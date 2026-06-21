/International Yoga Day 2026: ભારતની 5000 વર્ષ જૂની યોગ પરંપરા કેવી રીતે દુનિયાભરના દેશો માટે વેલનેસ ક્રાંતિ બની જાણો

International Yoga Day 2026: ભારત સહિત દુનિયાભરમાં 21 જૂનના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે.. એક સમય હતો જ્યારે યોગને ફક્ત આધ્યાત્મિક અને સાંસ્કૃતિક વારસો માનવામાં આવતા. પરંતુ ભારતની આ 5000 વર્ષ જૂની પરંપરા હવે ગ્લોબલ લેવલ પર વેલનેસ ક્રાંતિ બની ચુકી છે. આજે દુનિયાભરના લોકો શારીરિક અને માનસિક રીત સ્વસ્થ રહેવા અને બેલેન્સ લાઈફ જીવવા માટે યોગ અભ્યાસ કરે છે. આજના સમયમાં યોગ કરોડો લોકોની દિનચર્યાનો મહત્વનો ભાગ છે.
5000 વર્ષ જૂની ભારતની યોગ વિદ્યા
ઓવર ઓલ વેલનેસ માટે દુનિયાભરના લોકોને યોગની જે ગિફ્ટ મળી છે તે ભારતની દેન છે. યોગ વિદ્યાનો ઇતિહાસ 5000 વર્ષ જૂનો છે. ભારતમાં હજારો વર્ષોથી શરીર, મન અને આત્મ વચ્ચે સંતુલન બનાવવાનું માધ્યમ યોગ રહ્યું છે. સંસ્કૃત શબ્દ યોગનો અર્થ જોડવું થાય છે. એક સમય હતો જ્યારે યોગને ફક્ત આધ્યાત્મિક સાધનાનું માધ્યમ ગણવામાં આવતા હતા. પરંતુ હવે યોગ મોર્ડન લાઈફસ્ટાઈલમાં હેલ્થ અને ફિટનેસ જાળવી રાખવાનું માધ્યમ બન્યા છે કારણ કે લોકો યોગની શક્તિને ઓળખવા લાગ્યા છે.
વિશ્વનું સૌથી મોટું જન સ્વાસ્થ્ય અભિયાન
ભારતની યોગ વિદ્યાને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર ઓળખ અપાવવાનું અને યોગની શક્તિને દુનિયાભરમાં પહોંચાડવાનું શ્રેય ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને જાય છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વર્ષ 2014માં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભામાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ ઉજવવાનો પ્રસ્તાવ રાખ્યો હતો. ત્યાર પછી ડિસેમ્બર 2014માં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર એ 21 જૂનને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ ઘોષિત કર્યો. ત્યાર પછી વર્ષ 2015માં પહેલો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ ઉજવવામાં આવ્યો. ત્યારથી યોગ દુનિયાનું સૌથી મોટું જન સ્વાસ્થ્ય અભિયાન બની ગયું છે.
વિજ્ઞાને પણ માની યોગની શક્તિ
આજે ભારત સહિત 175 થી વધુ દેશોમાં લાખો કરોડો લોકો યોગને અપનાવી પોતાનું જીવન સુધારી રહ્યા છે. યોગ શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યને ફાયદો કરે છે તે વાત વૈજ્ઞાનિક રિસર્ચમાં પણ સાબિત થઈ ચૂકી છે. યોગ કરવાથી શારીરિક માનસિક ફાયદા થાય છે.. નિયમિત યોગ કરવાથી સ્ટ્રેસ ઓછો થાય છે, ફોકસ વધે છે, બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલમાં રહે છે, હાર્ટ હેલ્થ સુધરે છે. આજના સમયમાં લોકો શારીરિક સ્વાસ્થ્ય અને માનસિક સંતુલન જાળવી રાખવા અને સારી લાઈફસ્ટાઈલથી જીવન જીવવા માટે યોગને અપનાવતા થયા છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)