/Dainik Rashifal: શનિ અમાસ મેષ, સિંહ સહિતની રાશિઓ માટે શુભ છે, વૃષભ, તુલા રાશિએ આજે ક્રોધ પર કાબુ રાખવો, દૈનિક રાશિફળ

Dainik Rashifal 16 May 2026 (By Chirag Bejan Daruwalla): 16 મે 2026 અને શનિવાર ખાસ દિવસ છે. આજે શનિ અમાસ છે. આ દિવસે વૈશાખ માસ પૂર્ણ થશે અને સાથે જ અધિક માસ 2026નો પ્રારંભ થશે. શનિ અમાવસ્યા પર કઈ કઈ રાશિ પર ગ્રહોની વિશેષ કૃપા થવાની છે અને કઈ રાશિઓએ સંભાળીને રહેવું પડશે જાણો રાશિફળ પરથી.
મેષ:
ગણેશજી કહે છે, આજનો સંપૂર્ણ લાભ લેવા માટે આજનો સમય સારો છે. ઓફિસમાં સાથીદારો સાથે દલીલોમાં સામેલ ના થશો. તમારી ઘણી ઇચ્છાઓ આજે પૂર્ણ થશે. મુસાફરી એ એક મહત્વપૂર્ણ કાર્ય બની શકે છે. તમે કોઈએક ઝુંબેશમાં જીતી શકો છો. નાણાં સંબંધિત કામમાં અનુભવી લોકોની સલાહ લેવી ફાયદાકારક રહેશે.
વૃષભ:
ગણેશજી કહે છે, કોઈ કારણસર આજે તમારે પોતાની જાતને કાબૂમાં રાખવી પડી શકે છે. ઘણાં લોકો માટે આખો દિવસ આળસનું વાતાવરણ રહેશે. તમારી સમસ્યાનું કારણ તણાવ છે. ઘરના લોકો સાંજે ઘરે વધુ સમય પસાર કરવામાં આનંદ લેશે.
મિથુન:
ગણેશજી કહે છે, દિવસના પહેલા ભાગમાં તમને ફોન કોલ દ્વારા આજે કોઈ સારા સમાચાર મળશે. ઓફિસના સાથીઓ પણ ટીમ વર્કથી ખુશ રહેશે. વ્યવહાર અને વ્યવસાયમાં સંકટ આવી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે. રોમાંસની દ્રષ્ટિએ પણ આજનો દિવસ સારો છે, ખર્ચ થોડો વધી શકે છે.
કર્ક:
ગણેશજી કહે છે, આખા દિવસ દરમિયાન ખૂબ જ વ્યસ્ત શેડ્યૂલ રહેશે. સાંજ સુધીમાં સારા સમાચાર પ્રાપ્ત થશે અને તમને લાભ પણ થશે. વ્યાવસાયિક કિસ્સામાં, યોગ્ય મહેનત નુકસાનને અટકાવી શકે છે. રોકાણની દ્રષ્ટિએ આજના દિવસનો લાભ લઈ શકાય છે.
સિંહ:
ગણેશજી કહે છે, દિવસના પહેલા ભાગમાં તમારે ખૂબ જ મહેનત કરવી પડશે સાંજ સુધીમાં ધનલાભની ઘણી તકો મળશે. જ્યારે પણ ફરવાની તક મળે ત્યારે તમે હંમેશાં તૈયાર છો. આજે સાંજે પણ તેવી જ એક તક છે. પાર્ટીમાં કેટલાક સારા અને પ્રભાવશાળી લોકો સાથે મુલાકાત થશે અને કોઈ વિશેષ કાર્યની ચિંતા પણ સમાપ્ત થઈ જશે.
કન્યા:
ગણેશજી કહે છે, આજે ઉત્સાહથી ભરેલો દિવસ છે, બપોર સુધી કોઈ ટેલિફોન કોલ દ્વારા કોઈ ચોક્કસ કેસમાં માહિતી આપી શકો છો. જો વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસમાં વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે તો તેમને લાભ મળશે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના વ્યવસાયમાં નવી ટેક્નિક અપનાવી શકે છે. લાભનો યોગ થઈ રહ્યો છે.
તુલા:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમે કોઈની સાથે સંઘર્ષમાં ના હોવ તેની કાળજી લો. તમારી કાર્યકારી સ્થિતિમાં સુધારો થશે. ધંધામાં લાભની રકમ છે. સાથે જ લગ્ન જીવનમાં બધી ખુશી મળશે. દિવસભર ઘણું કામ કરવાનું છે પણ તે કોણે કરવું અને કોણે નહીં તે વિશે તમારે વિચારવું પડશે.
વૃશ્ચિક:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે વિશેષ બની શકે છે. તે કોઈપણ એક યુક્તિ પર કામ કરવા માટે પૂરતું રહેશે. આજે કોઈ જોખમી પગલા ભરશો નહીં. પરિવારમાં હાજર તમારા વિરોધીઓ થોડા સમય માટે માથું ઊંચકી શકશે નહીં. પરંતુ હજી પણ તમારે જાગૃત રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે.
ધન:
ગણેશજી કહે છે, આજે ટીમ વર્ક કરવાનો દિવસ છે. ઓફિસમાં તમારા સાથીદારો સાથે નિકટતાથી કાર્ય કરવાથી સારા પરિણામ મળશે. વાતચીતથી નવા ફાયદાઓનો વિચાર આવી શકે છે. કોઈ મિત્ર માટે કોઈ ભેટ ખરીદતી વખતે, તમારા ખિસ્સાની સંભાળ રાખો.
મકર:
ગણેશજી કહે છે, આજે ખૂબ સારો દિવસ રહેશે. જો હૃદયમાં કંઈક નવો વિચાર છે, તો તરત જ આગળ વધવું ફાયદાકારક રહેશે. સંબંધીઓ સાથે જૂના વિવાદ દૂર કરવાનો સમય છે. મિત્રો સાથે રહેવાથી ફાયદો થઈ શકે છે. કોઈ કારણોસર પરિવારના સભ્યો સાથે ચર્ચા થશે. તેથી તે વધુ સારું રહેશે કે તમે વાણીમાં મધુરતા રાખો.
કુંભ:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ખૂબ ધીમો પડી શકે છે. ધીરે ધીરે તે ફક્ત આગળ વધવાથી જ લાભ મેળવી શકે છે. જો તમે પ્રયત્ન કરતા રહો, તો તમે પણ અટકેલા કામ પૂરા કરશો. સાવચેત રહેવું અને તમારા કાર્યમાં સામેલ થવું, સંઘર્ષની આ કદાચ અંતિમ ઘડી હશે. બહારનો ઉડાઉ ખર્ચ કરવાને બદલે પરિવારના સભ્યો સાથે સમય પસાર કરો કારણકે આજે તમારા ખર્ચા તેટલા વધુ થશે.
મીન:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ વ્યસ્ત રહેશે. મન દ્વારા કરવામાં આવેલ કાર્યથી લાભ થશે અને ખુશ રહેશો. લાંબા તણાવ પણ ઓછા થશે. જો તમે અન્યની મદદ કરો છો, તો તમારા સહાયકો પણ આવશે. તમે જે કાર્ય પ્રામાણિકપણે કરો છો તે ફળદાયી રહેશે.