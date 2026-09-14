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Dainik Rashifal: ભાગ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ સારો રહેશે, આવક વધારવાના પ્રયત્નો સફળ થશે, દૈનિક રાશિફળ

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 14, 2026, 11:49 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:49 PM IST

Dainik Rashifal 15 September 2026 (By Chirag Bejan Daruwalla): 15 સપ્ટેમ્બર 2026, મંગળવાર મેષથી મીન સુધીની રાશિઓ માટે કેવો રહેશે જાણવા વાંચો દૈનિક રાશિફળ.

મેષ:1/12

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આવક વધારવાના પ્રયત્નો 100 ટકા સફળ થશે. શ્રેષ્ઠ માર્ગ દ્વારા પ્રાપ્ત થતા ભંડોળમાં વધારો થશે. ભાગ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ સારો રહેશે. આજે તમને દરેક ક્ષેત્રમાં લાભ મળશે. કરિયરમાં તમને મિત્રોનો સહયોગ પણ મળશે. સાસરિયાઓથી લાભનો યોગ છે.  

વૃષભ:2/12

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે વૃષભ રાશિના જાતકો નિર્ભયતાથી કાર્યો પાર પાડી શકશે. જીવનસાથી સાથે આજનો દિવસ ખૂબ જ મધુર રહેશે. સાંજથી રાત સુધીમાં મુસાફરીની શક્યતા બની રહી છે. આજે તમે નીડર રહેશો.

મિથુન:3/12

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને પૂર્વજો તરફથી પૈસા મળવાની સંભાવના છે. આજે મંત્ર-તંત્રમાં તમારી રુચિ વધી શકે છે. પૂછ્યા વિના કોઈને સલાહ ના આપો, તેની વિપરિત અસર પડશે. રાત્રે તમે શુભ કામ કરવામાં વ્યસ્ત રહેશો, જે તમારું મન શાંત અને પ્રસન્ન રાખે છે.

કર્ક:4/12

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમે લોકોમાં પ્રિય બનશો. તમારામાં વિશેષ આકર્ષણ રહેશે. સ્થાયી મિલકત સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં સારા લાભ થશે. તમારા પિતાના આશીર્વાદથી સરકાર દ્વારા સન્માનિત થવાની સંભાવના હશે. સાંજના સમયે તમારી માતાના શારીરિક દર્દને લીધે તમને થોડી તકલીફ થશે.

સિંહ:5/12

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારે તે વાતનું પૂરું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે સામેની વ્યક્તિને ખરાબ ના લાગે. તમારી વર્તણૂક સાથે આ ધ્યાનમાં રાખો અને ભોજનમાં ધ્યાન રાખો. જો તમારા પૈસા ક્યાંક અટકેલા છે તો તમે આજે મેળવી શકો છો. બુદ્ધિથી લીધેલા નિર્ણયો ફાયદાકારક રહેશે.  

કન્યા:6/12

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, ભાગ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ સારો રહેશે. જો છેલ્લા દિવસોથી શરીરમાં કોઈ સમસ્યા હોય તો તેમાં સુધારો થશે. બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળવાના સંકેત છે. ભત્રીજાનો સહયોગ મળે તેવી સંભાવના રહેશે. તમારી વાણીને નિયંત્રિત કરો, તમે તમારી કાર્યક્ષમતાથી બધે વિજય, સફળતા પ્રાપ્ત કરશો.

તુલા:7/12

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારે નાના ભાઈ-બહેનોના અસહકારનો ભાગ બનવું પડશે. તમારા સ્વભાવ પ્રત્યે ગંભીર બનો, તમે માત્ર મહેનત કરીને જ તમારા કાર્યમાં સફળ થશો. ભૌતિક વસ્તુઓ પર ખર્ચા વધુ થશે. શત્રુઓ તેમના કાવતરામાં સફળ થઈ શકશે નહીં. ખુશ મૂડ વ્યક્તિ હોવાના કારણે અન્ય લોકો તમારી સાથે સંબંધો બનાવવા માગશે.  

વૃશ્ચિક:8/12

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, જો તમે વિદ્યાર્થી છો, તો તમારી શૈક્ષણિક દિશા બદલાશે. શિક્ષણ પ્રત્યે તમારી રુચિ વધશે. આજે તમે નવા કાર્યો શીખવામાં સફળ થશો. આજે, સંભવ છે કે તમારા પર કોઈ બાબતનો આરોપ મૂકવામાં આવશે. પરંતુ ચિંતા કરશો નહીં, કંઈક એવું બનશે કે તમે તમારી વાત સાચી સાબિત કરી શકશો. માતાપિતા, ગુરુ પ્રત્યેની નિષ્ઠા, ભક્તિ તમારી પ્રતિષ્ઠા વધારવામાં મદદ કરશે.  

ધન:9/12

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારામાં પરોપકાર અને દાનની લાગણી વધવા માંડશે. આજે તમે ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં વધુ સમય પસાર કરશો. આત્મવિશ્વાસના આધારે કરવામાં આવેલ પ્રયત્નો સફળ થશે. જૂના રોકાયેલા કાર્યો થોડો ખર્ચ કરીને પૂરા કરી શકાય છે. નવી યોજનાઓ પર કામ આજથી શરૂ થશે. શત્રુઓ તમારી શકિત જોઈને નિરાશ થશે.  

મકર:10/12

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારી પોતાની સંપત્તિમાં વધારો થશે. તમને તમારા મોસાળ તરફથી પણ માન મળશે. સાસુ-સસરા તરફથી અને પત્નીના પક્ષ તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. નોકરીમાં ગુપ્ત દુશ્મનો હેરાન કરશે જે સાંજે મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે. તમારી ગુરુ પ્રત્યેની ભક્તિ અને નિષ્ઠાને પૂર્ણ રાખો.  

કુંભ:11/12

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે આવકથી વધુ ખર્ચા થશે. બાળકો દ્વારા કરવામાં આવેલા શ્રેષ્ઠ કાર્ય દ્વારા તમારું માન વધારશે. તમે તમારા ધૈર્ય અને પ્રતિભાથી દુશ્મનની બાજુએ વિજય મેળવવામાં સફળ થશો. સાંજથી રાત સુધી પ્રિયજનોને મળતા મન પ્રસન્ન રહેશે. આજે આનંદમાં સમય વિતાવશો.  

મીન:12/12

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજે બુદ્ધિ અને જ્ઞાન વધશે. તમારા ભારે પ્રયત્નોથી ઇચ્છા પૂર્ણ થશે. ગુરુ એ નિયમનો પ્રતિનિધિ છે, તેથી નિયમ દ્વારા તમારું સન્માન થવાની પ્રબળ સંભાવના છે. સાંજ ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં વિતાવશો. શુભ ખર્ચા વધશે.  

TAGS:
dainik rashifal
દૈનિક રાશિફળ

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