1000 Crore Club Movies: ધુરંધર જ નહીં બોલીવુડની આ ફિલ્મોએ પણ કરી છે 1000 કરોડથી વધુની કમાણી, જાણો કોણ છે નંબર 1 પર

1000 Crore Club Movies: ધુરંધર ફિલ્મ પછી ધુરંધર 2 ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર તાબડતોડ કમાણી કરી રહી છે. આ ફિલ્મને લઈ અનુમાન છે કે ધુરંધર 2 ફિલ્મ તેના પહેલા પાર્ટ કરતાં પણ વધુ કમાણી કરશે. જો કે ધુરંધર ફિલ્મ એક માત્ર ફિલ્મ નથી જેણે 1000 કરોડથી વધુની કમાણી કરી હોય. આ પહેલા પણ એવી ફિલ્મો આવી ચુકી છે જેણે રેકોર્ડ બ્રેક કમાણી કરી છે. ચેક કરી લો તમે પણ આ લિસ્ટ.
 

Updated:Mar 22, 2026, 04:51 PM IST

દંગલ 

આ લીસ્ટમાં પહેલું નામ આવે છે આમિર ખાનની ફિલ્મ દંગલનું. દંગલ ફિલ્મને લોકોએ ખૂબ પ્રેમ આપ્યો. 2016 માં આવેલી ફિલ્મે તે સમયે 1900 કરોડથી વધુની કમાણી કરી હતી.  

બાહુબલી 2

આ લીસ્ટમાં સાઉથ સુપરસ્ટાર પ્રભાસની ફિલ્મ બાહુબલી 2 પણ આવે છે. વર્ષ 2017 માં આવેલી આ ફિલ્મની કમાણી 1810 કરોડ જેટલી હતી.   

આરઆરઆર

એસએસ રાજામોલીની આ બીજી ફિલ્મ છે જેણે 1000 કરોડથી વધુની કમાણી કરી હોય. આ ફિલ્મના ગીત નાટૂએ ઓસ્કર પણ જીત્યો છે. આ ફિલ્મનો બિઝનેસ 1250 કરોડ જેટલો હતો. 

કેજીએફ 2

સુપરસ્ટાર યશની ફિલ્મ કેજીએફ 2 પણ આ લિસ્ટમાં આવે છે. કેજીએફ 2નું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન 1200 કરોડ રુપિયા જેટલું હતું.  

જવાન

શાહરુખ ખાનની ફિલ્મ જવાન જે 2023 માં રિલીઝ થઈ હતી. તેનું બોક્સ ઓફિસ કલેકશન પણ શાનદાર રહ્યું છે. જવાન ફિલ્મની વર્લ્ડવાઈડ બોક્સ ઓફિસ કમાણી 1100 કરોડથી વધુની છે.   

પઠાન

બોલીવુડના કિંગ ખાન શાહરુખ ખાનની ફિલ્મ પઠાન પણ આ લિસ્ટમાં આવે છે. પઠાન ફિલ્મનું વર્લ્ડવાઈડ બોક્સ ઓફિસ કલેશન 1000 કરોડથી વધુનું હતું.   

