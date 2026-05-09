Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /Dainik Rashifal: મકર રાશિના લોકોએ ભાવનાઓ ઉપર કંટ્રોલ રાખવો, સિંહ રાશિના લોકોની મુશ્કેલીઓ દૂર થશે, દૈનિક રાશિફળ

Dainik Rashifal: મકર રાશિના લોકોએ ભાવનાઓ ઉપર કંટ્રોલ રાખવો, સિંહ રાશિના લોકોની મુશ્કેલીઓ દૂર થશે, દૈનિક રાશિફળ

Written ByKrupa ShahUpdated byKrupa Shah
Published: May 09, 2026, 11:35 PM IST|Updated: May 09, 2026, 11:35 PM IST

Dainik Rashifal 10 May 2026(By Chirag Bejan Daruwalla): રવિવાર અને 10 મે 2026 ના રોજ ચંદ્રનું ગોચર મકર અને કુંભ 2 રાશિમાં રહેશે. રવિવારે નવ પંચમ યોગ પણ સર્જાશે. મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ પર રવિવારે બુધાદિત્ય યોગનો પ્રભાવ પણ રહેશે. 
 

1/12

ગણેશજી કહે છે, આર્થિક રીતે ઉત્તમ દિવસ છે. તમારા કાર્યોને નવું સ્વરૂપ આપવા માટે વધારે રચનાત્મક રીત અપનાવો. પતિ-પત્ની વચ્ચે ઘરની વ્યવસ્થાને લઇને ગેરસમજ ઊભી થઇ શકે છે. કોઇ નજીકના સંબંધીની પર્સનલ લાઇફમાં થોડી મુશ્કેલીઓ આવવાના કારણે ચિંતા રહેશે.  

2/12

ગણેશજી કહે છે, પરણિત વ્યક્તિઓને સાસરિયા પક્ષ સાથે કોઇ પ્રકારનો મતભેદ થઇ શકે છે. વધારે મસાલેદાર ભોજન ટાળો. તમારા કામને નવું સ્વરૂપ આપવા માટે રચનાત્મક ગતિવિધિઓમાં પણ રસ રહેશે. થોડા વ્યક્તિગત કારણોના લીધે વ્યવસાય ઉપર વધારે ધ્યાન આપી શકશો નહીં.  

3/12

ગણેશજી કહે છે, ઘર તથા વ્યવસાયમાં યોગ્ય તાલમેલ જળવાયેલો રહેશે. ધ્યાન રાખો કે ઘરની કોઇ મહત્ત્વપૂર્ણ વાત સાર્વજનિક થઇ શકે છે. આજે સામાજિક ગતિવિધિઓ પ્રત્યે તમારું નિસ્વાર્થ યોગદાન રહેશે. માર્કેટમાં તમારી યોગ્યતા અને પ્રતિભાના બળે તમને થોડી નવી સફળતાઓ પ્રાપ્ત થઇ શકે છે.  

4/12

ગણેશજી કહે છે, સમજદારી અને સાવધાનીથી કામ લેવાનો સમય છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ઘરનું વાતાવરણ સુખદ રહેશે. રોકાણ કરવા માટે સમય ખૂબ જ અનુકૂળ છે. કાર્યક્ષેત્રમાં અટવાયેલાં કામ હવે ગતિ પકડશે.  

5/12

ગણેશજી કહે છે, વ્યવસાયિક કાર્યોમાં ચાલી રહેલી મુશ્કેલીઓ દૂર થઇ શકે છે. છેલ્લા થોડા સમયથી ચાલી રહેલાં તણાવથી આજે રાહત મળશે. આવકના નવા સ્ત્રોત પણ બની શકે છે. લગ્નજીવન તથા પ્રેમ બંને સુખમય રહેશે.  

6/12

ગણેશજી કહે છે, કોઇ જૂના મિત્રને મળવાથી જૂની યાદો તાજા થશે. તમારી કાર્યક્ષમતા અને આત્મબળ ઉપર વિશ્વાસ રાખીને આગળ વધો. સમય અનુકૂળ છે. કાર્યસ્થળમાં તમારું પ્રભુત્વ જળવાયેલું રહેશે. તમને તમારી અંદર માનસિક શાંતિ અને ભરપૂર ઊર્જાનો અનુભવ થશે.  

7/12

ગણેશજી કહે છે, આ સમયે માનસિક શાંતિ જાળવી રાખવી જરૂરી છે. જીવનસાથી તથા પરિવારના લોકોનો તમારા પ્રત્યે પૂર્ણ સહયોગ રહેશે. આજે નજીકના લોકો સાથે હળવા-મળવાનું થશે તથા સુખમય સમય પસાર થશે. ઉચ્ચાધિકારીઓ તથા સન્માનિત લોકો સાથે સંબંધ જાળવી રાખવા તમારા વ્યવસાયમાં ફાયદાકારક સાબિત થશે.

8/12

ગણેશજી કહે છે, આ સમય કરિયર અને કાર્યક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠ કામ કરવા માટે વધારે કોશિશ કરવાની જરૂરિયાત છે. વિદ્યાર્થીઓ પોતાના અભ્યાસને ગંભીરતાપૂર્ણ લે. શારીરિક રૂપથી નબળાઇ અનુભવી શકો છો. પારિવારિક વાતાવરણ સુખમય રહેશે. ખર્ચ વધારે રહેવાના કારણે તણાવ રહી શકે છે.  

9/12

ગણેશજી કહે છે, કાર્યક્ષેત્રમાં લગભગ મોટાભાગના કાર્યો નિર્વિઘ્ન પૂર્ણ થતાં જશે. ક્યારેક તમારો અતિ આત્મવિશ્વાસ અને ઘમંડ તમને લક્ષ્યથી ભટકાવી શકે છે. આજે થોડા લોકો તમારા કાર્યોમાં વિઘ્ન પેદા કરી શકે છે, તમે ચિંતા કર્યા વિના પોતાના કાર્યો પ્રત્યે સજાગ રહો.

10/12

ગણેશજી કહે છે, તમારી ભાવનાઓ ઉપર કંટ્રોલ રાખો. ઉધરસ, તાવ અને શરદીમાં સમસ્યા પરેશાન કરી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં બધા કામ તમારી દેખરેખમાં જ કરાવશો તો સારું રહેશે. આજે ગ્રહ સ્થિતિ સારી બની રહી છે. આર્થિક સ્થિતિને સારી જાળવી રાખવાની કોશિશ સફળ રહેશે.  

11/12

ગણેશજી કહે છે, વધારે કામના કારણે થાક રહી શકે છે. રૂપિયાની લેવડ-દેવડને લઇને કોઇ ગેરસમજ કે નુકસાન થઇ શકે છે. પબ્લિક ડીલિંગ, ગ્લેમર વગેરે સાથે જોડાયેલાં વ્યવસાયમાં સફળતા પ્રાપ્ત થશે. આજે દિવસની શરૂઆતમાં કામ વધારે રહેવાથી તમે ખૂબ જ વ્યસ્ત રહેશો.  

12/12

ગણેશજી કહે છે, કાર્યક્ષેત્રમાં વ્યાપારિક મંદીની સ્થિતિ રહી શકે છે. સંબંધોને મધુર જાળવી રાખવામાં તમારું વિશેષ યોગદાન રહેશે. પતિ-પત્નીનો એકબીજાનો સહયોગ ઘરના વાતાવરણને સુખદ અને મધુર જાળવી રાખશે. આ સમયે બિનજરૂરી યાત્રાને ટાળો.

Tags:
dainik rashifal
daily horoscope
Horoscope
દૈનિક રાશિફળ

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
રાજસ્થાન રોયલ્સને 77 રને હરાવી ટોપ-2માં પહોંચ્યું ગુજરાત... RR ટોપ-4માંથી બહાર

રાજસ્થાન રોયલ્સને 77 રને હરાવી ટોપ-2માં પહોંચ્યું ગુજરાત... RR ટોપ-4માંથી બહાર

ipl 202629 min ago
2

કેરળના મુખ્યમંત્રી કોણ ? ખડગે અને રાહુલ ગાંધી લેશે અંતિમ નિર્ણય

kerala CM1 hr ago
3

રોજના માત્ર 3 રૂપિયા કમાતો આ ગુજરાતી છોકરો બન્યો ₹40,000 કરોડની કંપનીનો માલિક

chandubhai virani2 hrs ago
4

વિજય જ તમિલનાડુના 'થલાપતિ', આવતીકાલે બપોરે 3.15 કલાકે લેશે શપથ

Actor Vijay2 hrs ago
5

નવા 4 શ્રમ કાયદા લાગૂ થયા, સપ્તાહમાં 48 કલાક કામ અને ઓવરટાઈમના બદલાયા નિયમ

Labor Law India3 hrs ago