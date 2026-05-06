/What Not To Eat With Curd: દહીંની સાથે ભૂલમાં પણ આ વસ્તુનું સેવન ન કરો, પેટમાં થશે સમસ્યા

Which Foods Should Not Be Eaten With Curd: દહીં ભારતીય ભોજનનો મહત્વનો હિસ્સો માનવામાં આવે છે. ગરમીમાં તો લોકો તેનું ખાસ સેવન કરે છે, કારણ કે તે પેટને ઠંડક આપવાની સાથે પાચનમાં સુધાર કરે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે કેટલીક વસ્તુનું દહીંની સાથે સેવન ફાયદાની જગ્યાએ નુકસાન કરાવી શકે છે? આયુર્વેદમાં એવા ઘણા ખોરાક જણાવવામાં આવ્યું છે, જેનું એક સાથે સેવન કરવાથી પાચન બગડી શકે છે અને શરીરમાં ઘણા પ્રકારની સમસ્યા થઈ શકે છે.
ખાટા ફળ
સૌથી પહેલા વાત ખાટા ફળોની. ઘણા લોકો દહીંમાં સંતરા, મોસંબી કે બીજા ખાટા ફળ મિક્સ કરીને સેવન કરે છે, પરંતુ આ આદત પેટ માટે સારી નથી. દહીં અને ખાટા ફળોનું મિશ્રણ પેટમાં એસિડ વધારી શકે છે, જેનાથી ગેસ, અપચો અને પેટ દુખાવા જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે.
દહીંની સાથે અનાજ
આ સિવાય દહીંની સાથે અનાજને કેટલાક કોમ્બિનેશન પણ નુકસાનકારક માનવામાં આવે છે. ખાસ કરી ભારે અનાજની સાથે દહીં ખાવાથી ઘણીવાર પાચનની પ્રક્રિયા ધીમી થઈ જાય છે. તેનાથી શરીરને જરૂરી પોષક તત્વો મળી શકતા નથી.
અથાણા સાથે દહીં
ઘણા લોકો સ્વાદ વધારવા માટે દહીંની સાથે અથાણા ખાવાનું પસંદ કરે છે. પરંતુ તે પેટ પર ભારે પડી શકે છે. અથાણામાં નમક અને મસાકા વધુ હોય છે, જ્યારે દહીંની તાસીર અલગ હોય છે. બંનેનું સાથે સેવન કરવાથી પેટમાં બળતરા, ગેસ અને અપચાની સમસ્યા વધી શકે છે.
દૂધ અને દહીં
દૂધ અને દહીંનું પણ એક સાથે સેવન ન કરવું જોઈએ. બંને ડેરી પ્રોડક્ટ છે, પરંતુ તેની પ્રકૃતિ અલગ માનવામાં આવે છે. બંનેનું સાથે સેવન કરવાથી પાચનતંત્ર પર અસર પડે છે અને પેટ ભારે લાગે છે.
દહીં અને ડુંગળી
દહીં અને ડુંગળીનું કોમ્બિનેશન દરેક માટે સારૂ માનવામાં આવતું નથી. ઘણા લોકોમાં તેના સેવન બાદ એલર્જી, એસિડિટી કે પેટ સંબંધિત સમસ્યા થઈ શકે છે. હકીકતમાં બંનેની તાસીર અલગ હોવાથી અસંતુલન પેદા થઈ શકે છે.
દહીં અને ઈંડા
તો ઈંડાની સાથે દહીંનું સેવન પણ પાચન સંબંધિત સમસ્યા વધારી શકે છે. તેનાથી પેટ ભારે લાગે છે અને બેચેનીનું કારણ બને છે. પરંતુ દરેક વ્યક્તિનું શરીર અલગ-અલગ પ્રતિક્રિયા આપે છે, પરંતુ આ વસ્તુનું સાથે સેવન કરવાથી પેટમાં સમસ્યા થઈ શકે છે.