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121 દિવસ સુધી ગુરૂની વક્રી ચાલ! આ 6 રાશિઓ પર થશે ધનવર્ષા, નસીબ ચમકી જશે!

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 11, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:36 PM IST

Jupiter Retrograde December 2026: દિવાળી બાદ ગુરૂ પોતાની ચાલમાં ફેરફાર કરશે. ગુરૂની ચાલમાં થનાર ફેરફાર ઘણી રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકાવી દેશે. જાણો વક્રી ગુરૂથી ક્યા જાતકોને લાભ થશે.

ગુરૂ વક્રી1/7

ગુરૂ વક્રી

Vakri Guru 2026: દેવગુરૂ બૃહસ્પતિ સમય-સમય પર પોતાની ચાલ કે અવસ્થામાં પરિવર્તન કરે છે. આ સમયે ગુરૂ પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં છે અને 30 ઓક્ટોબર સુધી આ રાશિમાં રહેશે. ત્યારબાદ 31 ઓક્ટોબરે સૂર્યની સિંહ રાશિમાં આવી જશે. ગુરૂ સિંહ રાશિમાં આવ્યા બાદ પોતાની ચાલમાં ફેરફાર કરશે. જ્યોતિષ ગણના અનુસાર 13 ડિસેમ્બરે ગુરૂ સિંહ રાશિમાં વક્રી થશે એટલે કે ઉલટી ચાલ શરૂ કરશે અને આશરે 121 દિવસ સુધી વક્રી રહ્યાં બાદ 13 એપ્રિલ 2027ના માર્ગી થશે. વર્ષના અંતમાં ગુરૂની ચાલમાં થનાર આ ફેરફાર મેષથી લઈને મીન રાશિે પ્રભાવિત કરશે. કેટલીક રાશિઓ માટે ગુરૂની વક્રી ચાલ લાભકારી અને કેટલાક જાતકો માટે કષ્ટકારક સાબિત થઈ શકે છે. આવો જાણીએ ગુરૂની વક્રી ચાલ કઈ 6 રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થશે.

મેષ રાશિ2/7

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતોને કાર્યક્ષેત્રમાં અચાનક મોટો ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. આ સમયે તમે અટવાયેલા કાર્યો પૂરા કરવામાં સફળ રહેશો. જૂના વ્યાપારિક સોદા કે પ્રોજેક્ટ ફરી શરૂ થઈ શકે છે. ખોટા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રહેશે. અટવાયેલા ધનની વાપસીનો સંકેત છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ રહેશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને સફળતા મળી શકે છે. પારિવારિક જીવનની સમસ્યાઓ ખતમ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારૂ રહેશે.

કર્ક રાશિ3/7

કર્ક રાશિ

પરિવાર કે સંબંધીઓ સાથે જૂના વિવાદનો ઉકેલ આવી શકે છે. પરિવાર સાથે જોડાયેલા મુદ્દાને સમજદારીથી સંભાળશો. ધનલાભનો યોગ બનશે. આ સમયે કોઈ જૂના કે અટવાયેલા નાણાની વાપસી સંભવ છે. પરંતુ કોઈ મોટા જોખમ કે રોકાણથી બચવું સમજદારી રહેશે. શિક્ષણ અને કરિયરની દ્રષ્ટિએ આ સમય અનુકૂળ રહેશે. કોઈ જૂના અટકેલા કાર્ય કે યોજનાને ગતિ મળી શકે છે.

સિંહ રાશિ4/7

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકોને આ સમયે કરિયરમાં પ્રગતિ મળી શકે છે. સંતાન સંબંધિત મુશ્કેલી ખતમ થઈ શકે છે. અચાનક ધન લાભ કે અટવાયેલા પૈસા મળવાની સંભાવના છે. જીવનસાથી સાથે સારો સમય પસાર થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમને મહેનતનું ફળ મળશે. ધર્મ-કર્મમાં મન લાગશે. આ સમયે સમજી-વિચારીને કરવામાં આવેલો રોકાણનો નિર્ણય લાભ કરાવી શકે છે.

તુલા રાશિ5/7

તુલા રાશિ

વક્રી ગુરૂના પ્રભાવથી તમને કરિયરમાં નવી સફળતા કે સિદ્ધિ હાસિલ થઈ શકે છે. જો તમે નોકરીમાં ફેરફારનું વિચારી રહ્યાં છો તો આ સમય સારો છે. રોકાણના મામલામાં સારી તક મળશે. ભાઈ-બહેન અને મિત્રોનો સહયોગ મળશે. ઉચ્ચ અધિકારીઓ તમારા કામથી પ્રસન્ન થશે અને પ્રશંસા કરી શકે છે. કોર્ટ-કચેરીના મામલામાં સફળતા મળી શકે છે.

વૃશ્ચિક રાશિ6/7

વૃશ્ચિક રાશિ

વક્રી ગુરૂ તમને અવિશ્વસનીય સ્ત્રોતથી ધનલાભ કરાવી શકે છે. પૈતૃક સંપત્તિથી પણ લાભ મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય સારો રહેશે. નવી વસ્તુ શીખવાની તક મળશે. પ્રેમ-સંતાનનો સાથ મળશે. પ્રેમ-સંબંધમાં ગેરસમજણ દૂર થઈ શકે છે. અટવાયેલા કાર્યો પૂરા થઈ શકે છે.

કુંભ રાશિ7/7

કુંભ રાશિ

વક્રી ગુરૂને કારણે તમારા અટકી ગયેલા નાણાની વાપસી થઈ શકે છે. કોઈ મોટા રોકાણ કે જોખમભર્યા નાણાકીય નિર્ણયમાં ઉતાવળ ન કરો. કાર્યસ્થળ પર નવી જવાબદારી મળી શકે છે. બિઝનેસ કરનારને આ સમયે મોટો આર્થિક લાભ થવાનો સંકેત છે. પરિવારનો સાથ મળશે. સંતાન પક્ષ સાથે જોડાયેલી મુશ્કેલી દૂર થશે.  

TAGS:
Vakri Guru
vakri guru 2026

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