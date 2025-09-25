ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

2 સિસ્ટમ સક્રિય થતા ગુજરાતમાં મેઘો મચાવશે તોફાન! આ જિલ્લાઓમાં બે દિવસ સુધી વરસાદ બોલાવશે ભૂક્કા

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં ભલે મેઘરાજાએ વિરામ લીધો હોય પરંતુ હજુ ચોમાસું ગયું નથી. નવરાત્રિ પછી પણ વરસાદ પડી શકે છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ આગામી 7 દિવસ રાજ્યમાં વરસાદની શકયતા છે. આગામી 48 કલાક બાદ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી છે.

Updated:Sep 25, 2025, 07:00 PM IST

હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ રાજ્યમાં હાલમાં 2 સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી વરસાદની શક્યતા છે. કચ્છ અને આસપાસના વિસ્તારમાં અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન હોવાના કારણે રાજ્યમાં વરસાદ વરસી શકે છે. બંગાળની ખાડીમાં પણ એક લો પ્રેશર સક્રિય થઈ છે. જે આગામી 12 કલાકમાં ડિપ્રેશન થઈ શકે છે. આ કારણે રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદ ભૂક્કા બોલાવશે. દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં આગામી બે દિવસ સુધી વરસાદની શક્યતા છે.

હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે વાત કરીએ તો આજે રાજકોટ, જૂનાગઢ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, ભાવનગર, આણંદ, ભરૂચ, પંચમહાલ, દાહોદ, સુરત, નવસારી, ડાંગ, દમણ, વલસાડ, નર્મદા, દાદરા નગર હવેલી, છોટાઉદેપુર, વડોદરામાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હજુ પણ વરસાદની એક સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. વરસાદની સાથે સાથે પવનની ગતિ પણ 30 થી 35 પ્રતિકલાકની રહેશે.

હવામાન શાસ્ત્રીઓની આગાહી છે કે, મુંબઈ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં 24 થી 26 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન હળવો વરસાદ વરસી શકે છે. ત્યારબાદ 27 સપ્ટેમ્બરથી મધ્યમ વરસાદ શરૂ થશે. 28 થી 30 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે. આનાથી રેલ, માર્ગ અને હવાઈ ટ્રાફિક ખોરવાઈ શકે છે. 2 થી 3 ઓક્ટોબર દરમિયાન છૂટાછવાયા ભારે વરસાદ સાથે મધ્યમ વરસાદ ચાલુ રહી શકે છે. ચોમાસુ 8 ઓક્ટોબરની આસપાસ મુંબઈથી વિદાય લેશે તેવી શક્યતા છે.

દેશના બાકીના ભાગોની વાત કરીએ તો, આગામી 24 થી 48 કલાક દરમિયાન રાજસ્થાન, ગુજરાત, હરિયાણા અને પંજાબના કેટલાક ભાગો અને હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, દિલ્હી અને ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારોમાંથી ચોમાસાની વિદાય માટે પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ બની રહી છે.

બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા 27 સપ્ટેમ્બરથી લઈને 5 ઓક્ટોબર સુધી ભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, નવરાત્રિમાં રાજ્યના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં હવામાન પલટાની શક્યતા છે.   

ગુજરાતમાં ભલે મેઘરાજાએ વિરામ લીધો હોય, પરંતુ હજુ ચોમાસું ગયું નથી. નવરાત્રિ પછી પણ વરસાદ પડી શકે છે. આ વરસાદ હાહાકાર મચાવવાનો છે. અને તેમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં તો ફુલબહાર ચોમાસું ખિલવાનું છે. દક્ષિણમાં તો 10 ઈંચ સુધી વરસાદ પડવાની આગાહી અંબાલાલે કરી છે. દક્ષિણ ગુજરાતની સાથે, સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય ગુજરાત, અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં પણ 10થી 13 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદ વરસી શકે છે. 

