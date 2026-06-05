/ભાણામાં એક સાથે ક્યારેય 3 રોટલી ન પીરસવી જોઈએ, કારણ ખાસ જાણો નહીં તો પસ્તાશો

વડીલો હંમેશા ભાણામાં એક સાથે ત્રણ રોટલી પીરસવાની ના પાડે છે. પરંતુ કેમ? તો તમને જણાવી દઈએ કે તેની પાછળ ધાર્મિક માન્યતા પણ છે અને વૈજ્ઞાનિક કારણ પણ છૂપાયલું છે. હિન્દુ ધર્મ અને વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં એવું માનવામાં આવે છે કે થાળીમાં ત્રણ રોટલીઓ પીરસવી એ મૃતકના ભોજન સમાન ગણાય છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય છે ત્યારે ત્રયોદશી સંસ્કાર પહેલા તેમના નામની થાળી તૈયાર કરાય છે. જેમાં ત્રણ રોટલી રાખવામાં આવે છે. એટલે કે આ થાળી મૃતકને સમર્પિત હોય છે.
આથી આ કારણસર જીવિત વ્યક્તિને એક સાથે ત્રણ રોટલી ન પીરસવાની પરંપરા સદીઓથી ચાલતી આવી છે. કેટલીક માન્યતાઓમાં એવું પણ કહેવાય છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ એક સાથે ત્રણ રોટલી ખાય તો તેના મનમાં નકારાત્મકતા કે શત્રુતાનો ભાવ વધી શકે છે. ફક્ત રોટલી જ નહીં પરંતુ અનેક લોકો ખાવાની કોઈ પણ ચીજને 3ની સંખ્યામાં પીરસવાથી બચવાનું કહે છે.
પ્રાચીન માન્યતાઓ મુજબ શુભ કાર્યોમાં 3 નંબરને અશુભ ગણાય છે. જ્યારે પૂજા પાઠમાં વસ્તુઓ હંમેશા બેવડી સંખ્યામાં ચડાવવામાં આવે છે. આ કારણ છે કે પરંપરા અને વ્યવહાર બંનેના આધારે થાળીમાં એક સાથે ત્રણ રોટલી પીરસવાથી બચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. હવે એ પણ જાણો કે 3 રોટલી સંલગ્ન વાસ્તુ નિયમોમાં શું કહેવાયું છે.
એક સાથે 3 રોટલી ન પીરસવી
વાસ્તુ શાસ્ત્ર મુજબ ભોજનમાં એક સાથે 3 રોટલીઓ પીરસવી એ શુભ ગણાતું નથી. તેનાથી નકારાત્મક ઉર્જા અને અશુભ સંકેત મળતા હોવાનું માનવામાં આવે છે.
બે કે ચારની સંખ્યામાં રોટલી પીરસવી જોઈએ
થાળીમાં રોટલીઓ હંમેશા 2 કે ચારની સંખ્યામાં એક પછી એક એમ પીરસવી જોઈએ. બેકી સંખ્યાને સંતુલન અને સકારાત્મકતાનું પ્રતિક ગણવામાં આવે છે.
મૃતક સંલગ્ન માન્યતા
ધાર્મિક માન્યતા મુજબ 3 રોટલી એવી થાળીમાં મૂકાય છે જે કોઈ મૃત વ્યક્તિ કે પિતૃ સંબંધિત હોય. આથી રોજબરોજના ભોજનમાં તેને ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
એક એક કરીને પીરસવી સારી
જો કોઈએ 3થી વધુ રોટલી ખાવી હોય તો પણ એક એક કરીને પીરસવી હિતાવહ છે. તેનાથી પરંપરા પણ જળવાય છે અને ભોજન પણ તાજુ મળે છે.
ભોજનનું સ્થાન અને દિશા પણ મહત્વના
વાસ્તુ મુજબ પૂર્વ કે ઉત્તર દિશા તરફ મોઢું કરીને ભોજન કરવું સારું ગણાય છે. તેનાથી પાચન અને માનસિક શાંતિ સારી રહે છે. થાળી અને ભોજનની જ્ગ્યા પણ એકદમ સ્વચ્છ રાખવા. ગંદી જગ્યાએ ભોજન કરવાથી નકારાત્મક ઉર્જા વધે છે.
વાસ્તુ ફક્ત સંખ્યા પર નહીં પરંતુ સંતુલન ઉપર પણ ભાર મૂકે છે. થાળીમાં દાળ, શાક, રોટલી અને ભાતનું સંતુલિત હોવું શુભ ગણાય છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)