સંબંધ તોડતા પહેલા પાર્ટનર આપશે તમને આ 5 સંકેતો, અલવિદા કહેતા પહેલા ઓળખો… નહીં તો આંસુ સિવાય કંઈ નહીં મળે
Relationship Breakup Signs: ઘણીવાર સંબંધ પૂરો થવાનો હોય છે અને પાર્ટનર ખોટા આશ્વાસન આપી રહ્યો હોય છે. આવી સ્થિતિમાં, છેતરામણીથી બચવા માટે યોગ્ય સમયે આની ઓળખ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે.
Signs of Moving on From Relationship: સંબંધમાં પ્રેમ હોવો ખૂબ જ જરૂરી છે અને પ્રેમ માટે બંને વચ્ચે સમજણ હોવી જોઈએ. પાર્ટનરે એકબીજાનો આદર કરવો જોઈએ અને મુશ્કેલ સમયમાં સાથ આપવો જોઈએ, પરંતુ એક સમય એવો આવે છે જ્યારે પાર્ટનર અંતર જાળવી લે છે અને ધ્યાન ન આપવાને કારણે અચાનક બ્રેકઅપ થવાનું દુઃખ અલગ હોય છે, ખાસ કરીને જ્યારે પાર્ટનર સાથેનો સંબંધ ગાઢ બની જાય છે.
આવી સ્થિતિમાં, સંબંધની વાસ્તવિકતા વિશે સમયસર જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો તમારો પાર્ટનર તમને મળવાનું ટાળી રહ્યો છે અથવા વાત-વાત પર ચીડાઈ રહ્યો છે (When to End a Relationship) તો તેનું કારણ જાણવાનો પ્રયાસ કરો. જો આવું કોઈ કારણ વગર થઈ રહ્યું છે, તો ચોક્કસ તમારે વિચારવાની જરૂર છે અને તમારે આ સંકેતો પર પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ.
પાર્ટનર બ્રેકઅપ પહેલા શું સંકેતો મળે છે? (Signs Before Breakup)
વાતચીતનું ઓછું થઈ જવું:
જો પાર્ટનર એકદમ વાતચીત ઓછી કરી દે અથવા રસ વગર વાત કરે, તો સમજી લેવું. તમારો પાર્ટનર છુટકારો મેળવવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે.
અંતર જાળવી લેવું:
ક્યારેક-ક્યારેક એવું બને છે કે પાર્ટનર અંતર જાળવી રહ્યો છે અથવા તેને થોડી જગ્યા (સ્પેસ) જોઈએ છે, પરંતુ જો આ આદત બની જાય તો મુશ્કેલી થઈ શકે છે. તમારે તમારા પાર્ટનર સાથે વાત કરવી જોઈએ.
ઝઘડા વધારવા:
એક સમય હોય છે જ્યારે પાર્ટનર સમજતો જ નથી કે તમે શું કહેવા માંગો છો અથવા આમાં તમારી કેટલી ભૂલ હતી. તે બસ ઝઘડો કરીને તમને દુઃખી કરે છે.
એકલતા અનુભવવી:
જો તમે એક સંબંધમાં હોવા છતાં એકલતા અનુભવી રહ્યા છો, તો તેનો અર્થ એ છે કે તમારા પાર્ટનરે હાથ ઊંચા કરી દીધા છે અને તમે એકતરફી સંબંધ બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો.
ભરોસો ઓછો થવો:
એક સંબંધ વિશ્વાસના પાયા પર ઊભો હોય છે અને જો તમારો પાર્ટનર તમારા પર વિશ્વાસ જ ન કરી રહ્યો હોય, તો ક્યાંક ને ક્યાંક કમી થઈ રહી છે. આવી સ્થિતિમાં, તમારા પાર્ટનર સાથે ખુલીને અને શાંતિથી વાત કરો.
શું કરવું?
જો તમે આ સંકેતોને ઓળખી લીધા છે, તો તેનો અર્થ એ બિલકુલ નથી કે તમારે બ્રેકઅપ કરવાની જરૂર છે. ઘણી વખત એવો સમય પણ આવે છે જ્યારે તમારો પાર્ટનર તમારાથી દૂર રહેવા માંગે છે અને આ માત્ર ટૂંકા સમય માટે હોય છે. આવી સ્થિતિમાં, તમે પાર્ટનર સાથે ખુલીને વાત કરો અને આગળ વિશે વિચારો.
