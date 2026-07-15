Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /સમયસર ઓળખો લીવરની તકલીફ, આ 5 સંકેત જોવા મળે તો તરત સાવધાન થાઓ

સમયસર ઓળખો લીવરની તકલીફ, આ 5 સંકેત જોવા મળે તો તરત સાવધાન થાઓ

શરીરના મહત્વપૂર્ણ અવયવોમાં લીવર પણ અગ્રેસર છે અને તે બગડે તો જીવન ઝેર જેવું બનતું હોય છે. લીવર જ્યારે બગડવા લાગે ત્યારે શરીર કેટલાક સંકેતો આપે છે. જો છતાં પણ તમે તે અવગણવાની ભૂલ કરો તો તમને ભારે પડી શકે છે. જાણો તે સંકેતો વિશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 15, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:50 PM IST
સમયસર ઓળખો લીવરની તકલીફ, આ 5 સંકેત જોવા મળે તો તરત સાવધાન થાઓ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
મેઘાણીનગર પોલીસે કોઈ કસર ના છોડી! 4 વર્ષની માસૂમ સાથે અડપલાં કરનાર 72 વર્ષીય નરાધમ..
gujarat18 min ago
2
8th Pay Commission37 min ago
3
Government Bank Stake Sale55 min ago
4
Ahmedabad56 min ago
5
Hardik Pandya1 hr ago