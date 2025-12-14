Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Travel Tips: શિમલા-મનાલી છોડો, બરફની મજા માણવી હોય તો આ 5 ઓફબીટ જગ્યાઓ છે પરફેક્ટ

Travel Tips: જો તમારે સ્નો ફોલ જોવો હોય અને એવી જગ્યાએ જ્યાં લોકોની ભીડ ન હોય તો આ 5 ઓફબીટ જગ્યાઓ તમારા માટે બેસ્ટ ઓપ્શન છે. આ જગ્યાએ ફરવા જશો તો શિમલા-મનાલીને પણ ભુલી જશો.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Dec 14, 2025, 03:43 PM IST

Trending Photos

Travel Tips: શિમલા-મનાલી છોડો, બરફની મજા માણવી હોય તો આ 5 ઓફબીટ જગ્યાઓ છે પરફેક્ટ

Travel Tips: શિયાળાની ઋતુમાં ઘણા લોકો સ્નો ફોલ જોવા માટે પર્વતીય વિસ્તારમાં ફરવા જવાનું પસંદ કરે છે. બરફવર્ષા જોવાની મજા અને અનુભવ અદ્ભુત હોય છે. મોટાભાગના લોકો સ્નોફોલ માટે શિમલા કે મનાલી જવાનું પસંદ કરે છે પરંતુ જો ખરેખર તમારે સ્નોફોલની મજા શાંતિથી માણવી હોય તો આજે તમને 5 ઓફબીટ જગ્યાઓ વિશે જણાવીએ. આ જગ્યાઓએ તમને લોકોની ભીડ નહીં મળે અને તમે શાંતિથી સમય પસાર કરી શકશો. 

Add Zee News as a Preferred Source

સિસ્સૂ

હિમાચલ પ્રદેશનું સિસ્સૂ અત્યંત સુંદર જગ્યા છે. સિસ્સૂની રિલ્સ પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતી હોય છે. પરંતુ તેમ છતાં શિમલા, મનાલી એવી કોમન જગ્યાઓ કરતાં અહીં લોકોની ઓછી ભીડ હોય છે. ઠંડીની ઋતુમાં સિસ્સૂ ધરતી પર સ્વર્ગ સમાન થઈ જાય છે. અટલ ટનલ ખુલી ગયા પછી સિસ્સૂ પહોંચવું સરળ થઈ ગયું છે. બરફ વર્ષા થયા પછી અહીં બધું જ બરફથી ઢંકાઈ જાય છે, સ્નોફોલ જોવા માટે આ બેસ્ટ જગ્યા છે. 

મુનસ્યારી

ઉત્તરાખંડમાં આવેલું મુનસ્યારી પણ અદ્ભુત જગ્યા છે. આ જગ્યા વિશે ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે. હિમાલયના ખોળામાં વસેલું આ જાદુઈ વિંટર વન્ડરલેન્ડ છે. શિયાળામાં અહીં બધું જ બરફથી ઢંકાઈ જાય છે. સફેદ બરફથી ઢંકાયેલા વૃક્ષો, ઘર અદ્ભુત અનુભવ કરાવે છે. અહીં શાંતિનો અનુભવ થાય છે. જો તમે શિયાળામાં બરફ જોવા ઈચ્છો છો અને ભીડથી બચવા માંગો છો તો મુનસ્યારી બેસ્ટ જગ્યા છે. 

કલ્પા, કિન્નોર

હિમાચલ પ્રદેશનું કલ્પા પણ સુંદર અને શાંત જગ્યા છે. અહીં સપનામાં જોયું હોય એવું સુંદર ગામ, વાતાવરણ અને બરફ જોવા મળે છે. અહીં લાકડાથી બનેલા ઘર બરફથી ઢંકાયેલા હોય છે. જે આ જગ્યાની સુંદરતાને વધારે છે. શિમલા, મનાલીની સરખામણીમાં અહીં લોકોની ભીડ ઓછી હોય છે. 

નાથાંગ વૈલી

સિક્કિમની નાથાંગ વૈલી વિશે પણ ઓછા લોકો જાણે છે. અહીં ગયા પછી જ અહીંની સુંદરતાનો અંદાજ આવે. અહીંની સુંદરતાને શબ્દોમાં વર્ણવી ન શકાય. જો તમે ઓફબીટ અને શાંત જગ્યાએ જવા માંગો છો તો નાથાંગ વૈલી બેસ્ટ જગ્યા છે. ડિસેમ્બરથી માર્ચ સુધીનો સમય અહીં સ્નોફોલ જોવા માટે બેસ્ટ ગણાય છે. 

ચિતકુલ કિન્નોર

ચિતકુલ ભારત અને તિબેટની બોર્ડર પર આવેલું શાંત અને સુંદર સ્થળ છે. ઠંડીના દિવસોમાં આ જગ્યા બરફથી ઢંકાઈ જાય છે. આ જગ્યા ધરતી પર સ્વર્ગનો અનુભવ કરાવે છે. અહીંયા એટલી ઠંડી હોય છે કે નદીઓ પણ જામી જાય. બરફથી ઢંકાયેલા પર્વતો વચ્ચે ચિતકુલ નાનકડું ગામ છે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news