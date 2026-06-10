Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /Rashifal Today: ધંધામાં જો આજે મિથુન રાશિના લોકો થોડું જોખમ લેશે તો મોટો ફાયદો થવાની સંભાવના, વાંચો તમારું આજનું રાશિફળ

Rashifal Today: ધંધામાં જો આજે મિથુન રાશિના લોકો થોડું જોખમ લેશે તો મોટો ફાયદો થવાની સંભાવના, વાંચો તમારું આજનું રાશિફળ

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 10, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:22 AM IST

Rashifal 10 June 2026(By Chirag Bejan Daruwalla): 10 જૂન 2026 અને બુધવાર કઈ કઈ રાશિઓ માટે લાભકારી જાણવા વાંચો આજનું રાશિફળ.
 

મેષ:1/12

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ સામાન્ય રહેશે. ભાગીદારીમાં કરવામાં આવતા ધંધામાં ઘણો ફાયદો થશે. રોજિંદા ઘરના કામકાજ પતાવવાની આજે સુવર્ણ તક છે. કાર્યક્ષેત્રમાં કાર્ય સમયે મન બીજે ક્યાંક ભટકવાનું શરૂ કરશે, જેના કારણે થોડી ખોટ રહેશે. પરંતુ સ્વાર્થને લીધે લોકો તમારી ભૂલને અવગણી શકે છે.  

વૃષભ:2/12

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, કૌટુંબિક ખર્ચામાં વધારો થવાને કારણે તમે દબાણનો અનુભવ કરી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ ક્ષેત્રે કેટલીક અડચણોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સમાજમાં શુભ ખર્ચાને કારણે તમારી ખ્યાતિ વધશે અને સામાજિક વર્તુળમાં પણ વધારો થશે.  

મિથુન:3/12

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, ધંધાના મામલામાં જો તમે થોડું જોખમ લેશો તો મોટો ફાયદો થવાની સંભાવના છે. રોજિંદા કાર્યોથી આગળ કંઈક નવું કરવાનો પ્રયાસ કરો. લવ મેરેજમાં રસ ધરાવતા લોકો માટે સમય અનુકૂળ છે. રોજગારી ક્ષેત્રે તમને તમારી લાયકાત વધારવાની તક મળશે.

કર્ક:4/12

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, કાર્યક્ષેત્રમાં આજે તમારું ધ્યાન નવી યોજનાઓ પર કેન્દ્રિત રહેશે અને તમને અધિકારીઓનો પૂરો સહયોગ પણ મળશે. ધાર્મિક યાત્રા પર જવા માટે અચાનક યોજના બનશે, જેનાથી મનને શાંતિ પણ મળશે. જો કોઈ કાયદાકીય મામલો બાકી છે તો તમને આજે તેમાં સફળતા મળશે.  

સિંહ:5/12

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, ઉતાવળમાં કોઈ કાર્ય કરવાનું ટાળો, નહીં તો મુશ્કેલી વધી શકે છે, તેથી બધું કાળજીપૂર્વક કરો. અધિકારીઓ સાથેના સંબંધો સુધરશે અને રોજગારની સ્થિતિમાં સુધાર થશે. તમારા દ્વારા લીધેલા નિર્ણયોના કારણે પરિવારમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. ધંધાની દ્રષ્ટિએ દિવસ સુખદ રહેશે.  

કન્યા:6/12

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમામ કામ પૂર્ણ મહેનતથી કરશો, જેના કારણે દિવસભર લાભની તકો મળશે. તમે પરિવારમાં શાંતિ અને સ્થિરતાનો આનંદ મેળવશો. જો તમે નોકરી અને ધંધામાં કેટલાક સકારાત્મક પગલા ભરો છો તો પછીથી માત્ર લાભ થશે, પરંતુ કામમાં નવી તાજગી પણ આવશે.  

તુલા:7/12

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને રચનાત્મક કાર્ય કરવાનું મન થશે. આજે તમારી આસપાસનું વાતાવરણ હળવું બનશે. દિવસના પહેલા ભાગમાં થોડી મૂંઝવણ રહેશે, જેના કારણે મન પરેશાન થઈ શકે છે. પરંતુ આત્મવિશ્વાસ વધ્યા પછી શક્તિમાં વધારો થશે. તમે મિત્રો સાથે ફરવા નીકળી શકો છો.

વૃશ્ચિક:8/12

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે ખાસ ધ્યાન રાખશો. તમારા આહારમાં બેદરકાર ના બનો. બિઝનેસમાં જોખમ લેવાનું પરિણામ આજે ફાયદાકારક રહેશે. ધૈર્ય અને તમારા નરમ વર્તનથી ઘરની સમસ્યાઓ સુધારી શકાય છે. પ્રેમજીવનમાં મધુરતા રહેશે.  

ધન:9/12

ધન:

ગણેશજી કહે છે, ધંધામાં ઝડપથી નિર્ણયો નહીં લેવાને કારણે કોઈ અવરોધ અથવા નુકસાન થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં મોટાભાગની યોજનાઓ સફળ થશે, જેનાથી તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. આજે તમે સમર્પણ સાથે જે પણ કાર્ય કરો છો તેનું ફળ તે જ સમયે પ્રાપ્ત થશે. ઘર અને ઓફિસના અધૂરા કામોને પતાવવાની તક મળશે.  

મકર:10/12

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે, પરંતુ કોઈ નિર્ણય લેવામાં ભૂલ થઈ શકે છે. કોઈ મોટું કામ કરતા પહેલાં અનુભવી લોકો સાથે સલાહ લેવાનું નિશ્ચિત કરો. ધંધા સંબંધિત તમામ વિવાદો આજે સરકારી અધિકારીની મદદથી ઉકેલી શકાય છે.

કુંભ:11/12

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, વ્યસ્તતા દિવસભર રહેશે પરંતુ ધાર્મિક કાર્યો માટે સમય કાઢશો. જીવનસાથી તમને કાર્યક્ષેત્રમાં દગો આપી શકે છે, તેથી કાળજીપૂર્વક કામ કરો. જો વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ માટે થોડો સમય કાઢશે તો તે વધુ સારું રહેશે. શુભ કાર્યોમાં સાંજનો સમય વિતાવશો.

મીન:12/12

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આર્થિક મામલામાં સ્પષ્ટતાના અભાવને કારણે કોઈ પ્રિયજન સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. પરસ્પર વાટાઘાટો, વ્યવહારમાં સંયમ અને સાવચેતી રાખવી. બપોરે કામના ધસારાને લીધે તમે શારીરિક નબળાઇ અનુભવી શકો છો, જેનાથી હાથ અને પગ પર અસર થઈ શકે છે.  

TAGS:
Rashifal
dainik rashifal
Horoscope
daily horoscope

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
"કંઈક ખવડાવી બેભાન કરી, કપડાં અસ્તવ્યસ્ત હતા", નિકોલ ચોરી કેસની હર્ષિદા શેટ્ટીનો....
gujarat8 min ago
2
PM Modi long serving Prime Minister record43 min ago
3
gujarat43 min ago
4
Vish Yog53 min ago
5
gujarat1 hr ago