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ભાણામાં એક સાથે ક્યારેય 3 રોટલી ન પીરસવી જોઈએ, કારણ ખાસ જાણો નહીં તો પસ્તાશો

Roti Vastu Tips: આપણા વડીલોને આપણે ઘણીવાર એવું કહેતા સાંભળ્યા છે કે થાળીમાં ક્યારેય 3 રોટલીઓ એકસાથે ન પીરસવી જોઈએ. તેની પાછળ શું માન્યતા છે અને શાસ્ત્રોમાં શું ઉલ્લેખ છે તે તમને ખબર છે ખરા? ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 05, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 03:45 PM IST
ભાણામાં એક સાથે ક્યારેય 3 રોટલી ન પીરસવી જોઈએ, કારણ ખાસ જાણો નહીં તો પસ્તાશો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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