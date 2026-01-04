Prev
Winter Hacks: શિયાળામાં માત્ર હોઠ જ કેમ ફાટે છે? જાણો કારણ અને આ રીતે મળવો ગુલાબી હોઠ

Winter Hacks: શિયાળામાં હોઠ ફાટવા એ સામાન્ય બાબત છે, પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે ઠંડીને કારણે શરીરના અન્ય ભાગોની સ્કિન પણ ડ્રાય થાય છે, તો પછી હોઠ જ સૌથી વધુ કેમ ફાટે છે? અહીં અમે તમને તેનું કારણ અને તેનાથી બચવાના ઉપાયો જણાવી રહ્યા છીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 04, 2026, 09:57 PM IST

Winter Hacks: શિયાળામાં મોટાભાગના લોકોને હોઠ ફાટવાની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે અને આ તકલીફ આખી સીઝન દરમિયાન રહે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે ઠંડીને કારણે શરીરના અન્ય ભાગોની સ્કિન પણ ડ્રાય થાય છે, તો પછી હોઠ જ સૌથી વધુ કેમ ફાટે છે? અહીં અમે તમને તેનું કારણ અને તેનાથી બચવાના ઉપાયો જણાવી રહ્યા છીએ.

ઠંડીમાં કેમ ફાટે છે હોઠ?
અમેરિકાની હેલ્થ વેબસાઈટ સાથેની વાતચીતમાં લંડનના Bupa હેલ્થ ક્લિનિક્સના એસોસિએટ ક્લિનિકલ ડાયરેક્ટર ડો. લ્યુક પોવેલ્સે જણાવ્યું કે, આનું કારણ હોઠની અનોખી બનાવટમાં છુપાયેલું છે. 

ડો. લ્યુક પોવેલ્સે જણાવ્યું કે, હોઠની ત્વચા તમારા ચહેરાની બાકીની ત્વચાની તુલનામાં એક પાતળું રક્ષણાત્મક પડે હોય છે, જેના કારણે તે ડિહાઇડ્રેશન (પાણીની કમી) પ્રત્યે વધુ સંવેદનશીલ હોય છે. તમારા ચહેરાની ત્વચાના સેલ્યુલર લેયર્સ હોઠની તુલનામાં 6 ગણા વધારે જાડું હોય છે. તમારા હોઠમાં શરીરના અન્ય ભાગોની તુલનામાં ઓઈલ ગ્લેન્ડ્સ(Oil Glands) પણ ઓછી હોય છે.

તેમણે કહ્યું કે, જ્યારે બહારની હવા ઠંડી હોય અને તેમાં ભેજ ઓછો હોય અથવા જ્યારે લોકો ઘર અને ઓફિસમાં હીટર ચલાવે છે, ત્યારે સૂકી હવાના સતત સંપર્કને કારણે હોઠની નાજુક ત્વચા ડિહાઇડ્રેટ થઈ જાય છે. આનાથી હોઠ ફાટે છે, ચામડી ઉખડવા લાગે છે અને ક્યારેક લોહી પણ નીકળે છે.

પાણીની અછત પણ છે એક કારણ
આ ઉપરાંત શરીરમાં પાણીની કમી અને વારંવાર હોઠ પર જીભ ફેરવવાની આદત આ સમસ્યાને વધુ ગંભીર બનાવે છે. યોગ્ય સંભાળ અને પોષણના અભાવે હોઠ માત્ર ફાટતા જ નથી, પણ ક્યારેક-ક્યારેક તેમાંથી લોહી પણ નીકળવા લાગે છે.

કેવી રીતે ફાટેલા હોઠથી છુટકારો મેળવવો?
ફાટેલા હોઠમાંથી રાહત મેળવવા માટે સૌથી જરૂરી છે. તેમને સતત નમ (Hydrated) રાખવા જોઈએ.
ભરપૂર પાણી પીવો: દિવસ દરમિયાન પુષ્કળ પાણી પીવો જેથી શરીર અંદરથી હાઇડ્રેટેડ રહે.
કુદરતી ઉપાયો: હોઠની સુરક્ષા માટે કેમિકલયુક્ત પ્રોડક્ટ્સને બદલે કુદરતી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરો.
રાત્રિની સંભાળ: રાત્રે સૂતા પહેલા હોઠ પર શુદ્ધ દેશી ઘી, દૂધની મલાઈ અથવા નાળિયેર તેલ લગાવવું એ રામબાણ ઈલાજ છે. તે રાતભર હોઠને રિપેર કરે છે.
રક્ષણ: બહાર નીકળતી વખતે હોઠને સ્કાફથી ઢાંકો જેથી સીધી ઠંડી હવા તેના સંપર્કમાં ન આવે.
સ્ક્રબ: હોઠની મૃત ત્વચા (Dead Skin) દૂર કરવા માટે ખાંડ અને મધનું હળવું સ્ક્રબ મહિનામાં એક-બે વાર કરવું ફાયદાકારક છે.
સાવધાની: સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે હોઠની ફાટેલી ચામડીને ક્યારેય દાંત કે નખથી ઉખેડવી નહીં, કારણ કે તેનાથી ચેપ (Infection) અને લોહી નીકળવાનું જોખમ રહે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

