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Sunday Horoscope: રવિવારે કઈ રાશિને થશે ધનલાભ, કઈ રાશિને સાચવીને દિવસ પસાર કરવો જાણો રાશિફળ પરથી

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 18, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:00 PM IST

Sunday Horoscope(By Chirag Bejan Daruwalla): 19 જુલાઈ 2023 અને રવિવાર મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ માટે પરિવાર, આર્થિક લાભ, ભાગ્યની દ્રષ્ટિએ કેટલો શુભ છે જાણવા વાંચો જ્યોતિષાચાર્ય ચિરાગ બેજાનદારુવાલાએ જણાવેલું રાશિફળ.
 

મેષ:1/12

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ એક મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે અને શક્ય છે કે તમે આજે કોઈ મોટો નિર્ણય લઈ શકો છો. આજે એવું થઈ શકે છે કે તમે બેંકમાં તમારી કોઈપણ મિલકત અથવા અન્ય કોઈ કિંમતી વસ્તુનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ખૂબ વિચાર-વિમર્શ પછી આવો કોઈ નિર્ણય લેશો તો તમને સારા પરિણામ મળશે.  

વૃષભ:2/12

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, દિવસની શરૂઆત તમારા માટે થોડી પ્રતિકૂળ હોઈ શકે છે. સંભવ છે કે તમે કુટુંબના સભ્ય અથવા બાળકને લગતી કોઈ બાબતથી નાખુશ હશો. એવું પણ થઈ શકે છે કે પત્ની અથવા ગર્લફ્રેન્ડ પણ તમને આ પ્રકારના વર્તનથી હેરાન કરે છે, પરંતુ તેમ છતાં તમારે ધીરજથી કામ કરવું જોઈએ.  

મિથુન:3/12

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, તમારા કેટલાક લોકો તમારી ચિંતા પણ વધારી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં કેટલાક મોટા ફેરફારો શક્ય છે જે તમારા હિતમાં ન હોઈ શકે અથવા તમને તે ગમશે નહીં. તમારે તેની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ધીરજથી તમારું કાર્ય કરવાનું વધુ સારું રહેશે અને આવનારા સારા સમયની રાહ જોવી.

કર્ક:4/12

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. ઓફિસ અને સમાજમાંના લોકોમાં તમને આદર મળશે અને તમારી કામ કરવાની રીતથી લોકો પ્રભાવિત થશે. લોકો પ્રત્યેના મનમાં તમારી તરફ સદ્ભાવના પણ જાગૃત થશે. બપોર સુધીમાં તમે કોઈ મહત્વના કામ પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. આજે તમને ગમે ત્યાંથી સારા સમાચાર મળી શકે છે.  

સિંહ:5/12

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજે કેટલીક માહિતી મેળવવાનો દિવસ રહેશે અને તમારી બૌદ્ધિક ક્ષમતામાં વધારો થશે. આજે સારા લોકો સાથેની તમારી મુલાકાત તમને લાભ આપી શકે છે. મોટા ફાયદાની આશામાં દિવસ સાર્થક દેખાશે. પ્રિયજનો તરફથી પણ સારા સમાચાર મળશે અને કોઈપણ ધાર્મિક કાર્યની યોજના કરતી વખતે તમારી સલાહ લેવામાં આવશે.  

કન્યા:6/12

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, આજે શક્ય છે કે તમારો પ્રતિકૂળ સમય સવારથી જ શરૂ થઈ જાય. બપોર સુધીમાં તમારું મન મુંઝવણમાં મુકાઈ જશે. તમે ફરીથી નવી ઊર્જાથી તમારા અધૂરા કાર્યોનો સામનો કરશો. આજે તમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે. તમારે દિવસના પહેલા ભાગમાં ડોક્ટરને મળવું પડશે.  

તુલા:7/12

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, તમારા માટે આજનો દિવસ થોડો મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. કેટલાક કામ બગડવાના કારણે નિરાશા વધી શકે છે. કોઈ નિરર્થક વસ્તુનો ભય અથવા ડર તમારા મગજમાં ખલેલ પહોંચાડી શકે છે. બપોરે થોડી દોડધામ કરવાથી છૂટાછવાયા ફાયદા થઈ શકે છે. કામદારો પણ આજે તણાવપૂર્ણ બની શકે છે.  

વૃશ્ચિક:8/12

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે સામાન્ય છે અને નોકરી અને ધંધામાં બધુ સારું રહેશે. વ્યવસાયની સ્થિતિમાં સુધાર થશે અને મોટા અધિકારીની મદદથી તમારું કામ જે લાંબા સમયથી અટવાયું છે તે પૂર્ણ થશે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેશે. વિરોધીઓ અને ટીકાકારો હવે શાંત થઈ જશે.  

ધન:9/12

ધન:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે સારો છે. આજે કેટલાક કામ તમારા વિચાર વિરોધી હોઈ શકે છે. તમારો વિશ્વાસ કરનારા કોઈ તમને છેતરી શકે છે. બાકીનો મિશ્રિત ફળદાયી દિવસ છે. સાંજનો સમય સારો રહેશે. વર્તમાન વાતાવરણને ધ્યાનમાં રાખીને મનમાં નકારાત્મકતા વધી શકે છે. પોતાને ઘરે રાખવું અને માસ્ક સાથે જીવવું વધુ સારું રહેશે.  

મકર:10/12

મકર:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે અનુકૂળ છે અને તમારો મૂડ પણ આજે સારો રહેશે. આજે જે લોકો તમારું સારું ઇચ્છે છે તે તમારી આસપાસ દેખાશે. આજે તમને તારા ગ્રહોનો લાભ મળી રહ્યો છે અને આજે તમારા કાર્ય પૂરા થવામાં મદદ રૂપ થશે. આજે મન ધાર્મિક કાર્યોમાં વ્યસ્ત રહેશે અને તમને સંતોષ મળશે.  

કુંભ:11/12

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું નહીં રહે અને શક્ય છે કે દિવસના પહેલા ભાગમાં એક સાથે ઘણું કામ તમારી સામે આવી શકે છે. જ્યાં સુધી શક્ય હોય ત્યાં સુધી તેમનામાં મહત્વપૂર્ણ કાર્ય પૂર્ણ કરવાનું યોગ્ય રહેશે. બપોર પછી સમય સારો નથી. કામમાં વિક્ષેપ આવી શકે છે અને સમસ્યાઓ વધી શકે છે.  

મીન:12/12

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારા કાર્ય માટે અનુકૂળ દિવસ છે. આજે પરીક્ષાની સ્પર્ધામાં સફળતા મળી શકે છે. જો તમે તમારા વ્યવસાય સાથે સંબંધિત કોઈ કરાર અથવા લેખન કરવા માંગતા હોવ તે આજે ટાળો. તમને સફળતા મળશે બાકીના અન્ય કામો માટે બપોર સુધી સારો સમય છે.  

TAGS:
daily horoscope
Rashifal
astrology
રવિવારનું રાશિફળ

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