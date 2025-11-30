ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાની એ 10 વાતો જે દરેક બિઝનેસમેન અને રોકાણકારે જીવનભર યાદ રાખવી જોઈએ
Essel Groupના ચેરમેન અને ભારતના મીડિયા પાવરહાઉસ તરીકે જાણીતા ડૉ. સુભાષ ચંદ્રા આજે 75 વર્ષના થયા છે. Dr Subhash Chandra Show દ્વારા તેમણે લાખો યુવાનોને બિઝનેસ માઈન્ડસેટ, ઈનોવેશન અને ફેલિયર મેનેજમેન્ટ જેવા વિષયો પર માર્ગદર્શન આપ્યું છે. ત્યારે તેમની આ વાતો દરેક રોકાણકાર, સ્ટાર્ટઅપ ફાઉન્ડર અને દરેક બિઝનેસમેને જીવનભર યાદ રાખવી જોઈએ.
શીખતા રહો - શીખવાનું બંધ કરશો તો પતન શરુ
ડૉ. સુભાષ ચંદ્રા માને છે કે જે ક્ષણે વ્યક્તિ વિચારે છે કે તેણે બધું શીખી લીધું છે, તે જ ક્ષણે તેનું પતન શરૂ થાય છે. તેઓ યુવાનોને હંમેશા નવીનતા લાવવા, નવી વસ્તુઓ શીખવા અને પોતાને અપડેટ રાખવાની સલાહ આપે છે. તેમનો ઉપદેશ છે કે જે લોકો દરરોજ પોતાને થોડો સુધારે છે તેઓ જ જીવનમાં પ્રગતિ કરી શકે છે. સતત શીખવાની પ્રક્રિયા ક્યારેય બંધ ન થવી જોઈએ.
ઈનોવેશન કરતા રહો
ડૉ. સુભાષ ચંદ્રા કહે છે કે ઈનોવેશન ફક્ત પૈસાથી નથી થતું, તે બુદ્ધિ અને જિજ્ઞાસાથી થાય છે. તેઓ વારંવાર કહે છે કે સામાન્ય લોકો પણ અસાધારણ ઈનોવેશન કરી શકે છે. તેમનો મેસેજ એ છે કે ક્રિએટીવીટી દરેક જગ્યાએ મળી શકે છે, તમારે ફક્ત પારખવાની જરૂર છે.
નિષ્ફળતા એ સૌથી મોટો શિક્ષક છે
ડૉ. સુભાષ ચંદ્ર શોમાં તેમણે ઘણીવાર કહ્યું છે કે નિષ્ફળતા સફળતા કરતાં વધુ શીખવે છે. તેઓ કહે છે કે જે લોકો નિષ્ફળતા સ્વીકારવાનું શીખે છે તેઓ જ ભવિષ્યમાં મજબૂત ઉદ્યોગસાહસિક બને છે. નિષ્ફળતાથી ડરશો નહીં, તેને શિક્ષક તરીકે સ્વીકારો અને તેમાંથી શીખો અને આગળ વધો.
તમારી પ્રતિભાને ઓળખો
તેઓ માને છે કે જ્ઞાન શીખવી શકાય છે, અનુભવ મેળવી શકાય છે, પરંતુ પ્રતિભા સાથે આવું નથી. તેથી તમારી કુદરતી પ્રતિભાને અનુરૂપ કારકિર્દી પસંદ કરો. સુભાષ ચંદ્ર કહે છે કે સાચી સફળતા ફક્ત તે જ લોકોને મળે છે જેઓ તેમની પ્રતિભાને ઓળખે છે અને તેના માટે કામ કરે છે.
ડર પર કાબુ મેળવો અને પડકારો સ્વીકારો
તેઓ કહે છે કે બિઝનેસમાં અસલી દુશ્મન ડર છે. જે લોકો ભયને દૂર કરે છે તેઓ જ મોટા જોખમો લઈ શકે છે અને મહાન કાર્યો પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ડરને અવરોધ ન બનવા દો, પરંતુ તેને પ્રેરણા બનાવો. તેમનું માનવું છે કે પડકારો જ તમને સફળતા તરફ ધકેલે છે.
સંબંધો મજબૂત બનાવો, બિઝનેસ ફક્ત પૈસાથી નથી ચાલતો
ડૉ. સુભાષ ચંદ્ર કહે છે કે બિઝનેસની સાચી તાકાત તેના લોકોમાં રહેલી છે. ગ્રાહકો અને કર્મચારીઓને ખુશ રાખવા એ સફળતાની ચાવી છે. સારા સંબંધો કંપનીના લાંબા આયુષ્યને નિર્ધારિત કરે છે. વિશ્વાસ એ બિઝનેસમાં સૌથી મોટું રોકાણ છે.
પ્રદર્શનલક્ષી બનો
તેમનો સ્પષ્ટ મેસેજ છે કે સખત મહેનતને ઓળખો, તેને પુરસ્કાર આપો અને ટીમને મોટિવેટ કરો. પ્રદર્શનનું માપ પ્રદર્શન મૂલ્યના આધારે માપવું જોઈએ. આ અભિગમ ટીમને સતત સુધારે છે.
ક્રિએટિવ બનો
તેઓ કહે છે કે સાચી અસલી ઈનોવેશન ફક્ત તેમાંથી જ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે જેમની પાસે જૂની વિચારસરણી તોડવાની હિંમત હોય. “Break all the rules”ના તેમની શીખનો અર્થ એ છે કે કંઈક નવું પ્રાપ્ત કરવા માટે પરંપરાગત સીમાઓ તોડવી જરૂરી છે.
ભાવનાત્મક સ્થિરતા વિકસાવો
ડૉ. સુભાષ ચંદ્ર સમજાવે છે કે વ્યવસાય ફક્ત તર્ક પર ચાલતો નથી, લાગણીઓ પણ એટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે. લોકો સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે ધીરજ, સમજણ અને આદર જરૂરી છે. ભાવનાત્મક સ્થિરતા મજબૂત સંબંધો બનાવે છે.
સારા નેતા બનવાના ગુણો શીખો
તેઓ કહે છે કે નેતા તે છે જેની પાસે નેતૃત્વ પ્રત્યેની વિશ્વાસ હોય અને તે બીજાઓને તેમના માર્ગદર્શનથી પ્રેરણા આપી શકે. એક સારો નેતા પોતાની ભૂલો સ્વીકારે છે. જો ટીમ તેમની ભૂલ સુધારે છે, તો તેઓ ટીમની પ્રશંસા કરે છે અને તેમને પ્રેરણા આપે છે. તેમનું માનવું છે કે નેતાનું કામ ફક્ત દિશા આપવાનું નથી, પરંતુ ટીમને સાથે લઈ જવાનું છે.
