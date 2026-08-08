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ચોમાસાની ઋતુમાં આ 5 ફળ અને શાકભાજી ખાવાનું ટાળવું જોઈએ, નહીં તો બીમાર પડશો!

ચોમાસાની ઋતુમાં કેટલાક ફળ અને શાકભાજી ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. કારણ કે ભેજના કારણે તેમાં ફંગસ કે બેક્ટેરિયા થવાના ચાન્સ રહે છે. ખાસ જાણો આ ફળ અને શાકભાજી વિશે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 08, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:04 AM IST
ચોમાસાની ઋતુમાં આ 5 ફળ અને શાકભાજી ખાવાનું ટાળવું જોઈએ, નહીં તો બીમાર પડશો!

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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