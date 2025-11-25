Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

kidneys Health: કિડનીમાં ગંભીર સમસ્યા હોય તો આંખોમાં જોવા મળે આ 3 સંકેત! મહિલાએ જણાવી ચોંકાવનારી વાત

આજકાલની આ ભાગદોડવાળી જિંદગીમાં શરીરને સ્વસ્થ રાખવું એક પડકારથી કમ નથી. કિડની આપણા શરીરના મહત્વના અંગોમાંનું એક છે. તેમાં સમસ્યા થતા મોટી મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે. કિડની બરાબર કામ ન કરતી હોય તો આંખોમાં કેટલાક સંકેત જોવા મળતા હોય છે. જાણો આ માહિતી. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 25, 2025, 02:59 PM IST

Trending Photos

kidneys Health: કિડનીમાં ગંભીર સમસ્યા હોય તો આંખોમાં જોવા મળે આ 3 સંકેત! મહિલાએ જણાવી ચોંકાવનારી વાત

શું તમે જાણો છો કે શરીરમાં કોઈ પણ પ્રકારની પરેશાની  થાય તો બોડી તેનો સંકેત આપવાનું શરૂ કરી દે છે. પરંતુ મોટા ભાગે આપણે તેના પર ધ્યાન આપતા નથી. હાલમાં જ ઉનૈજા નામની એક મહિલાએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરી જેમાં તેણે જણાવ્યું કે જેને તે આંખની એક નાની સમસ્યા સમજી રહી હતી તે કિડની ફેલ થવા જેવી ગંભીર બીમારીનો સંકેત હતો. 

મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ મહિલા જણાવે છે કે શરૂઆતમાં લક્ષણો ખુબ હળવા હતા જેમ કે ધૂંધળું દેખાવું, પાંપણો  ભારે થવી, આંખોની આસપાસ સોજા. તેને લાગ્યું કે કદાચ ચશ્માના નંબર બદલાઈ ગયા હશે. પરંતુ જ્યારે તે ડોક્ટર પાસે ગઈ તો તેના હોશ ઉડી ગયા. ડોક્ટરોએ ટેસ્ટ કરીને જણાવ્યું કે તેની કિડનીઓ બરાબર કામ કરતી નથી. ત્યારબાદ તેણે હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું પડ્યું. આમ એક  સાધારણ આંખની સમસ્યા અસલમાં એક મોટી બીમારીનો છૂપો સંકેત નીકળ્યો!

Add Zee News as a Preferred Source

કિડનીની શરૂઆતી બીમારી આંખોમાં કેવી રીતે જોવા મળે?
અમદાવાદના અપોલો હોસ્પિટલની ડો. કવિતા પરિહાર  જણાવે છે કે કિડનીની સમસ્યાની શરૂઆત ઘણીવાર આંખોમાંથી જોવા મળતી હોય છે જેમ કે આંખોની આસપાસ સોજા, પાંપણોમાં ભારેપણું, ધૂંધળું દેખાવું કે દ્રષ્ટિ નબળી થવી. 

કિડની અને આંખોનો શું સંબંધ?
ડો. કવિતા કહે છે કે તેનો સંબંધ બ્લડ વેસલ્સ સાથે છે. તેમના જણાવ્યાં મુજબ કિડનીની સમસ્યા મોટાભાગે ડાયાબિટીસ અને હાઈ બીપી સાથે સંકળાયેલી હોય છે. જ્યારે આ બંને કંટ્રોલમાં ન રહે તો શરીરની નાની મોટી નસોને નુકસાન પહોંચે છે. જેની અસર આંખોની નસો ઉપર પણ પડે છે. 

આંખોમાં દેખાતું આ લક્ષણ કિડનીની બીમારીનો સંકેત?
ડો. પરિહાર કહે છે કે જો કોઈને અચાનક નજરમાં ફેરફાર મહેસૂસ થાય કે ધૂંધળાપણું સતત લાગે તો સૌથી પહેલા બ્લડ શુગર અને બ્લડ પ્રેશર ચેક કરાવવું જોઈએ. જો બંનેમાંથી કોઈ પણ વધેલું હોય, કે આંખોની સમસ્યા ઠીક ન થઈ રહી હોય તો  તરત કિડની એક્સપર્ટને મળવું જોઈએ. આવા લક્ષણ અનેકવાર કિડનીમાં ચાલી રહેલી શરૂઆતી ગડબડીનો સંકેત હોઈ શકે છે. આથી આ સમયે કિડની ફંક્શન ટેસ્ટ કરાવવો જરૂરી હોય છે. 

 (Disclaimer: પ્રિય વાંચકો મીડિયા રિપોર્ટ અને ઉપલબ્ધ જાણકારીઓ આધારિત આ લેખ ફક્ત સામાન્ય જાણકારી અને સલાહ આપે છે. કોઈ પણ પ્રકારે તે તબીબી મત કે વિકલ્પ નથી. આથી વધુ જાણકારી માટે હંમેશા કોઈ વિશેષજ્ઞ કે તમારા ડોક્ટરની સલાહ ચોક્કસ લો.  Z 24 કલાક તેના વિશે કોઈ દાવો કરતું નથી કે કોઈ પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Kidney Healthkidney damageHealthcareeyes

Trending news