12 March 2026 Rashifal: મકર રાશિના લોકો માટે ગુરુવારનો દિવસ ઇચ્છિત પરિણામ આપનાર છે
Daily Horoscope 12 March 2026 (By Chirag Bejan Daruwalla): દૈનિક રાશિફળ ગ્રહો અને નક્ષત્રોની ચાલને ધ્યાનમાં રાખી કરેલી ભવિષ્યવાણી હોય છે. જેમાં જણાવવામાં આવે છે કે ગ્રહોની સ્થિતિના આધારે વ્યક્તિનો દિવસ કેવો પસાર થશે. રાશિફળ ગ્રહોની ગણના આધારિત હોય છે. ગુરુ, સૂર્ય સહિતના ગ્રહો કઈ રાશિના કયા ભાવમાં સ્થિત છે તેના પરથી રાશિનું ફળાદેશ કરવામાં આવે છે.
મેષ:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે અનુકૂળ અને લાભદાયક છે. ઉચ્ચ અધિકારીઓની નિકટતાથી તમને લાભ મળી શકે છે અને આજે તમારા હાથમાં થોડી તક મળી શકે છે. આયાત-નિકાસ વ્યવસાય શરૂ કરવાનો નિર્ણય આજે પણ લઈ શકાય છે. આધ્યાત્મિકતા અને ધર્મમાં રસ વધશે.
વૃષભ:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ઝડપી છે. દરેક કામ સમયસર પૂરું કરશો. તમારી પ્રગતિ જોઈને દરેક જણ આશ્ચર્યચકિત થશે. તમે તમારી સિદ્ધિઓ પણ જોઈ શકો છો. પોતાને સંભાળીને કામ કરો તો સારું રહેશે, તો સફળતા કાયમી રહેશે. નહિંતર, પ્રતિષ્ઠાને ધક્કો લાગી શકે છે.
મિથુન:
ગણેશજી કહે છે, તમારે આ સમયે ઘણું દોડવું પડી શકે છે. તેના પરિણામો પણ ફાયદાકારક રહેશે. કારકિર્દી અને વ્યવસાયની દ્રષ્ટિએ તમને સફળતાનો સ્વાદ મળશે. આ ક્ષણે તમે તમારા કાર્યને ઉત્સાહથી પૂર્ણ કરો. થોડા સમય પછી તમે હજી પણ વધુ સારી ડીલ મેળવી શકો છો.
કર્ક:
ગણેશજી કહે છે, ગ્રહોની અયોગ્ય સ્થિતિને કારણે આજે તમે કોઈ પણ કારણ વિના ચિંતિત રહી શકો છો અને કોઈ પણ કાર્ય પૂર્ણ નહીં થવાને કારણે પરેશાન રહેશો. આમાંની કેટલીક સમસ્યાઓ વાસ્તવિક છે અને કેટલીક તમારી પ્રકૃતિને કારણે ઊભી થાય છે. સાવચેત રહો અને તમારા કાર્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
સિંહ:
ગણેશજી કહે છે, તમારા માટે આજનો દિવસ ખાસ છે અને ઘણો સંઘર્ષ કર્યા પછી તમને સમસ્યામાંથી થોડી રાહત મળશે. લાગે છે કે હવે ધીરે ધીરે તમારું નસીબ તમને ટેકો આપશે. આર્થિક મુશ્કેલીમાંથી તમને રાહત મળશે. દૂરની યાત્રા માટે કોઈ યોજના બનાવી શકાય છે.
કન્યા:
ગણેશજી કહે છે, આજે ગ્રહોની સ્થિતિ તમારા માટે અનુકૂળ છે અને આજે તમારા પરિવારમાં કોઈ શુભ કાર્ય ગોઠવવા અંગે ચર્ચા થઈ શકે છે. તમે તમારા જીવનધોરણમાં સુધારો કરવા માટે આજે શોપિંગ મૂડ બનાવી શકો છો. સાંજના સમયે કોઈ વિશેષ મહેમાન આવી શકે છે. સામાજિક અંતરની કાળજી લો.
તુલા:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ શુભ છે અને તમને આકસ્મિક ગમે ત્યાંથી સારા સમાચાર મળશે. કાર્ય-વ્યવસાયના ક્ષેત્રમાં તણાવ આ સમયે તમારા પર વર્ચસ્વ નાથવા દો. ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં સમય બદલાશે અને બધુ જ પહેલા જેવું પરફેક્ટ થઈ જશે. આ સમયે, કોઈ નવી યોજનાનો પ્રયાસ કરવાનું ટાળો.
વૃશ્ચિક:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારી જ્ઞાનના ક્ષેત્રે પ્રગતિ મળશે. અભ્યાસ અને અધ્યાત્મમાં રસ વધારવો સ્વાભાવિક છે. વિવાદિત કિસ્સા સમાપ્ત થશે. ગુપ્ત શત્રુઓ અને ઇર્ષ્યાવાળા સાથીઓથી સાવચેત રહો. માતા-પિતા અને ગુરુઓની સેવા કરો અને ભગવાન ભજનમાં ધ્યાન કરો.
ધન:
ગણેશજી કહે છે, આ દિવસે તમે બીજાના કામમાં અટવાઈ જશો. આજનો દિવસ બહેન-ભાઈની ચિંતામાં પસાર થશે, કારણકે તમે હંમેશા તમારા પરિવારની સુખાકારી માટે પ્રતિબદ્ધ છો. આજે પણ તે ચિંતા તમને પરેશાન કરી શકે છે. જો દરેક સંમત થાય, તો પછી ક્યાંક સ્થળાંતરનો વિચાર કરો.
મકર:
ગણેશજી કહે છે, મકર રાશિના લોકો માટે આજનો દિવસ ઇચ્છિત પરિણામ આપનાર છે. આજે સામાજિક અને ધાર્મિક કાર્યોમાં તમારી ભાગીદારીને લીધે તમારું માન સન્માન વધશે. દિવસભર સારા સમાચાર પણ પ્રાપ્ત થશે. તમને તમારા મનની બાત મિત્રો સાથે શેર કરવાની તક મળશે.
કુંભ:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે કોઈ પ્રકારનાં દબાણ હેઠળના કામનો સાબિત થઈ શકે છે. વ્યાવસાયિક ચિંતા તમને પરેશાન કરી શકે છે. છેલ્લા ઘણા દિવસોથી ધંધો નિયમિત રહ્યો નથી. આજે તમારો દિવસ પણ આ પ્રકારની ચિંતામાં વિતાવશો. કેટલાક નવા વિકલ્પો વિશે વિચારવું જોઈએ.
મીન:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે સફળતાનો છે. નવા સંપર્કથી તમને ફાયદો થઈ શકે છે. જો તમે કોઈ સંશોધન કાર્યમાં સામેલ છો તો તમને ફાયદો થશે. રોકાયેલા નાણાં મુશ્કેલીથી પ્રાપ્ત થશે. રોજિંદા કામમાં નિરાશા ના લાવો, અન્યથા નુકસાન થઈ શકે છે. રાત્રે શુભ પ્રસંગોમાં જવાનો અવસર મળશે.
