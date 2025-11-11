Prev
Kahwah Recipe: ચા પીવાનું મન નહીં થાય, જો એકવાર પી લેશો સ્પેશિયલ કાવો, નોંધી લો કાવો બનાવવાની પારંપરિક રીત

Winter Special Kahwah: ઠંડી પડવા લાગે એટલે શરીરને ગરમ રાખે તેવી વસ્તુઓ વધારે પીવાય છે જેમાં કાવો સૌથી બેસ્ટ ગણાય છે. કાવો પારંપરિક ડ્રિંક છે જે વિવિધ મસાલાથી બને છે. આજે તમને અસલી કાવો કેવી રીતે બને છે તે જણાવીએ. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 11, 2025, 06:27 PM IST

Winter Special Kahwah: ઠંડી જેમ જેમ વધે તેમ તેમ ગરમાગરમ વસ્તુઓ ખાવા-પીવાની ઈચ્છા થાય છે. શિયાળામાં શરીરને ગરમાવો આપે તેવી વસ્તુઓ ખાવી-પીવી પણ જરૂરી હોય છે. ઠંડીમાં શરીરને ગરમ રાખવા માટે જો કંઈ પીવું હોય તો કાશ્મીરી કાવો બેસ્ટ ઓપ્શન છે. કાશ્મીરી કાવો એક પારંપરિક પદ્ધતિથી બનતું ગરમ પીણું છે. જેમાં ચા પત્તી, કેસર, તજ, એલચી જેવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ થાય છે. તેની સુગંધ અને સ્વાદ મનને શાંતિ અને શરીરને ગરમાવો આપે છે. 

કાવો ઠંડીમાં શરીરને ગરમી આપવાની સાથે ઈમ્યુનીટી પણ વધારે છે અને થાક દુર કરવામાં મદદ કરે છે. આજે તમને જણાવીએ તમે ઘરે કઈ રીતે કાશ્મીરી કાવો બનાવી શકો છો. એકવાર ઘરના લોકો આ રીતે બનેલો કાવો ચાખશે તો પછી ચાને બદલે કાવો પીવાની જ ડિમાંડ કરશે. 

કાવો બનાવવા માટેની સામગ્રી

પાણી - 2 કપ
ગ્રીન ટી - 1 નાની ચમચી
કેસર - 2 થી 3 તાંતણા
એલચી - 2
તજનો ટુકડો
બદામની કતરણ
મધ અથવા ગોળ સ્વાદ અનુસાર

કાશ્મીરી કાવો બનાવવાની રીત

એક પેનમાં 2 કપ પાણી ગરમ કરો અને તેમાં તજ, એલચી અને કેસર ઉમેરી પાણીને ઉકાળો. પાણીને ધીમા તાપે 3 મિનિટ ઉકાળો જેથી મસાલાની ફ્લેવર પાણીમાં ભળી જાય. ત્યારબાદ તેમાં ગ્રીન ટી ઉમેરો અને ગેસ બંધ કરી દો. મસાલાના પાણીને 2 મિનિટ માટે ઢાંકી દો. 2 મિનિટ પછી પાણીને કપમાં ગાળી લો અને તેની ઉપર બદામની કતરણ અને મધ ઉમેરી ગરમાગરમ કાવાની મજા માણો. 

શિયાળામાં સવારના સમયે કે સાંજના સમયે કાવો પીવો સૌથી બેસ્ટ રહે છે. તેનાથી શરીરને એનર્જી મળે છે અને ઠંડી દુર થાય છે. ઠંડીની ઋતુ દરમિયાન દિવસમાં 1 થી 2 વખત ગરમ કાવો પી શકાય છે. કાવો સંપૂર્ણ રીતે નેચરલ અને હેલ્ધી ડ્રિંક છે. જો કે તેમાં દૂધ ઉમેરવાની ભુલ કરવી નહીં.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

