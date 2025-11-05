Glowing Skin: મધમાં આ વસ્તુ મિક્સ કરી સ્કિન પર લગાડો, 5 મિનિટમાં નીકળી જશે ત્વચા પર જામેલો મેલ અને ડેડ સ્કિન
Winter Skin Care Tips: શિયાળામાં ત્વચા મુલાયમ અને સુંદર દેખાતી રહે તેવી ઈચ્છા હોય તો સપ્તાહમાં 2 વખત આ સ્ક્રબનો ઉપયોગ કરવાનું રાખજો. આ સ્ક્રબ સ્કિન પર જામેલો મેલ અને ડેડ સ્કિન દુર કરી દેશે જેના કારણે ત્વચાની સુંદરતા વધી જશે.
Trending Photos
Winter Skin Care Tips: ત્વચાની અંદર જામેલો મેલ દૂર કરી ત્વચાની સુંદરતા વધારવા માટે કેટલાક ઘરેલુ નુસખા મોંઘી પ્રોડક્ટ કરતા સારા સાબિત થાય છે. ખાસ કરીને શિયાળામાં આ સમસ્યા વધી જતી હોય છે. ઠંડીની ઋતુમાં ત્વચા પર જામેલી ડેડ સ્કિન અને મેલ દૂર કરવો જરૂરી થઈ જાય છે. જો આમ ન કરવામાં આવે તો તજ ડ્રાય અને બે જાન દેખાય છે. ત્વચા પર જામેલા મેલ અને ડેડસ્કેટને દૂર કરવા માટે તમે ઘરે બનાવેલું સ્ક્રબ યુઝ કરી શકો છો. આ નેચરલ સ્ક્રબ ના ઉપયોગથી ત્વચા પર જામેલો મેલ પાંચ જ મિનિટમાં નીકળી જાય છે.
બ્યુટી એક્સપર્ટ અનુસાર જ્યારે આપણી સ્કિન વધારે ડ્રાય થઈ જાય છે ત્યારે ડ્રાયનેસ ના કારણે સ્કીનની ડેડ સેલ્સને કાઢવાની પ્રોસેસ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે. જેના કારણે ચહેરા પર મેલ જામી ગયો હોય તેવું દેખાય છે. આવા મેલને સાફ કરવા માટે અને ત્વચાની ડ્રાયનેસ ને દૂર કરવા માટે ઘરમાં રહેલા મધમા એક વસ્તુ મિક્સ કરીને તમે સ્ક્રબ બનાવી શકો છો. આ બે વસ્તુનું મિશ્રણ ચહેરા પર લગાડવાથી ડેડ સ્કીન સેલ્સ અને મેલ સાફ થઈ જાય છે.
સ્ક્રબ બનાવવા માટે એક ચમચી મધ લેવું અને તેમાં અડધી ચમચી કોફી પાવડર ઉમેરવો. આ સ્ક્રબ ચહેરા પર લગાડો અને પાંચ મિનિટ માટે રાખો. ત્યાર પછી હળવા હાથે એક મિનિટ સુધી મસાજ કરો અને પછી ચહેરાને હુંફાળા પાણીથી સાફ કરી લો. બસ આટલું કરશો એટલે ચહેરા પર જામેલો મેલ અને ડેડ સ્કિન નીકળી જશે..
આ સ્ક્રબમાં મધનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જે ત્વચાને હાઇડ્રેશન અને મોઈશ્ચર આપે છે. જ્યારે કોફી ડેડ સ્કીનને હટાવવાનું કામ કરે છે. આ એક નેચરલ એક્સપોલીએટર છે જે સપ્તાહમાં બે વખત યુઝ કરવાથી ઠંડીમાં પણ ચહેરો ચમકતો અને મુલાયમ રહેશે.
જો તમે મધ અને કોફી નો ઉપયોગ ન કરવા માંગતા હોય તો ચણાનો લોટ અને દહીં પણ યુઝ કરી શકો છો. બે ચમચી ચણાના લોટમાં દહીં અને ચપટી હળદર મિક્સ કરી પેસ્ટ તૈયાર કરી લો. આ પેસ્ટને ચહેરા પર લગાવો અને 10 મિનિટ સુધી રાખો. ત્યાર પછી હળવા હાથે મસાજ કરી પેસ્ટને સાફ કરો. તેનાથી પણ ચહેરા પર જામેલો મેલ નીકળી જાય છે અને ચહેરા પર નેચરલ ગ્લો દેખાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે