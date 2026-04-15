મોતીની જેમ ચમકી જશે પીળા દાંત, ઘરે જ તૈયાર કરો આ દેશી મંજન
Teeth Manjan Hone Par Kya Kare: એકવાર દાંત જો પીળા થઈ જાય તો તેને સફેદ કરવા મુશ્કેલ થઈ જાય છે. પરંતુ જો તેના પર ધ્યાન આપવામાં આવે તો આ સમસ્યાથી છુટકારો મેળવી શકાય છે.
- પોષક તત્વોની કમી, ચા-કોફી કે અન્ય વસ્તુના સેવનથી દાંત પીળા પડી શકે છે
- કેટલીક એન્ટીબાયોટિક્સ કે બીમારી પણ દાંતની પીળાશનું કારણ બની શકે છે
- લીમડામાં એન્ટી-બેક્ટીરિયલ અને એન્ટી-ઈન્ફ્લેમેટરી ગુણ હોય છે, જે દાંતની સફાઈમાં મદદ કરે છે
Peele Dato Ke Liye Tooth Manjan: આજકાલ ઘણા લોકો પીળા દાંતથી પરેશાન રહે છે. દાંત પીળા પડી જવાના ઘણા કારણ હોય છે. ઘણા રિસર્ચમાં પીળા દાંત હોવાનું કારણ ચા, કોફી કે અન્ય કોઈ વસ્તુ ખાવાથી થઈ શકે છે. તેથી લોકો દાંતની સફાઈ માટે મોંઘી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ તે દાંતને અંદરથી ખોખલા કરવાનું કામ કરે છે. તેથી તમે દાંતને સફેદ કરવા માટે કુદરતી વસ્તુનો ઉપયોગ કરો. તમે લીમડાના પાનનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તેનાથી તમારા દાંત મોતીની જેમ ચમકી શકે છે.
દાંતમાં પીળાશનું કારણ શું છે?
દાંતની પીળાશ શરીરમાં થઈ રહેલી નબળાઈને કારણે હોઈ છે. કેટલાક એન્ટીબાયોટિક્સ કે બીમારીઓને કારણે પણ દાંતમાં પીળાશ વધવા લાગે છે. તેથી તમારે તેની પાછળનું કારણ જાણવું જોઈએ.
પીળા દાંત માટે લીમડાનું મંજન કેમ છે ખાસ?
દાંતની પીળાશ દૂર કરવા માટે જરૂરી છે કે તમે લીમડાનો ઉપયોગ કરો, કારણ કે તેમાં એન્ટી-બેક્ટીરિયલ અને એન્ટી-ઈન્ફલેમેટરી ગુણ હોય છે. આ બધા તત્વ દાંતની અંદર સફાઈ કરવાનું કામ કરે છે, જેનાથી પીળી પરત હટવા લાગે છે.
લીમડાના મંજનનો ઉપયોગ કરવાના ફાયદા
દાંતની પીળાશ દૂર કરવી
પેઢાને મજબૂત બનાવવા
સોજા ઘટાડવા
દાંતના દુખાવામાં રાહત
મોઢાની દુર્ગંધ દૂર કરવી
કેવિટીના ખતરાને ઘટાડવો
ઘર પર મંજન કઈ રીતે બનાવશો?
સામગ્રી
સૂકા લીમડાના પાન- 10થી 12
લવિંગ- 3
બ્લેક સોલ્ટ- સ્વાદનુસાર
વિધિ
સૌથી પહેલા ઉપર જણાવવામાં આવેલી સામગ્રી તૈયાર કરો.
પછી લીમડાના પાનને સૂકવી એક બાઉલમાં રાખો.
બાકીના સામાનને પણ મિક્ચરમાં નાખી પાઉડર બનાવો.
હવે આ મંજનને ડબ્બામાં ભરી રાખો.
હવે મંજનમાં બ્લેક સોલ્ટ મિક્સ કરી દરરોજ તેનો ઉપયોગ કરો.
