Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Glycerin: ચહેરા પર રોજ આ રીતે લગાડો ગ્લિસરીન, ડ્રાઈ અને ડેમેજ સ્કિન થઈ જશે સોફ્ટ અને સ્મુધ

Glycerin Skin Benefits: શિયાળામાં સ્કિન કેરમાં ગ્લિસરીનનો ઉપયોગ કરવાથી લાભ થઈ શકે છે. જો તમને ખબર ન હોય કે ગ્લિસરીનનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ શિયાળામાં કેવી રીતે ગ્લિસરીન યુઝ કરવું. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 26, 2025, 08:16 AM IST

Trending Photos

Glycerin: ચહેરા પર રોજ આ રીતે લગાડો ગ્લિસરીન, ડ્રાઈ અને ડેમેજ સ્કિન થઈ જશે સોફ્ટ અને સ્મુધ

Glycerin Skin Benefits: ઠંડી શરૂ થાય કે લોકો પોતાના સ્કિન કેર રૂટિનમાં ગ્લિસરીનનો સમાવેશ કરવા લાગે છે. ગ્લિસરીનનો ઉપયોગ વર્ષોથી થાય છે. ગ્લિસરીન ત્વચા માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. ઘણા લોકો તો રાત્રે ચહેરા પર ગ્લિસરીન લગાડીને જ સૂઈ જતા હોય છે. પરંતુ  અનેક લોકો એવા પણ છે જેમણે આજ સુધી ગ્લિસરીનનો ઉપયોગ સ્કીન કેરમાં કર્યો નથી. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ ગ્લિસરીનથી થતા ફાયદા વિશે અને ગ્લિસરીનનો ઉપયોગ કરવાની રીત વિશે. સાથે જ જાણીએ કે આખી રાત ચહેરા પર ગ્લિસરીન લગાડી રાખવું યોગ્ય છે કે નહીં. 

Add Zee News as a Preferred Source

ગ્લિસરીનને વેજીટેબલ ઓઇલમાંથી બનાવવામાં આવે છે. ગ્લિસરીન ત્વચાને તુરંત સોફ્ટ અને સ્મુધ બનાવે છે. શિયાળામાં ગ્લિસરીન સ્કિન માટે વરદાન સાબિત થાય છે. ખાસ કરીને ડ્રાય સ્કિન હોય તેમના માટે. પરંતુ જો તેનો ઉપયોગ સાવધાનીપૂર્વક ન કરવામાં આવે તો તેનાથી નુકસાન પણ થઈ શકે છે.

ગ્લિસરીન લગાડવાથી થતા ફાયદા 

- એક રિપોર્ટ અનુસાર ગ્લિસરીન સ્કીનને અંદર સુધી હાઈડ્રેટ કરે છે. આજ કારણથી ગ્લિસરીન ડ્રાય સ્કીન માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. ગ્લિસરીન ત્વચાને લાંબા સમય સુધી મોસ્ચરાઇઝ રાખે છે. 

- ગ્લિસરીન સ્કીન બેરિયરને સુધારે છે. તેનાથી ત્વચા ધૂળ, પ્રદૂષણ અને અન્ય હાનિકારક તત્વોથી બચી રહે છે. 

- જે લોકોની ત્વચા ડ્રાઈ, ફાટેલી અને ખેંચાયેલી રહેતી હોય તેમણે ગ્લિસરીન લગાડવું જોઈએ. ગ્લિસરીથી ત્વચા તુરંત જ સોફ્ટ અને સ્મુધ દેખાવા લાગે છે. 

- ગ્લિસરીન નાના-મોટા ઘાને ઝડપથી રૂઝાવવામાં પણ મદદ કરે છે. તે સ્કીનની બળતરાને શાંત કરે છે અને ત્વચાને ઝડપથી રીપેર કરે છે. 

ગ્લિસરીનનો ઉપયોગ કરવાની સાચી રીત  

બ્યુટી એક્સપર્ટ અનુસાર ગ્લિસરીનને ડાયરેક્ટ ચહેરા પર અપ્લાય કરી શકાય છે. તમે ઈચ્છો તો તેને ગુલાબજળ સાથે મિક્સ કરીને પણ લગાડી શકો છો. પરંતુ ગ્લિસરીનને ચહેરા પર આખી રાત લગાડી રાખવું ક્યારેક નુકસાનકારક પણ સાબિત થઈ શકે છે. ઘણી વખત આખી રાત ગ્લિસરીન ચહેરા પર રાખવાથી ચહેરા પર બળતરા, એક્ને કે ખીલ વધી શકે છે. 

આવું ન થાય તે માટે દિવસમાં એક વખત ગ્લિસરીન લગાડવું હિતાવહ રહે છે. જેમકે સાંજના સમયે ચહેરો સાફ કરી ગુલાબજળમાં ગ્લિસરીન મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાવો. ત્યાર પછી રાત્રે સુતા પહેલા ચહેરો સાફ કરી લો. આ રીતે ગ્લિસરીનનો ઉપયોગ કરશો તો ત્વચાને નુકસાન નહીં થાય અને ફાયદા વધારે થશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news