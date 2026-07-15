/સમયસર ઓળખો લીવરની તકલીફ, આ 5 સંકેત જોવા મળે તો તરત સાવધાન થાઓ

શરીરમાં જ્યારે પણ કોઈ સમસ્યા સર્જાય છે ત્યારે બોડી પહેલેથી જ સંકેત આપવા લાગે છે. જો કે આપણે આ સંકેતને મામૂલી સમજીને નજરઅંદાજ કરીએ છીએ અને પછી ભૂલ મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરી લે ત્યારે અંજામ ભોગવવાનો વારો આવે છે. શરીરના મહત્વપૂર્ણ અંગો જેમ કે લીવર, કિડની, અને ફેફસામાં ગડબડી થવા લાગે ત્યારે થાક, દુખાવો કે અન્ય અનેક લક્ષણો જોવા મળી શકે છે. ખાસ કરીને જો લીવરમાં સોજા કે ફેટી લીવરની સમસ્યા હોય તો પેટના ઉપરના ભાગમાં દુખાવો, જીવ ડોહળાવવો કે ઉલ્ટી અને સતત થાક જેવા સંકેત જોવા મળતા હોય છે. ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજિસ્ટ ડૉ. સૌરભ સેઠીના જણાવ્યાં મુજબ 85 ટકા લોકો લીવર સંબંધિત એવા કેટલાક લક્ષણો નજર અંદાજ કરે છે. સમય સાથે આ બેદરકારી પછી ગંભીર બીમારીનું સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે. ડોક્ટરનું કહેવું છે કે જો આ શરૂઆતના સંકેતોને સમયસર ઓળખી લઈએ અને યોગ્ય સારવાર કરવામાં આવે તો અનેક ગંભીર બીમારીઓથી બચી શકાય છે.
લીવર ડેમેજ કેમ થાય?
આ લક્ષણો ભૂલેચૂકે ઈગ્નોર ન કરતા
હળવો દુખાવો
લીવર સ્પેશિયાલિસ્ટનું કહેવું છે કે પાંસળીઓ નીચે હળવો હળવો દુખાવો રહેવો. આ દુખાવો ખુબ વધારે નથી હોતો પરંતુ હળવો હોય છે. દુખાવો થવાનો અર્થ એ છે કે લીવર કેપ્સ્યૂલ સ્ટ્રેસના કારણે સ્ટ્રેચ થઈ રહ્યું છે.
ત્વચા પર ખંજવાળ કે રેડનેસ
જો તમારી સ્કીન પર રેડનેસ કે ખંજવાળ વધુ પડતું આવતી હોય તો તને સામાન્ય ન સમજવું. લીવર ડેમેજ થવાનું આ પણ એક સંકેત હોઈ શકે છે. મોટાભાગના લોકોને એવું લાગે છે કે આ ફક્ત સ્કીન સંબંધિત સમસ્યા છે પરંતુ આવું હોતું નથી. જો આ સમસ્યા થતી હોય તો સમજી લેવું કે લીવરમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન પર અસર પડી રહી છે.
સ્પાઈડર સાઈન
જો શરીરના કેટલાક ભાગોમાં જેમ કે છાતી કે ફેસ પર કરોળીયા જેવા બ્લડ વેસલ્સ જોવા મળે તો તે લીવર સંબંધીત સંકેત છે. તેનો અર્થ એ થયો કે લીવર એસ્ટ્રોજન બ્રેક કરી શકતું નથી.
મસલ્સ વધુ નીકળવા
હાથ, ખભા આસપાસ મસલ્સ વધુ વધવા લાગે તો પણ લીવરનો એક સંકેત હોઈ શકે છે. આ સંકેત જોવા મળે તો બની શકે કે લીવર ડેમેજ થતું હયો અને તે પ્રોટીનને પચાવી શકતું નથી.
સ્ટૂલનો કલર બદલાવો
લીવર ડેમેજ થવાના શરૂઆતી સંકેતમાંથી એક છે સ્ટૂલનો કલર બદલાવો. તેનો રંગ બદલાઈને ભૂખરો, હળવો પીળો, સફેદ કે માટી જેવો જોવા મળી શકે છે. મોટાભાગના લોકો તેને જુએ તો છે પરંતુ ઈગ્નોર કરે છે. જો તમને પણ આ સમસ્યા જોવા મળે તો તરત ડોક્ટરની સલાહ લો.
Disclaimer: પ્રિય વાંચક, અમારો આ લેખ વાંચવા બદલ તમારો આભાર. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કઈ પણ તમે વાંચો તો તેને અપનાવતા પહેલા તમારા ડોક્ટરની સલાહ ચોક્કસપણે લો. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.