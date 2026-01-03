Winter Hacks: શિયાળામાં ટુ વ્હીલર ચલાવતી વખતે આ વસ્તુ સાથે રાખજો, કડકડતી ઠંડીમાં પણ શરીર અંદરથી ગરમ રહેશે, ઠંડી નહીં લાગે
Winter Bike Riding Hacks: કડકડતી ઠંડીમાં જો તમારે ટુ વ્હીલર ચલાવવાનું થતું હોય તો તમારે આ 3 સ્ટેપ્સ ફોલો કરવા. આ સ્ટેપ્સ ફોલો કરી બાઈક કે સ્કુટર ચલાવશો તો ઠંડા પવનના કારણે શરીર ઠંડુ નહીં થાય અને તમને વાહન ચલાવવામાં તકલીફ નહીં પડે.
Winter Bike Riding Hacks: ઠંડી ધીરે ધીરે વધી રહી છે. ઠંડી વધે એટલે બાઈક કે સ્કૂટર ચલાવવામાં મુસીબત થઈ જાય છે. જે લોકો ટુ વ્હીલર ચલાવતા હોય છે તેમની હાલત ઠંડીમાં બગડી જાય છે ખાસ કરીને વહેલી સવારે અને રાત્રે ટુ-વ્હીલર ચલાવવું મુશ્કેલ લાગે છે.. ટુ વ્હીલર ચલાવતી વખતે ઠંડો પવન વધારે લાગે છે. ગરમ કપડા પહેર્યા હોય તો પણ ટુ-વ્હીલર ચલાવવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે.
ઠંડીની ઋતુમાં ટુ વ્હીલર ચલાવતી વખતે ઠંડીથી બચવું હોય તો આજે તમને કેટલાક હેક્સ જણાવીએ.. જેને અપનાવવાથી ટુ વ્હીલર ચલાવતી વખતે ઠંડી ઓછી લાગશે. ટુ વ્હીલર ચલાવતી વખતે લોકો સ્વેટર, જેકેટ જેવા ગરમ કપડા તો પહેરતા હોય છે. તેમ છતાં ઠંડી હવા વધારે લાગે છે. આ હવાથી કેવી રીતે બચવું તેની રીત આજે તમને જણાવીએ.
ઠંડીથી બચવાના ઉપાય
ટુ વ્હીલર ચલાવવાનું હોય તો સૌથી પહેલા એક કામ કરવું કે લેયરમાં કપડાં પહેરવા. એટલે કે શર્ટ કે ટીશર્ટની નીચે વોર્મર પહેરો તેની ઉપર સ્વેટર કે જેકેટ પહેરો. ટુ વ્હીલર ચલાવવાનું હોય તો હાથમાં ગ્લવ્સ, ગળામાં મફલર અને કાન અને માથું ઢંકાય તે રીતે ગરમ ટોપી પણ પહેરવી. આમ કરવાથી ઠંડી હવાથી તમે બચી શકાશે. જો વધારે ઠંડી હોય તો ઠંડીથી બચવા માટે તમે ઓવર કોર્ટ પણ પહેરી શકો છો. ટુ વ્હીલર ચલાવતી વખતે હાથમાં ગ્લવ્સ પહેરવાનું ક્યારેય ભૂલવું નહીં.. શિયાળામાં ગરમ ટોપી પહેર્યા પછી પણ હેલ્મેટ પહેરવી તેનાથી પણ ઠંડી હવા કાનમાં ન જાય.
જો તમારે વહેલી સવારે કે મોડી રાત્રે ટુ-વ્હીલર ચલાવવાનું થાય તો ઠંડી હવાથી બચવા માટે જેકેટની અંદર એક અખબાર રાખી દો. અખબારને એવી રીતે રાખો કે છાતીથી પેટનો ભાગ કવર થઈ જાય. ત્યાર પછી તેની ઉપર જેકેટ કે સ્વેટર પહેરી લો. અખબાર રાખવાથી સીધી હવા તમારા શરીરની અંદર જશે નહીં અને શરીર અંદરથી ગરમ રહેશે. અખબાર સિવાય તમે પોલીથીન પણ રાખી શકો છો. આમ કરવાથી ટુ વ્હીલર ચલાવતી વખતે ફુંકાતો ઠંડો પવન શરીરની અંદર નહીં જાય અને તમને ઠંડી નહીં ચડે.
ટુ વ્હીલર ચલાવતી વખતે ઠંડીથી બચવા માટે કાન અને ગરદનને કવર કરવા જરૂરી છે. જો તમે કાન અને ગરદન ખુલ્લા રાખશો તો ઠંડીના કારણે બીમાર પડશો.. કાનમાં ઠંડો પવન ન જાય અને બીમાર ન પડો તે માટે ગળામાં મફલર બાંધવું અને કાનને ટોપીથી કવર કરી લેવા. ટોપી પહેરતા પહેલા પણ કાનમાં રૂ રાખી દેવું જેથી ઠંડો પવન કાનમાં ન જાય અને તમે બીમાર ન પડો. આ રીતે તમે નાની નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખીને ઠંડીથી બચી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
