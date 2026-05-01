Cleaning Hacks: બારીની ગ્રીલ અને રેલિંગ ક્લીન કરવાનો સૌથી સરળ રસ્તો, આ રીતે ફટાફટ ચોખ્ખી થઈ જશે ગ્રિલ

Cleaning Hacks: બારીમાં જે ગ્રીલ અને રેલિંગ લગાવેલી હોય તેની સફાઈ સૌથી મુશ્કેલ લાગે છે. પરંતુ આ કામ એકદમ સરળ રીતે થઈ શકે છે. જો તમને આ સીક્રેટ વિશે ન ખબર હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ દઈએ બારીની ગ્રીલ સાફ કરવાનું મુશ્કેલ લાગતું કામ સરળતાથી કઈ રીતે કરવું ?
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: May 01, 2026, 08:46 AM IST
  • બારીની ગ્રીલ કેવી રીતે સાફ કરવી ?
  • બારીની ગ્રીલ અને રેલિંગ સાફ કરવાની રીત 
  • આ રીતે 10 મિનિટમાં ચોખ્ખી થઈ જશે ગ્રીલ
     

Cleaning Hacks: સેફટી માટે ઘરની બારીઓ પર રેલિંગ અને ગ્રીલ લગાવવામાં આવે છે. ઘરની બહારની તરફ હોય તે ગ્રીલ અને રેલિંગ ઝડપથી ખરાબ થઈ જાય છે. ગ્રીલની સફાઈ મુશ્કેલ લાગે છે. કારણ કે ગ્રીલ પર ધૂળ અને અન્ય ગંદકીની સાથે કાટ પણ થઈ જતો હોય છે. આ જીદ્દી કાટને દૂર કરવા માટે વધારે મહેનત કરવી પડે છે. જોકે વધારે મહેનત ત્યારે કરવી પડે જ્યારે તમે યોગ્ય રીત ફોલો કર્યા વિના સફાઈ કરો. 

જો તમે સફાઈ માટે યોગ્ય ટ્રિક ફોલો કરો તો તેનાથી ગ્રીલ અને રેલિંગ ફટાફટ ક્લીન થઇ શકે છે. બારીની ગ્રીલ અને રેલિંગ સાફ કરવાની રીત તમને ખબર ન હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ. આ સ્ટેપ ફોલો કરીને ગ્રીલની સફાઈ કરશો તો તમારું કામ 10 થી 15 મિનિટમાં થઈ જશે. 

બારીની ગ્રીલ અને રેલિંગ સાફ કરવાની રીત 

બારીની ગ્રીલ અને રેલિંગમાં ધૂળ સૌથી વધુ જામે છે. તેથી રેલિંગ સાફ કરતા પહેલા તે ધૂળ હટાવી દેવી. બારીની ગ્રીલ પર જામેલી ધૂળ સાફ કરવા માટે વેક્યુમ ક્લીનર અથવા બ્લોઅરની મદદ લો. ગ્રીલના ખૂણામાં જામેલી ધૂળ પણ હવાના ફોર્સથી નીકળી જશે. ગ્રીલ પરથી ધૂળ સાફ કરવી જરૂરી છે. જો ધૂળ સાફ કરી લેશો તો પછી સફાઈ ઇઝી થઈ જશે. 

બ્લોઅર વડે ધૂળ સાફ કર્યા પછી ગ્રીલ પર લાગેલા ડાઘ અને કાટ દૂર કરવા માટે એક મિશ્રણ તૈયાર કરો. તેના માટે એક બાઉલમાં બેકિંગ સોડા અને વિનેગર મિક્સ કરો. આ પેસ્ટને તારવાળા સ્ક્રબની મદદથી ગ્રીલ પર લગાવો. બેકિંગ સોડા અને વિનેગરના મિશ્રણથી ગ્રીલ પર જામેલી ચિકાસ અને ડાઘ સરળતાથી નીકળી જાય છે. ગ્રીલ પર વિનેગર અને સોડા લગાડ્યા પછી પાંચ મિનિટ તેને રહેવા દો. 

ત્યારબાદ ભીના કપડાની મદદથી બેકિંગ સોડા અને વિનેગરના મિશ્રણને ગ્રીલ પરથી સાફ કરો. આ રીતે ગ્રીલ પર જામેલો મેલ અને કાટ નીકળી જશે. જો રસોડાની બારીને ગ્રીલ પર ચીકાશ વધારે હોય તો વિનેગર અને સોડાનું મિશ્રણ લગાડતા પહેલા ગ્રીલ પર ગરમ પાણી છાંટી દો. ગરમ પાણીના કારણે તેલ સહિતની ચિકાસ થોડી ઓછી થઈ જશે. ત્યાર પછી ગ્રીલ પર બેકિંગ સોડા અને વિનેગરનું મિશ્રણ લગાવો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

