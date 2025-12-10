ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

1788 રૂમ, 257 બાથરૂમ, છતથી લઈને શૌચાલય સુધી, બધું જ 24 કેરેટ સોનાનું, દુનિયાના સૌથી મોટા ઘર સામે એન્ટીલિયા પણ ફેલ!

Istana Nurul Iman Palace owner: બ્રુનોઈના સુલ્તાન હસનલ બોલકિયાની ગણના દુનિયાના ધનવાન સુલ્તાનોમાં થાય છે. તેમનો મહેલ ઇસ્તાના નરૂલ ઇમાન દુનિયાનું સૌથી મોટું ઘર છે, જેનું નામ ગિનીઝ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સામેલ છે.

World Largest Residence

World Largest Residence: સામાન્ય રીતે લોકો માને છે કે માથા પર છત અને બે ટંકનું ભોજન હોય તો જીવન પૂર્ણ થાય છે, પરંતુ હવે તેની વ્યાખ્યા બદલાઈ ગઈ છે. હવે સંપત્તિની મર્યાદાઓ પોતાની સીમાઓ તોડી રહી છે. એવા લોકો છે જે વૈભવી જીવન જીવે છે, જે તમારા વિચારો કરતાં પણ વધુ ધનવાન છે. આજે, એક એવા જ ધનવાન માણસની વાર્તા, જેની પાસે રહેવા માટે સોનાનું ઘર, 7000 કાર, 24 કેરેટ સોનાથી બનેલું ખાનગી જેટ છે. તેની સંપત્તિનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે વાળંદ પણ બીજા દેશમાંથી પોતાના નખ કાપવા આવે છે. તેના ઘરની સામે મુકેશ અંબાણીનું એન્ટિલિયા પણ નાનું લાગે છે.

દુનિયાનું સૌથી મોટું ઘર

બ્રુનેઈના સુલ્તાન હસનલ બોલકિયાની ગણના દુનિયાના ધનવાન સુલ્તાનોમાં થાય છે. તેમનો મહેલ ઇસ્તાના નુરૂલ ઇમાન દુનિયાનું સૌથી મોટું ઘર છે, જેનું નામ ગિનીઝ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સામેલ છે. બ્રુનેઈની કેપિટલ સિટી બંદન સેરી બેગાવનમાં નદીના કિનારે બનેલો તેમનો પેલેસ 2.15 મિલિયન વર્ગ ફુટ (લગભગ 2,00,000 વર્ગ મીટર) માં બનેલું દુનિયાનું સૌથી મોટું ઘર છે.

1788 રૂમ અને 257 બાથરૂમ

ઇસ્તાના નુરુલ ઇમાન પેલેસમાં 1,788 રૂમ અને 257 બાથરૂમ છે. આ મહેલ એટલો મોટો છે કે તેમાં 5,000 મહેમાનો માટે બેન્ક્વેટ હોલ છે. એક ભવ્ય મસ્જિદમાં 1,500 લોકોનો સમાવેશ થઈ શકે છે. પાંચ સ્વિમિંગ પુલ અને 7,000 વાહનો માટે એક વિશાળ ગેરેજ પણ શામેલ છે.

મહેલમાં સોનાની છત અને દરવાજા

1984માં બનેલ આ મહેલ ફિલિપિનો આર્કિટેક્ટ લીએન્ડ્રો વી. લોક્સિન દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો હતો. તે પરંપરાગત મલય અને ઇસ્લામિક સ્થાપત્યને પ્રતિબિંબિત કરે છે. છત 22 કેરેટ સોનાથી બનેલી છે. દિવાલો અને દરવાજા પણ સોનાથી મઢેલા છે. મહેલની છત પરનો ગુંબજ 22 કેરેટ સોનાથી બનેલો છે, જેની કિંમત ₹255 બિલિયન (આશરે $2.5 બિલિયન) હોવાનો અંદાજ છે. મહેલના 1700 થી વધુ રૂમ વૈભવી સુવિધાઓથી સજ્જ છે, અને બાથરૂમમાં સોનાથી ઢંકાયેલા વોશબેસિન છે.

24 કેરેટ સોનાથી બનેલું ખાનગી જેટ, 7,000 કારનો કાફલો

સુલ્તાનની પાસે 7000 લક્ઝરી ગાડીઓ છે, જેની કિંમત કરોડોમાં છે. તેમની પાસે 600 Rolls Royces છે. તો 24 કેરેટ સોનાથી બનેલું પ્રાઇવેટ જેટ છે, જેની કિંમત 4300 કરોડ રૂપિયા આંકવામાં આવી છે. મહેલમાં 200 ઘોડા માટે એસીની પણ વ્યવસ્થા છે.

ફ્લાઇંગ પેલેસના માલિક છે સુલ્તાન

ડેઇલી મેઇલના અહેવાલ મુજબ, સુલતાને બોઇંગ 747-400 લગભગ $400 મિલિયનમાં ખરીદ્યું હતું. તેણે તેને વૈભવી બનાવવા માટે $120 મિલિયન ખર્ચ્યા હતા. આ ખાનગી જેટ સોનાથી મઢેલું હતું, જેના કારણે તેની કુલ કિંમત આશરે રૂ. 4,366 કરોડ થઈ ગઈ. તેને ફ્લાઇંગ પેલેસ નામ આપવામાં આવ્યું છે. સાઉથ મોર્નિંગ ચાઇના પોસ્ટના અહેવાલ મુજબ, સોનાના વિમાન ઉપરાંત, સુલતાન પાસે બોઇંગ 767-200 અને એરબસ A340-200 જેટ પણ છે.

કેટલા ધનવાન છે સુલ્તાન

ઇકોનોમિક ટાઇમ્સ અનુસાર, સુલતાન હસનલ બોલ્કિયા પાસે આશરે $30 બિલિયન અથવા આશરે ₹251,930 કરોડની વ્યક્તિગત સંપત્તિ છે. તેલ અને ગેસના વિશાળ ભંડાર ધરાવતા સુલતાન પાસે પોતાની સંપત્તિ છે.

નખ કાપવામાં લાખોનો ખર્ચ

 The Times ના રિપોર્ટ પ્રમાણે સુલ્તાન માત્ર નખ અને વાળ કપાવવા પર આશરે 16 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ કરે છે. તેમના માટે વાણંદ લંડનથી આવે છે. દુનિયાનો આ સૌથી મોટો આવાસીય મહેલ વર્ષભરમાં સામાન્ય જનતા માટે માત્ર એક દિવસ ખુલે છે. આ પ્રવેશ ઇસ્લામિક તહેવાર હરિ રાયા (ઈદ-ઉલ-ફિત્ર) દરમિયાન થાય છે, જે ત્રણ દિવસ સુધી ચાલે છે.

