દૈનિક રાશિફળ 1 ડિસેમ્બર: આજે ભાગીદારીના કામમાં લાભ થશે, જાહેર જીવનમાં તમને માન મળશે, આજનું રાશિફળ
Daily Horoscope 1 December 2025 ( By Chirag Bejan Daruwalla) : સોમવાર અને 1 ડિસેમ્બરનો દિવસ શુભ અને સકારાત્મક છે. મહાદેવને સમર્પિત સોમવારે મોક્ષદા એકાદશીનો સંયોગ સર્જાયો છે. આ સ્થિતિમાં સોમવાર કઈ કઈ રાશિઓ માટે લાભકારી સાબિત થશે ચાલો જાણીએ દૈનિક રાશિફળ પરથી.
મેષ:
ગણેશજી કહે છે, તમે પારિવારિક જીવન અને વિવાહિત જીવનમાં આનંદ અને શાંતિનો અનુભવ કરશો. પરિવારના સભ્યો અને નજીકના મિત્રો સાથે શ્રેષ્ઠ સ્થળે પ્રવાસની યોજના બનાવો અને સ્વાદિષ્ટ ભોજન લેવાની તક મળશે. ભાગીદારીમાં લાભ થશે અને જાહેર જીવનમાં તમને માન મળશે.
વૃષભ:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારું ધ્યાન અનિયંત્રિત બાબતો પર વધુ રહેશે. અન્ય લોકો ત્રાસ આપતા આનંદ લેશે પણ કોઈની નારાજગી પછી પરિસ્થિતિથી અજાણ રહેશે. પ્રકૃતિમાં ચંચળતા રહેશે અને દરેકની પાસેથી તમારી સાથે નમ્રતાથી વર્તન કરવામાં આવશે. કોર્ટ કેસમાં ચૂકાદો તમારા પક્ષમાં આવી શકે છે.
મિથુન:
ગણેશજી કહે છે, સમાજના વરિષ્ઠ લોકોના અણધાર્યા સહયોગથી મન ઉત્સાહિત થશે. ઘરેલું કામ હલ કરવામાં થોડો સમય વિતાવશે. ખર્ચને કાબૂમાં રાખવા માટે તમામ પ્રયત્નો કરો તેમ છતાં પરિવારની ખુશી માટે થોડોક ખર્ચ કરવો પડી શકે છે. ઘરવાળાના જીવનમાં સુધાર લાવવા માટે કેટલુક કામ કરવું પડી શકે છે.
કર્ક:
ગણેશજી કહે છે, તમને ક્ષેત્રમાં થોડી સમસ્યાઓનો અનુભવ થઈ શકે છે, પરંતુ સમયની સાથે સમસ્યાઓ પણ સમાપ્ત થઈ જશે. એક સાથે અનેક કાર્યો કરવાથી માનસિક તાણ થઈ શકે છે. જો તમે વ્યવસ્થિત રીતે વ્યવસાય ચલાવો છો, તો સમસ્યાઓ દૂર થશે. લવ લાઇફમાં એક નવો અધ્યાય ઉમેરવામાં આવશે.
સિંહ:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ કારકિર્દી અને પરિવારના સભ્યો પર વધુ કેન્દ્રિત રહેશે. નોકરીમાં ધંધો કરનારાઓને સારા કામનું વળતર મળી શકે છે. ઘરનું વાતાવરણ શાંત રહેશે અને આ બધુ તમારું માનસિક તાણ ઘટાડશે. તમે આ સમયે ક્ષેત્રમાં સારી ખ્યાતિ અને ખ્યાતિ મેળવી શકો છો.
કન્યા:
ગણેશજી કહે છે, વ્યવસાયિક દૃષ્ટિકોણથી સમય સારો છે અને તમારી કાર્યશૈલીની પણ પ્રશંસા કરવામાં આવશે. લાંબા સમય પછી અંગત જીવન વિશે વિચાર કરશો. ભારે વ્યસ્તતાને કારણે લવ લાઈફમાં થોડું અંતર હોઈ શકે છે, પરંતુ વાતચીત દ્વારા બધું બરાબર રહેશે.
તુલા:
ગણેશજી કહે છે, આજે બહાર ચાલવું અને મનોરંજન તરફ ધ્યાનને મહત્વ આપશો નહીં. બપોરે પૈસાના આગમનથી તમે અન્ય દિવસો કરતા ખુશ થશો. પરિવાર સાથે તમારા સ્વાસ્થ્યની સંભાળ રાખો અને સામાજિક અંતરના નિયમોનું સંપૂર્ણ પાલન કરો.
વૃશ્ચિક:
ગણેશજી કહે છે, આ દિવસે તમારા મોટાભાગનાં કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે, જેથી તમે ખુશ રહેશો. કૌટુંબિક સંપત્તિ મેળવવાની પ્રબળ સંભાવના છે. પરિવાર સાથે તમારા સ્વાસ્થ્યનું વિશેષ ધ્યાન રાખો અને સલામતી સાથે ઘરની બહાર નીકળો. જીવનસાથી સાથે ઉત્તમ સમય પસાર થશે.
ધન:
ગણેશજી કહે છે, ધાર્મિક કાર્યોમાં થતા ખર્ચ તમારી પ્રસિદ્ધિમાં વધારો કરશે. જો કે આરોગ્યને લગતા કેટલાક મહત્વપૂર્ણ પગલા ભરવા જરૂરી છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને ભવિષ્ય માટે કોઈ સારા સમાચાર મળશે. જુના રોકાણોથી સારા પરિણામ મળશે.
મકર:
ગણેશજી કહે છે, વિદ્યાર્થીઓ ઇચ્છિત ક્ષેત્રમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવાનો માર્ગ મોકળો થશે. આજે જીવનમાં રચનાત્મક કાર્યને બદલે પ્રેમ, રોમાંસ અને ભાગ્યને વધુ મહત્વ આપવામાં આવશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે પરિવારનો સહયોગ મળશે.
કુંભ:
ગણેશજી કહે છે, આ દિવસે કામકાજની બાબતો સિવાય તમારું ધ્યાન આનંદમાં રહેશે નહીં તો તમને એકાંતમાં રહેવું ગમશે. મનમાં સંતોષ જોવા મળશે, પરંતુ અંદરથી કોઈ ચોક્કસ કાર્ય માટે ચિંતા રહેશે. અગાઉ કરેલા શુભ કાર્યોના કારણે પણ સારા સમાચાર મળવાની સંભાવના છે
મીન:
ગણેશજી કહે છે, દિવસની શરૂઆત ચિંતા અને ઉત્તેજનાથી થશે. આ સાથે આરોગ્યની ફરિયાદો પણ થશે. ભાવનાઓમાં ડૂબીને કોઈને પણ તમારા મન વિશે જણાવશો નહીં, નહીં તો ભવિષ્ય માટે સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. નવા કાર્યો શરૂ કરવા માટે દિવસ સારો નથી.
