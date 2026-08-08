/ચોમાસાની ઋતુમાં આ 5 ફળ અને શાકભાજી ખાવાનું ટાળવું જોઈએ, નહીં તો બીમાર પડશો!

ચોમાસાનું ઝરમર વરસાદી વાતાવરણ કોને ન ગમે પરંતુ આ સમય એવો છે કે સ્વાસ્થ્ય માટે અનેક પડકારો પણ લાવે છે. સામાન્યથી લઈને ગંભીર બીમારીઓનુ જોખમ વધે છે. ચોમાસામાં કોઈ શરદી ઉધરસથી પરેશાન રહે છે તો કોઈ મચ્છરથી થતી બીમારીઓ જેમ કે ડેન્ગ્યુ કે મલેરિયા ચિકનગુનિયાથી હેરાન પરેશાન થાય છે. એટલું જ નહીં ચોમાસામાં કેટલાક ફળ અને શાકભાજી પણ બીમારીનું કારણ બની શકે છે.
વાત જાણે એમ છે કે ચોમાસામાં ભેજ અને બફારાના કારણે કેટલાક ફળ અને શાકભાજીમાં ફંગસ, બેક્ટેરિયા થાય છે અને આવામાં જો તે વધુ પડતું ખાવામાં આવે તો વ્યક્તને ફૂડ પોઈઝનિંગ થઈ શકે છે કે બીમાર પડી શકે છે. આથી ચોમાસામાં તારે એવા ફળ અને શાકભાજીનું સેવન કરવાથી બચવું જોઈએ. ડાયેટ અને ન્યુટ્રિશિયન એક્સપર્ટ ડો. સુગીતા મુટરેજાના મતે કયા શાકભાજી અને ફળ ન ખાવા જોઈએ તે ખાસ જાણો.
1. લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી
ચોમાસામાં લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી ભેજ અને ગંદકીના સંપર્કમાં વધુ રહે છે. આથી તેમાં કીડા, લાર્વા અને હાનિકારક બેક્ટેરિયા ઉછરી શકે છે, જે ચોમાસામાં અનેક પ્રકારની બીમારીઓને આમંત્રણ આપે છે. આથી તમારે ચોમાસાની ઋતુમાં પાલક, મેથી, સરસવ, જેવા પત્તાવાળા શાકભાજી ખાવાથી દૂર રહેવું જોઈએ. જો તમારે તેનું સેવન કરવું હોય તો રાંધતા પહેલા સારી રીતે ધોવા જોઈએ. ચોમાસામાં લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજીને કાચા બિલકુલ ન ખાવા જોઈએ.
2. રિગણનું શાક
વરસાદની ઋતુમાં રિંગણનું શાક ન ખાવાની સલાહ અપાય છે. ચોમાસામાં રિંગણના પાક પર ભેજના કારણે ફંગસ ઈન્ફેક્શન થવાનું જોખમ વધે છે. વધુ ભેજના કારણે રિંગણ પર ફૂગ લાગે છે. જો આ ફૂગ લાગેલા રિંગણ ખાવામાં આવે તો શરીરને નુકસાન પહોંચી શકે છે અને વ્યક્તિ બીમાર પડી શકે છે. જો તમે ચોમાસામાં રિંગણ ખાતા હોવ તો તેની ગુણવત્તા અને તાજગીની સારી રીતે તપાસ કરવી જોઈએ. જો રિંગણ પર ફંગસ, સડો કે કીડા દેખાય તો ન ખાવા જોઈએ.
3. મશરૂમ ન ખાવા
ઘણા લોકોને મશરૂમ ખુબ ભાવતા હોય છે. પરંતુ હેલ્થ એક્સપર્ટ ચોમાસામાં મશરૂમ મર્યાદિત પ્રમાણાં સેવન કરવાની સલાહ આપે છે. ચોમાસામાં ભેજ, અને બફારાના કારણે મશરૂમમાં ફંગસ અને બેક્ટેરિયા ઝડપથી વિક્સિત થઈ શકે છે. આવામાં જો મશરૂમ ખાવામાં આવે તો વ્યક્તિ બીમાર પડી શકે છે. ખાસ કરીને તારી ઈમ્યુનિટી નબળી હોય કે પાચન સંબંધિત સમસ્યા રહેતી હોય તો આ ઋતુમાં ખાવાથી બચવું જોઈએ.
4. તરબૂચ
વરસાદની ઋતુમાં તમારે તરબૂચ ખાવાથી પણ બચવું જોઈએ. તરબૂથ એ ગરમીઓનું ફળ છે અને લોકોને ખુબ ભાવે પણ છે. પરંતુ ચોમાસામાં તરબૂચનું સાવધાનીથી સેવન કરવું જોઈએ. આ ઋતુમાં તમારે કાપેલા કે લાંબા સમય સુધી બહાર રાખેલું તરબૂચ ન ખાવું જોઈએ. તેના પર બેક્ટેરિયા કે ફંગસ થઈ શકે છે. જે તમને બીમાર કરી શકે છે. જો તમારે તરબૂચ ખાવું પણ હોય તો તાજા અને તે જ સમયે કાપેલું ખાવું જોઈએ.
5. કેરી
કેરી એ પણ એક ગરમીનું ફળ છે. લોકોને ખુબ ભાવે પણ છે. પરંતુ ચોમાસું શરૂ થયા બાદ કેરીનું વધુ પડતું સેવન ન કરવાની સલાહ અપાય છે. લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરાયેલી કેરીમાં ભેજના કારણે બેક્ટેરિયા અને ફંગસ વધવાનું જોખમ વધે છે. જ્યારે વધુ પડતું પાકેલી કે કાપેલી કેરી જલદી ખરાબ થઈ શકે છે. જેનાથી ફૂડ પોઈઝનિંગનું જોખમ વધી શકે છે. જો ચોમાસામાં કેરી ખાવી હોય તો તાજી અને સારી રીતે ધોઈને ખાવી જોઈએ.
Disclaimer: ચોમાસામાં તમારે મશરૂમ, કેરી, રિંગણ, તરબૂચ કે લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજીનું સેવન કરવાથી બચવું જોઈએ. કારણ કે આ ઋતુાં તેમાં વધુ પડતા ભેજના કારણે ફંગસ અને બેક્ટેરિયા થવાના ચાન્સ રહે છે. જો કે એવા કોઈ વૈજ્ઞાનિક કે અધિકૃત નિર્દેશ નથી કે તમારે ચોમાસામાં આવા ફળો કે શાકભાજી ખાવા ન જોઈએ. કોઈ પણ ફળ કે શાકભાજી ખાતા પહેલા તેની ગુણવત્તા અને તાજગીને જરૂર ચેક કરવી જોઈએ. Z 24 કલાક આ વિશે કોઈ જ દાવો કે પુષ્ટિ કરતું નથી.