GK : મહિલાઓના શર્ટના બટન હંમેશા ડાબી બાજુ જ કેમ હોય છે ? કારણ જાણીને નવાઈ લાગશે
GK : જો તમે ધ્યાનથી જોયું હશે, તો તમને ખબર હશે કે પુરુષોના શર્ટના બટન જમણી બાજુ હોય છે, જ્યારે મહિલાઓના શર્ટના બટન ડાબી બાજુ હોય છે. ત્યારે આ લેખમાં આ પાછળનું કારણ શું છે, તેના વિશે જાણીશું.
GK : દુનિયામાં પુરુષો અને સ્ત્રીઓ વચ્ચે ઘણી વસ્તુઓ અલગ પડે છે. જેમાં તેમના કપડાંનો પણ સમાવેશ થાય છે. જ્યારે શર્ટ, પેન્ટ અને જીન્સ પુરુષોની ઓળખ છે, તો સાડી, સુટ અને લહેંગા સ્ત્રીઓની ઓળખ છે. જો કે, બદલાતા સમય સાથે આધુનિક સમયમાં યુનિસેક્સ ફેશન વધુને વધુ લોકપ્રિય બની રહી છે. આનો અર્થ એ છે કે એવા કપડાં જે પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બંને પહેરી શકે. જીન્સ અને અન્ય ઘણા પ્રકારના કપડાં યુનિસેક્સ છે.
તેથી સ્ત્રીઓ પણ શર્ટ, પેન્ટ અને જીન્સ પહેરી રહી છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય ધ્યાન આપ્યું છે કે પુરુષોના શર્ટની તુલનામાં સ્ત્રીઓના શર્ટના બટનો વિરુદ્ધ બાજુ કેમ ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે ? સ્ત્રીઓના શર્ટના બટન ડાબી બાજુ શા માટે હોય છે, જ્યારે પુરુષોના શર્ટના બટન જમણી બાજુ કેમ હોય છે ? આવું કેમ છે તે અંગે ઘણા સિદ્ધાંતો છે.
ઈતિહાસ સાથે છે કનેક્શન
ઈતિહાસની વાત કરીએ તો, આ ડિઝાઇન જરૂરિયાત પર આધારિત હતી. એવું કહેવાય છે કે પ્રાચીન સમયમાં પુરુષો તેમની જમણી બાજુ તલવાર રાખતા હતા. તેથી જ્યારે પુરુષોને તેમના શર્ટના બટન ખોલવાની જરૂર પડતી, ત્યારે તેઓ તેમના ડાબા હાથનો ઉપયોગ કરતા હતા. તેથી શર્ટના બટનો જમણી બાજુ રાખવામાં આવતા હતા.
તેનાથી વિપરીત સ્ત્રીઓ તેમના બાળકોને તેમની ડાબી બાજુ રાખતી હતી અને સ્તનપાન કરાવવા માટે તેમને તેમના શર્ટના બટન ખોલવા માટે તેમના જમણા હાથનો ઉપયોગ કરવો પડતો હતો. તેથી બટનો ડાબી બાજુ બનાવવામાં આવતા હતા.
આ પણ છે કારણ
એવું કહેવાય છે કે પ્રાચીન સમયમાં શ્રીમંત પરિવારોમાં સ્ત્રીઓ પોતે જાતે કપડાં પહેરતી નહોતી, પરંતુ તેમને નોકરાણીઓ કપડાં પહેરાવતી હતી. કપડાં પહેરાવતી વખતે નોકરાણી સામેની બાજુ રહેતી, તેથી કપડાં પહેરવામાં સરળતા રહે તે માટે બટન ડાબી બાજુ લગાવવામાં આવતા હતા. આ પરંપરા ધીમે ધીમે ફેશનેબલ બની ગઈ અને આજે પણ સ્ત્રીઓના શર્ટ પર બટન ડાબી બાજુ જોવા મળે છે.
