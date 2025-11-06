Prev
આ શખ્સે કુકરમાં બનાવી ચા, રેસિપીનો ખતરનાક વીડિયો જોઈને યુઝર્સ ભડક્યા

Jugadu Chai: શું તમે ક્યારેય પ્રેશર કૂકરમાં ચા બનાવી છે? એક શેફે કુકરમાં દૂધમાં ખાંડ અને ચાના પાન મિક્સ કર્યા, પછી જોરથી સીટી વગાડી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 06, 2025, 07:05 PM IST

Chai Making In Cooker : ભારતમાં ચાના અનેક શોખીન છે, અહી દરેકને અલગ અલગ પ્રકારની ચા ગમે છે. પણ શું તમે ક્યારેય પ્રેશર કૂકરમાં ચા અજમાવી છે? જ્યારે કોઈ માણસે સોશિયલ મીડિયા પર આ યુક્તિ શેર કરી, ત્યારે બધા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા.

ચા ઉકળવા માટે રાહ નહિ જોવી પડે 
ચા એ ભારતનું જીવન છે. ચા વગર સવાર અધૂરી છે. ચૂલા પર ચાના પાન ઉકાળવા, દૂધ ઉમેરવું, ખાંડ ઉમેરવી અને રાહ જોવી - આ દિનચર્યા દરેક ઘરનો ભાગ બની ગઈ છે. પરંતુ સોશિયલ મીડિયાએ હવે ચા બનાવવાની રીત બદલી નાખી છે. એક માણસે પ્રેશર કૂકરમાં ચા બનાવવાની એક અનોખી યુક્તિ શેર કરી, જે તરત જ વાયરલ થઈ ગઈ.

જ્યારે કેટલાક લોકો વીડિયો જોઈને આશ્ચર્યચકિત થયા, તો કેટલાક લોકો તેને અજમાવી રહ્યા છે. કેટલાકે ચેતવણી પણ આપી કે તે ખતરનાક બની શકે છે. જોકે, મોટાભાગના લોકો તેની પ્રશંસા કરી રહ્યા હતા. પ્રેશર કૂકરમાં ચા બનાવવી એટલી સરળ છે કે હવે ચા ઉકળવા અને છલકાઈ જવાની સમસ્યા હલ થઈ ગઈ છે. તમારે ફક્ત પ્રેશર કૂકરમાં બધું મિક્સ કરવાની અને તેને સીટી વગાડવાની જરૂર છે. યુક્તિ એ નક્કી કરવાની છે કે કેટલી સીટીઓ બનાવવી.

ચા કેવી રીતે બનાવવી
એક યુવકે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આ વીડિયો શેર કર્યો છે. કેપ્શનમાં લખ્યું છે, "શું તમે ક્યારેય પ્રેશર કુકરમાં ચા બનાવી છે? દૂધને ખાંડ અને ચાના પત્તીઓ સાથે મિક્સ કરો, પછી તેને આટલી વાર સીટી વગાડો." વીડિયોમાં, તેણે ચા બનાવવાની આખી પ્રક્રિયા શેર કરી. તેણે પ્રેશર કુકરમાં અડધો કપ પાણી રેડ્યું, પછી દોઢ કપ દૂધ, સ્વાદ પ્રમાણે ખાંડ અને એક ચમચી ચાના પત્તીઓ. બધું મિક્સ કરો, ઢાંકણ બંધ કરો, અને તેને ઊંચી આગ પર બે વાર સીટી વગાડો. સીટીઓ વાગતાની સાથે જ ગેસ બંધ કરો, પ્રેશર છૂટવા દો, ચાને ગાળી લો અને પીવો. આખી પ્રક્રિયા 5 મિનિટમાં થઈ જાય છે. રાહ જોવાની જરૂર નથી, કોઈ ઝંઝટ નથી.

મમ્મીને નહિ ગમે આ
વીડિયો શેર થતાંની સાથે જ વાયરલ થઈ ગયો. તેને ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ્સ અને ટ્વિટર પર લાખો વ્યૂઝ મળ્યા છે. ટિપ્પણીઓનો વરસાદ થયો. એક યુઝરે લખ્યું, "અદ્ભુત! સવારે સમય બચાવે છે." બીજાએ કહ્યું, "મેં અજમાવ્યું, ચા સ્વાદિષ્ટ બની, પરંતુ કૂકર સાફ કરવું પીડાદાયક હતું." મોટાભાગના લોકો કુકરની સ્વચ્છતા અંગે ચિંતિત દેખાતા હતા. રસોડાના સલામતી નિષ્ણાત ડૉ. રીના શર્મા કહે છે, "પ્રેશર કુકર ઉચ્ચ દબાણ પર કામ કરે છે. દૂધમાં ચરબી અને પ્રોટીન હોય છે, જે ઉકાળવાથી ફીણ બને છે. આ ફીણ સીટીને અવરોધિત કરી શકે છે, દબાણ વધારી શકે છે અને કુકર ફાટવાનું જોખમ ધરાવે છે."

tea loversRecipeરેસિપી

