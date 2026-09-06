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Business Ideas: ઝીરો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, હાઈ પ્રોફિટ, મહિલાઓ ઘરે બેસીને શરૂ કરી શકે તેવા 4 બેસ્ટ બિઝનેસ

Business Ideas for Women: મહિલાઓ ઘરે બેસીને કરી શકે તેવા 4 સરળ બિઝનેસ આઈડિયા અહીં દર્શાવેલા છે. આ 4 બિઝનેસ એવા છે જેમાં મહિલાઓ રોકાણ વિના સારી એવી કમાણી કરી શકે છે. જો તમે પણ ઘરે બેસીને કામ કરી પોતાની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવા માંગો છો તો આ કામ કરવાનું વિચારી શકો છો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 06, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 10:57 AM IST
Business Ideas: ઝીરો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, હાઈ પ્રોફિટ, મહિલાઓ ઘરે બેસીને શરૂ કરી શકે તેવા 4 બેસ્ટ બિઝનેસ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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