Pickle Recipe: શિયાળામાં મળતા આમળામાંથી ચટપટું અથાણું બનાવવાની રીત, આ રીતે રાખવાથી 1 વર્ષ સુધી નહીં થાય ખરાબ

Pickle Recipe: શિયાળામાં મળતા આમળામાંથી ચટપટું અથાણું બનાવવાની રીત
Amla Pickle Recipe: એન્ટી ઓક્સીડન્ટથી ભરપુર આમળા શિયાળામાં જ મળતા હોય છે. તેથી જો તમારે આખું વર્ષ આમળા ખાવા હોય તો આ સીઝનમાં આમળાનું અથાણું બનાવી સ્ટોર કરી લો. આ રીતે અથાણું બનાવી લેશો તો આખું વર્ષ સ્વાદિષ્ટ આમળા ખાવા મળશે.
Amla Pickle Recipe: શિયાળામાં મળતા આમળા સ્કિન, વાળ, આંખ અને શરીર માટે ફાયદાકારક હોય છે. શિયાળામાં આમળા ખાવાથી ઈમ્યુનિટી બુસ્ટ થાય છે. શિયાળાની સિઝનમાં આમળાને ડાયટમાં સામેલ કરવા જ જોઈએ. પોષક તત્વોથી ભરપુર આમળા શિયાળા દરમિયાન જ સારા મળતા હોય છે પરંતુ જો તમારે આખું વર્ષ આમળા ખાવા હોય તો તેનું અથાણું બનાવીને પણ રાખી શકો છો. શિયાળામાં જ્યારે સારામાં સારા આમળા માર્કેટમાં મળતા હોય ત્યારે તેમાંથી ટેસ્ટી અથાણું બનાવીને સ્ટોર કરી લો. આમળાનું અથાણું એકવાર બનાવી લેશો તો એક વર્ષ સુધી તેનો સ્વાદ માણી શકશો. કારણકે આ રીતે બનાવેલું અથાણું એક વર્ષ સુધી ખરાબ થશે નહીં તેથી શિયાળા પછી પણ તમે આમળાનો સ્વાદ માણી શકશો.
જો તમે આ રીત ફોલો કરીને આમળાનું અથાણું બનાવી લેશો તો માત્ર શિયાળામાં જ નહીં પરંતુ ચોમાસામાં અને ગરમીના દિવસોમાં પણ આમળાને પોતાની ડાયટમાં સામેલ કરી શકશો. અથાણાના માધ્યમથી તમે રોજ થોડી થોડી માત્રામાં આમળા ખાઈ. તો ચાલો જાણીએ આમળાનું અથાણું કેવી રીતે બનાવવાનું હોય છે અને તેમાં કઈ સામગ્રીની જરૂર પડે છે.
આમળાના અથાણા માટેની સામગ્રી
આમળા- 500 ગ્રામ
અજમા - 1 ચમચી
હિંગ - 1 ચમચી
લાલ મરચું
હળદર
મીઠું
પીળી સરસવ 2 ચમચી
વરિયાળી - 2 ચમચી
સુકા ધાણા - 2 ચમચી
સરસવનું તેલ - 22 ગ્રામ
મેથી દાણા - 1 ચમચી
રાઈ -1 ચમચી
કલોંજી - 1 ચમચી
આમળાનું અથાણું બનાવવાની રીત
આમળાને સાફ પાણીથી ધોઈ લો. હવે એક મોટા વાસણમાં પાણી ઉકાળવા મૂકો અને તેમાં આમળા ઉમેરી અને આમળા બાફી લો. આમળા થોડા સોફ્ટ થઈ જાય એટલે પાણીમાંથી કાઢીને ઠંડા થવા રાખી દો. આમળા ઠંડા થઈ જાય એટલે તેના ટુકડા કરી અને બી કાઢી નાખો. અથાણું તૈયાર કરવાના મસાલા બનાવવા માટે સૌથી પહેલા વરીયાળી અને ધાણાને ડ્રાય રોસ્ટ કરીને દરદરા પીસી લો. ત્યાર પછી મેથી દાણા, અજમા, રાઈ, કલૌંજી અને બાકી આખા મસાલાને થોડા થોડા શેકીને કરકરા વાટી લો.
હવે એક વાસણમાં સરસવનું તેલ કાઢો અને તેને બરાબર ગરમ કરો. તેલમાંથી ધુમાડા નીકળવા લાગે એટલે ગેસ બંધ કરી દો અને તેલને થોડું ઠંડુ થવા દો. ત્યાર પછી તેમાં હિંગ, વરિયાળી, ધાણા સહિત બધા જ મસાલાનો પાવડર એડ કરી દો.. ત્યાર પછી તેમાં હળદર પાવડર, મરચું પાવડર અને છેલ્લે મીઠું મિક્સ કરો. તૈયાર મસાલામાં આમળાના ટુકડા ઉમેરીને સારી રીતે મિક્સ કરો. આ અથાણું ઠંડુ થઈ જાય એટલે કાચની બરણીમાં ભરી લો. જો અથાણામાં તેલ ઓછું પડે તો ઉપરથી ગરમ કરેલું તેલ થોડું ઉમેરી દેવું જેથી અથાણું તેલમાં ડૂબેલું રહે.
આમળાનું અથાણું ભરવા માટે કાચનું કન્ટેનર જ લેવું. ધ્યાન રાખવું કે તમે જે વાસણમાં અથાણું ભરો છો તેમાં ભેજ ન હોય વાસણને તડકામાં સારી રીતે સુકવી લેવું જેથી અથાણું ખરાબ ન થાય. અથાણાનો ઉપયોગ કરવા માટે જ્યારે તમે તેને કાઢો ત્યારે પણ ધ્યાન રાખો કે જે ચમચાનો ઉપયોગ કરો તે ચમચો સાફ હોય અને ભીનો ન હોય.
અથાણું એક વર્ષ સુધી ખરાબ ન થાય તે વાતનું ધ્યાન રાખવા માટે અથાણું જે કન્ટેનરમાં ભરો તેના ઉપર પહેલા એક કપડું રાખો અને પછી તેના ઉપર ઢાંકણું બંધ કરો. ત્યાર પછી અથાણાને ત્રણથી ચાર દિવસ સુધી તડકામાં રાખો. આ પ્રોસેસ કરી લેશો તો અથાણું લાંબા સમય સુધી ખરાબ નહીં થાય.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે.)
