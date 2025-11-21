Prev
Soup Recipe: ડિનરમાં એક બાઉલ આ હેલ્ધી સૂપ પી લેશો તો ઉડી જશે ઠંડી, એકવાર પીશે તે વારંવાર માંગશે

Garlic Coriander Soup Recipe: શિયાળાની ઠંડીમાં લસણ અને ધાણા સ્વાસ્થ્ય માટે વરદાન ગણાય છે. આજે તમને લસણ અને ધાણાનું ઈમ્યુનિટી વધારે અને ઠંડી દુર કરે તેવું સૂપ બનાવવાની રીત જણાવીએ. રાત્રે ડિનરમાં આ સૂપ પી લેશો તો પેટ પણ ભરાઈ જશે અને ઠંડી પણ ઉડી જશે.
 

Nov 21, 2025

Garlic Coriander Soup Recipe:શિયાળામાં ડિનરમાં જો એવી વસ્તુ ખાવા કે પીવા મળી જાય જે શરીરને ગરમાવો આપે અને પેટ પણ ભરે તો મજા પડી જાય છે. આજે તમને આવા જ એક સુપ વિશે જણાવીએ. આ સૂપનો ઉપયોગ પહાડી વિસ્તારમાં લોકો શિયાળા દરમિયાન વધારે કરતા હોય છે. ઠંડી જ્યારે વધી જાય છે ત્યારે આ સૂપ પીવામાં આવે છે. આ સૂપ શરીરને ગરમાવો આપે છે પેટ ભરે છે અને ઇમ્યુનિટી પણ વધારે છે. જેના કારણે ઠંડીમાં બીમાર પડવાથી બચી શકાય છે.  જે સૂપની અહીં વાત થઈ રહી છે તે સુપ છે ગાર્લિક કોરીએન્ડર સૂપ. લસણ, ધાણા અને કાળા મરીથી ભરપૂર આ સૂપ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે અને શરદી ઉધરસ જેવી સમસ્યાને પણ મટાડી શકે છે. 

પહાડી વિસ્તારમાં જ્યારે રાત્રે ઠંડી વધી જાય છે ત્યારે લોકો આ સૂપ પીતા હોય છે.. પહાડી લોકો તેમના દૈનિક આહારમાં પણ આ સૂપનો સમાવેશ કરે છે. આ સૂપમાં લસણ અને મરીનો ભરપૂર ઉપયોગ થાય છે જેની તાસીર ગરમ હોવાથી શરીરને ગરમાવો આપે છે. આ સૂપ પીવાથી શરીરનો થાક દૂર થઈ જાય છે અને ઠંડી પણ ઉડી જાય છે. રાતના સમયે જો તમે કંઈક લાઈટ ખાવા પીવાનું પસંદ કરતા હોય તો આ સૂપ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. શિયાળામાં એક વખત આ સૂપ બનાવીને પીશો તો પછી રોજ આ સૂપ રોજ પીવાનું મન થશે. ખાસ વાત એ છે કે જો ઘરમાં સૂપ માટેની સામગ્રી ઉપલબ્ધ હોય તો ખૂબ જ સરળ રીતે આ સૂપ બની જાય છે..

સૂપ બનાવવાની સામગ્રી 

ઘી- 1 ચમચી
તજનો ટુકડો
8 થી 9 લસણની કળી ઝીણી સમારેલી
2 ચમચી ધાણાની ડાળખી સમારેલી
એક બાઉલ ઝીણા સમારેલા ધાણાના પાન
8 થી 10 કાળા મરી વાટેલા
મીઠું
લીંબુ
પાણી

સૂપ બનાવવાની રીત 

ગાર્લિક કોરીએન્ડર સૂપ બનાવવો સૌથી સરળ છે. તેના માટે એક પેનમાં ઘી ગરમ કરો અને તેમાં તજ, લસણ ઉમેરી ધીમા તાપે સાંતળો. ત્યાર પછી તેમાં ઝીણી સમારેલી ધાણાની ડાળખી ઉમેરી એક મિનિટ શેકી લો. તેમાં જરૂર મુજબ પાણી, વાટેલા મરી, મીઠું અને ધાણાના પાન ઉમેરી દો. સૂપને પાંચ મિનિટ ધીમા તાપે ઉકાળો. પાંચ મિનિટ પછી સૂપને ગરમાગરમ સર્વ કરો. સર્વ કરતી વખતે સૂપમાં ઉપરથી લીંબુનો રસ ઉમેરો. આ સૂપ સ્વાદિષ્ટ હોવાની સાથે ઠંડીમાં સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન પણ રાખશે. જો તમે આ સૂપ ક્યારેય પીધું ન હોય તો એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો ત્યાર પછી તમે રોજ આ સૂપ બનાવીને પીશો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

