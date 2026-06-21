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International Yoga Day 2026: ભારતની 5000 વર્ષ જૂની યોગ પરંપરા કેવી રીતે દુનિયાભરના દેશો માટે વેલનેસ ક્રાંતિ બની જાણો

International Yoga Day 2026: યોગની શક્તિને આજે દુનિયાભરના દેશો માને છે. દુનિયાની વેલનેસ ક્રાંતિ બનેલો યોગાભ્યાસ ભારતની 5000 વર્ષ જૂની પરંપરા છે. યોગ પરંપરા દુનિયા માટે વેલનેસ ક્રાંતિ કેવી રીતે બની ચાલો જાણીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 21, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:27 PM IST
International Yoga Day 2026: ભારતની 5000 વર્ષ જૂની યોગ પરંપરા કેવી રીતે દુનિયાભરના દેશો માટે વેલનેસ ક્રાંતિ બની જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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