક અને ઝાડ માંથી મળતી શિકારની સામગ્રી હોય છે. ચંદની સુગંધ સાપને આકર્ષે છે તે વાતનું કોઈ વૈજ્ઞાનિક પ્રમાણ પણ નથી. સામાન્ય ધારણા અનુસાર ચંદનના ઝાડ પર સાપ વધારે હોય તેની પાછળ 3 કારણ જવાબદાર હોઈ શકે છે સુગંધ વાળી વાત માત્ર ભ્રમ છે.
ચંદનના ઝાડ પર સાપ શા માટે વધારે જોવા મળે ?
ગરમીથી બચવા
ચંદનના ઝાડ પર સાપ હોવાનું કારણ ઝાડનું તાપમાન હોય છે. સાપ પોતાના શરીરનું તાપમાન જાતે નિયંત્રિત કરી શકતા નથી તેથી રહેવા માટે એવી જગ્યા શોધતા હોય જ્યાં વાતાવરણ ઠંડુ હોય જેના કારણે સાપનું લોહી પણ ઠંડુ રહે. ચંદનનું ઝાડ અને તેની આસપાસનું વાતાવરણ અન્ય ઝાડ કરતાં વધારે ઠંડુ હોય છે એટલા માટે ગરમીથી બચવા અને ઠંડકમાં રહેવા માટે સાપ ચંદનના ઝાડ પસંદ કરે છે.
શિકાર
ચંદનનું ઝાડ હોય ત્યાં આસપાસ ઠંડક માટે ઉંદર, દેડકા અન્ય જીવજંતુ પણ વધારે રહે છે. આવા જીવજંતુ સાપનો મુખ્ય ખોરાક હોય છે. સાપ પોતાના ભોજન અને શિકાર માટે પણ ચંદનના ઝાડ પર કે ચંદનના ઝાડની આસપાસ રહે છે જેથી શિકાર સરળતાથી મળી રહે.
સુરક્ષિત સ્થાન
ચંદનનું ઝાડ ગાઢ હોય છે તેની આસપાસની માટી ઠંડી હોય છે અને ચંદનના ઝાડમાં સાફ સરળતાથી છુપાઈ પણ શકે છે. ચંદનનું ઝાડ સાપ માટે સુરક્ષિત સ્થાન ગણાય છે એટલા માટે સાપ ચંદનના ઝાડ પર કે આસપાસ વધારે જોવા મળે છે.
ચંદનની સુગંધ
જ્યાં સુધી વાત છે ચંદનની સુગંધથી તો સાપની સુંઘવાની શક્તિ માણસો જેવી નથી હોતી. સાપ કોઈ પણ વસ્તુની ગંધ પોતાની જીભ વડે પારખે છે, પોતાની જીભ વડે જ સાપ તાપમાનનો અનુભવ કરે છે. તેનો અર્થ એવો થાય કે ચંદનની સુગંધથી સાપ આકર્ષિત નથી થતા પરંતુ ચંદનનું ઠંડુ તાપમાન અને શિકારની સરળતા સાપને ચંદનના ઝાડ તરફ આકર્ષિત કરે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)