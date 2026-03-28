Prev
Next
Law for Women: દીકરા પછી સાસુ-સસરાની સંપત્તિ પર વહુનો અધિકાર ગણાય કે નહીં ? જાણો સંપત્તિ સંબંધિત કાયદો શું કહે છે

Law for Women: ઘણા પરિવારોમાં સંપત્તિ સંબંધિત વિવાદ થતા હોય છે. સામાન્ય રીતે સંપત્તિ પર ઘરનો દીકરો અને દીકરી જ હક જતાવતા હોય છે. તેવામાં એક પ્રશ્ન એવો પણ ઊભો થાય છે કે સાસુ-સસરાની સંપત્તિ માટે વહુ વારસદાર ગણાય કે નહીં ? કયા સંજોગોમાં સાસુ-સસરાની સંપત્તિ વહુને મળી શકે અને આ અંગે કાયદો શું કહે છે ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 28, 2026, 08:36 AM IST
  • સસરાની સંપત્તિ પર વહુનો અધિકાર ગણાય કે નહીં? 
  • કઈ સ્થિતિમાં સંપત્તિ વહુને મળી શકે ?
  • વારસાગત સંપત્તિ પર વહુનો કાનૂની હક હોય કે નહીં?
     

Trending Photos

Law for Women: ભારતમાં હજી પણ સંયુક્ત પરિવારની પરંપરા છે. પરિવાર મોટો ન હોય તો પણ એક ઘરમાં સાસુ, સસરા, દીકરા, વહુ તેના સંતાનો સંપીને રહેતા હોય છે. પરંતુ આ સંપ ત્યારે ઓછો થઈ જાય છે જ્યારે સંપત્તિની વહેંચણી કે સંપત્તિ પર કોનો અધિકાર તે વાત આવે. માતા પિતાની સંપત્તિ માટે દીકરા અને દીકરી વચ્ચે પણ વિવાદ થઈ જતા હોય છે. તેવામાં એક પ્રશ્ન એવો પણ થાય કે જે યુવતી પોતાનું ઘર છોડી વર્ષોથી પતિના ઘરને પોતાનું ઘર ગણી તેની જવાબદારી નિભાવતી હોય તે વહુને સાસુ સસરાની સંપત્તિમાં અધિકાર મળે કે ન મળે? સંપત્તિ સહિતની વસ્તુઓ પર વહુનો શું અધિકાર ગણાય ચાલો તમને જણાવીએ. 

Add Zee News as a Preferred Source

સાસુ-સસરાની સંપત્તિ પર વહુના અધિકારને લઈને મૂંઝવણ હોય છે. મોટાભાગે તો સંપત્તિમાં હક દીકરો અને દીકરી જ માંગે છે વહુની વાત જ આવતી નથી. પરંતુ વહુના અધિકારો વિશે પણ જાણકારી હોવી જરૂરી છે. સૌથી પહેલા તો એ જાણીએ કે વહુ સાસુ સસરા ની પ્રોપર્ટી પર દાવો કરી શકે કે નહીં અને કઈ પરિસ્થિતિમાં સાસુ સસરાની સંપત્તિ વહુને મળી શકે? 

સસરાની સંપત્તિ પર વહુનો અધિકાર ગણાય કે નહીં? 

વારસાગત સંપત્તિ જે માતા પિતાને મળી હોય અથવા તેમણે ઉભી કરી હોય તેના પર કાયદાકીય રીતે ઘરના દીકરા અને દીકરીનો અધિકાર ગણાય છે તેમાં વહુનો કોઈ જ પ્રકારનો હક હોતો નથી. સાસુ સસરાની સ્વઅર્જિત સંપત્તિ પર વહુ દાવો પણ કરી શકતી નથી. સાસુ સસરાની સંપત્તિ પર દીકરાના અવસાન પછી પણ દીકરાના સંતાનનો હક ગણાય છે વહુનો હક ગણાતો નથી.  

કઈ સ્થિતિમાં સંપત્તિ પર વહુનો અધિકાર ગણાય? 

કાયદા અનુસાર વહુનો સાસુ-સસરાની સંપત્તિ પર ડાયરેક્ટ કોઈ અધિકાર ગણાતો નથી પરંતુ કેટલીક પરિસ્થિતિઓ એવી હોય છે જેમાં સાસુ-સસરાની સંપત્તિ વહુને મળી શકે. જેમકે દીકરો પોતે માતા-પિતા તરફથી મળેલી સંપતિ પોતાની પત્નીના નામે ટ્રાન્સફર કરી દે. એટલે કે વારસાગત સંપત્તિ જે દીકરાના નામે હોય તે દીકરો પોતે જ વહુના નામે કરે તો બધી જ સંપત્તિ વહુને મળી શકે છે. 

પતિના અવસાન પછી કરી શકે દાવો 

યુવતી જ્યારે લગ્ન કરીને પોતાના પતિના ઘરે જાય ત્યારે સાસુ સસરાની સંપત્તિ પર તેનો કોઈ જ અધિકાર ગણાતો નથી પરંતુ જો કોઈ કારણસર તેના પતિનું મૃત્યુ થઈ જાય તો આ સ્થિતિમાં વહુ સાસુ સસરાને સંપત્તિ માટે દાવો કરી શકે છે. આ સિવાય દીકરાના અવસાન પછી જો સાસુ સસરા વીલ બનાવે અને તેમાં સંપત્તિ પોતાની વહુના નામે કરે તો પણ બધી જ સંપત્તિ અથવા તો સંપત્તિનો અમુક ભાગ વહુને મળે છે. 

આ પરિસ્થિતિમાં વહુ સાસુ-સસરાની સંપત્તિ પર દાવો પણ કરી શકે છે અને સંપત્તિ તેને મળી પણ શકે છે આ સિવાય જો સાસુ સસરાએ વીલમાં તેનું નામ ન લખ્યું હોય અથવા તો પતિએ તેની સંપત્તિ પત્નીના નામે ન કરી હોય તો વારસાગત સંપત્તિ વહુને મળી શકતી નથી. આ સ્થિતિમાં વારસાગત સંપત્તિ દીકરા અને દીકરી અને તેમના પછી દીકરા દીકરીના સંતાનો મળવા પાત્ર ગણાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
LAW FOR WOMENpropertywomen rightsમહિલાના અધિકારો

Trending news