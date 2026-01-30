Body Weight: આ 5 સમયે ક્યારેય ચેક ન કરતાં વજન, શરીરનું સાચું વજન જાણવું હોય તો આ સમયે અને આ રીતે ચેક કરજો
Body Weight: શરીરનું વજન જાણવાની યોગ્ય રીત કઈ છે તેના વિશે 99 ટકા લોકો નથી જાણતા. બસ મનમાં ઈચ્છા થાય વજન ચેક કરવાની એટલે કોઈપણ સમયે વજન માપવાની મશીન પર ઊભા રહી જવું.. પરંતુ જો ખરેખર શરીરનું વજન કેટલું છે તે જાણવું હોય તો આ રીતે વજન ચેક કરજો.
Body Weight: કેટલીક સમસ્યાઓ આજના સમયમાં ખૂબ જ સામાન્ય છે જેમાંથી એક સમસ્યા છે વધતા વજનની. દસમાંથી છ લોકો એવા હશે જેમની ફરિયાદ હશે કે વજન વધી રહ્યું છે. જે લોકોનું વજન વધવા લાગ્યું હોય તેવો વજન ઘટાડવાનો પ્રયત્ન પણ કરતા હોય છે. વજન ઘટાડવાની શરૂઆત કરવાની હોય એટલે સૌથી પહેલા એક કામ કરવાનું હોય છે જે છે વજન ચેક કરવું. વજન વધે એટલે શરીરનો આકાર બદલી જાય છે તેના પરથી કહી શકાય કે વજન વધ્યું છે પરંતુ ખરેખર વજનમાં કેટલો વધારો થયો છે તે વજન ચેક કર્યા પછી જ જાણી શકાય છે. વજન ચેક કરવા માટે લોકો કોઈપણ સમયે ઈચ્છા થાય ત્યારે વજન કાંટા પર ઉભી જતા હોય છે. પરંતુ આ રીતે જો વજન માપવામાં આવે તો શરીરનું સાચું વજન કેટલું છે તે ખ્યાલ આવતો નથી.
શરીરનું ખરેખર વજન કેટલું છે અને વજનમાં કેટલો વધારો કે ઘટાડો થયો છે તે જાણવું હોય તો યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય રીતે વજન કરવું જોઈએ.. જો તમે ફક્ત ટાઈમપાસ માટે વજન કરી રહ્યા હોય તો કોઈ પણ સમયે વજન ચેક કરો તો ચાલે બાકી દિવસના અલગ અલગ સમયે તમે વજન ચેક કરો તો વજન અલગ અલગ જોવા મળે. તો પછી ખરેખર શરીરનું વજન કેટલું છે તે કેવી રીતે જાણી શકાય? તેના માટેની એક રીત છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર દિવસ દરમિયાન અમુક સમય એવા હોય છે જ્યારે વજન ક્યારેય ચેક કરવું નહીં. આ સમયે વજન ચેક કરો તો ખોટું વજન જ દેખાય છે. તો ચાલો સૌથી પહેલા એ જાણીએ કે કયા સમયે વજન ચેક કરવું નહીં.
એક્સરસાઇઝ પછી તુરંત
ઘણા લોકો આ ભૂલ કરે છે વર્કઆઉટ કર્યા પછી તુરંત જ પોતાનું વજન ચેક કરે છે આ રીત સાવ ખોટી છે. એક્સરસાઇઝ કરવાથી શરીરમાંથી પરસેવો નીકળ્યો હોય છે અને પાણી ઓછું થયું હોય છે તેના કારણે વજન થોડું ઓછું આવી શકે છે પરંતુ હકીકતમાં તેનાથી ફેટ લોસ થયું હતું નથી તેથી આ વજનને સિરિયસલી લેવું નહીં.
જમ્યા પછી
તમે કોઈપણ વસ્તુ ખાધી પીધી હોય તો તેને પછી તુરંત વજન માપવાની ભૂલ કરવી નહીં.. કંઈ પણ વસ્તુ ખાધા કે પીધા પછી તુરંત વજન કરશો તો વજન વધારે જ દેખાશે. તેનું કારણ હોય છે કે તમે જે આહાર લીધો હોય છે તે શરીરમાં હોય છે જેનું વજન સાથે દેખાય છે.
માસિક દરમિયાન વજન
મહિલાઓએ માસિક દરમિયાન વજન માપવાની ભૂલ કરવી નહીં. આ સમયે ક્યારેય પરફેક્ટ વજન જાણવા મળતું નથી. માસિક સમયે હોર્મોનલ ફેરફાર, વોટર રિટેન્શન અને બ્લોટીંગ વધારે રહે છે તેથી વજન વધેલું દેખાય છે.. માસિક સમયે તમારું વજન હોય તેના કરતાં બેથી પાંચ પાઉન્ડ જેટલું વજન વધુ દેખાય છે. તેથી આ સમયે પણ વજન ચેક કરવું નહીં.
ચીટ ડે પછી
ઘણા લોકો આખું અઠવાડિયું ફૂડ પર કંટ્રોલ કરતા હોય છે અને ડાયટ ફોલો કરે છે. અઠવાડિયામાં એક દિવસ ચીટ મીલ રાખે છે. જે દિવસે તમે ચીટ ડે રાખ્યો હોય અથવા તો હાઇ કાર્બ વસ્તુ ખાધી હોય ત્યારે પણ વજન ચેક કરવું નહીં.. કારણ કે કાર્બોહાઈડ્રેટથી ભરપૂર વસ્તુ લગભગ ત્રણ ગામ પાણી સ્ટોર કરે છે. પર તમે બોડીવેટ કરશો તો ત્રણ થી છ પાઉન્ડ જેટલું વધારે વજન દેખાશે.
વજન માપવાનો બેસ્ટ સમય
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર વજન માપવાનો સૌથી સારો સમય સવારનો સમય હોય છે. જો તમારું વજન ખરેખર કેટલું છે તે જાણવું હોય તો સવારે જાગીને વજન ચેક કરવું જોઈએ. તેમાં પણ કેટલી ક બાબતોને ધ્યાનમાં લેવી. જેમકે સવારે જાગીને સૌથી પહેલા બાથરૂમ જઈ આવવું. ત્યાર પછી કંઈ પણ ખાધા પીધા પહેલા વજન ચેક કરવું. વજન ચેક કરો ત્યારે કપડાં પણ લાઈટ વેટ પહેરવા. જેમ કે જીન્સ, જેકેટ જેવા કપડામાં વજન કરશો તો વજન પરફેક્ટ નહીં દેખાય. ઓછા વજનવાળા કપડાં પહેરીને વજન કરવું જોઈએ.
