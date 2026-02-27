Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

પેરિસ કે માલદીવ નહીં, Honeymoon માટે ફેમસ થઈ રહી છે આ ડેસ્ટિનેશન; અહીં આકાશ દેખાય છે અદભૂત!

Which Country Is Best For Honeymoon: જો તમે લગ્ન કરી રહ્યા છો અને હજુ સુધી હનીમૂન માટે કોઈ સ્થળ પસંદ કર્યું નથી, તો અમે તમને કેટલાક એવા દેશો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જ્યાં તમે તમારા જીવનસાથી સાથે એક અદ્ભુત હનીમૂન વિતાવી શકો છો. ચાલો કોઈપણ દેશમાં હનીમૂન પર જતા પહેલા ધ્યાનમાં રાખવા જેવી મહત્વપૂર્ણ બાબતોનું અન્વેષણ કરીએ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 27, 2026, 02:27 PM IST

Trending Photos

પેરિસ કે માલદીવ નહીં, Honeymoon માટે ફેમસ થઈ રહી છે આ ડેસ્ટિનેશન; અહીં આકાશ દેખાય છે અદભૂત!

Which Country Is Best For Honeymoon: જો તમારા લગ્ન ટૂંક સમયમાં થવાના છે, તો તમે કદાચ વિચારી રહ્યા હશો કે આંતરરાષ્ટ્રીય હનીમૂન ટ્રીપ ક્યાં કરવી. અમે તમને ભારતની બહારના એવા દેશો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે મોટાભાગના યુગલો માટે ટોચની પસંદગી છે. જો તમને લાગે છે કે આ સ્થળો પેરિસ, માલદીવ અથવા ફ્રાન્સ છે, તો તે સાચું નથી. હનીમૂન કરનારાઓ માટે, અમે તમને વિશ્વભરના એવા દેશો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જ્યાં પ્રવાસનમાં દરરોજ વૃદ્ધિ થઈ રહી છે.

ગ્રીસ

Add Zee News as a Preferred Source

No description available.
ગ્રીસ દક્ષિણ યુરોપમાં સ્થિત એક સુંદર દેશ છે, જે તેના ઐતિહાસિક સ્મારકો, સુંદર દરિયાકિનારો, ઉત્તમ સૂર્યોદય અને સ્વાદિષ્ટ ખોરાક માટે જાણીતો છે. હનીમૂન માટે અહીંની સફર એક ઉત્તમ વિકલ્પ બની શકે છે. અહીંના બીચ વિશ્વના શ્રેષ્ઠ દરિયાકિનારાઓમાં સ્થાન ધરાવે છે. તમે અહીં તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકો છો. જ્યારે એક્સપ્લોર કરવા માટે અહીં ઘણું બધું છે. તમને એથેન્સના એક્રોપોલિસ, એપોલો મંદિર, મેટિઓરા અને કોર્ફુના જૂના શહેર જેવા વિશ્વ-પ્રસિદ્ધ સ્થળો મળશે. વધુમાં, અહીંનું નાઇટલાઇફ પણ શાનદાર છે.

આઇસલેન્ડ

No description available.
જો તમે સ્વર્ગ જેવું હનીમૂન સ્થળ શોધી રહ્યા છો, તો તમે આઇસલેન્ડ જાઓ. આઇસલેન્ડ યુરોપ અને વિશ્વના સૌથી સુંદર દેશોમાંનું એક છે. તેનું કાફે નાઇટલાઇફ અને સુંદર બીચ કપલો માટે સ્વસ્થ વાતાવરણ પૂરું પાડે છે. તમે નોર્દન લાઇટ્સ પણ જોઈ શકો છો, જે દરેક પ્રવાસી જોવા માટે ઉત્સુક હોય છે. આને ઓરોરા બોરેલિસ કહેવામાં આવે છે, જે એક કુદરતી ઘટના છે. આ સમય દરમિયાન આકાશ લીલા, ગુલાબી અને જાંબલી રંગમાં રંગ બદલી નાખે છે.

હવાઈ આઈલેન્ડ

No description available.
જો તમે નવા પરિણીત કપલ છો, તો અહીંની સફર તમારા હનીમૂન માટે એક સારો વિકલ્પ હોઈ શકે છે. હવાઇયન આઈલેન્ડની સુંદરતા, શાંતિ અને ખરેખર રોમેન્ટિક વાતાવરણ પ્રદાન કરે છે, જે તમારા હનીમૂનને યાદગાર બનાવે છે. હવાઈ આઈલેન્ડ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે તેના સુપર રોમેન્ટિક બીચ અને સુંદર જંગલો માટે જાણીતો છે. તમે સક્રિય જ્વાળામુખીની મુલાકાત પણ લઈ શકો છો.

બહામાસ

No description available.
જો તમે કોઈ એવા વ્યક્તિ છો જે હનીમૂન માટે ભારે બજેટનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો અમે તમને કેરેબિયન દેશ બહામાસ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. આ સ્થળ અન્ય દેશોની તુલનામાં ઘણું મોંઘું છે, પરંતુ તમે હજુ પણ એક અદ્ભુત હનીમૂન માણી શકો છો. અહીંના બીચ સનબાથ માટે શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે હાર્બર આઇલેન્ડ, પિગ બીચ અને પેરેડાઇઝ આઇલેન્ડની એક્સપ્લોપ કરી શકો છો.

આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસ પહેલાં સલાહ
જો તમે હનીમૂનનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો ખાતરી કરો કે તમારી પાસે કોઈપણ મુશ્કેલી ટાળવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો તૈયાર છે. પાસપોર્ટ અને વિઝા સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે. ઉપરાંત, ઉપરોક્ત કોઈપણ દેશમાં મુસાફરી કરતા પહેલા તમારું રિચર્સ કરો. ઉપરાંત, તમારા પૈસા બીજા દેશના ચલણમાં બદલવાનું ભૂલશો નહીં.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
know world most beautiful countries for honeymoonWhich country is best for honeymoonWhat is the most beautiful place for honeymoon

Trending news