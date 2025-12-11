17 વર્ષ જૂની મહાબકવાસ ફિલ્મ, આ દિગ્ગજ અભિનેતાના પુત્રએ કરાવ્યું હતું 30 કરોડનું નુકસાન
Abhishek Bachchan Biggest Flop: બોલીવુડમાં એવા ઘણા સ્ટાર્સ છે જેને હિટથી વધુ બોક્સ ઓફિસ પર ફ્લોપ ફિલ્મોની લાઇનો લગાવી દીધી. તે સિતારામાંથી એક મોટા ખાનદાનનો પુત્ર પણ છે. જેણે અત્યાર સુધી 40થી વધુ ફ્લોપ ફિલ્મો આપી છે. આ ફિલ્મોમાં સૌથી મોટી ફ્લોપ મૂવી 17 વર્ષ પહેલા આવી હતી. જેનો રેકોર્ડ તો ખુબ અભિષેક બચ્ચન પણ તોડી શક્યો નથી.
માથાનો દુખાવો હતી ફિલ્મ
2008મા આવેલી ડિઝાસ્ટર ફિલ્મનું નામ ધ લેજેન્ડ ઓફ દ્રોણા છે. તેમાં અભિષેક બચ્ચનની સાથે પ્રિયંકા ચોપડા અને જયા બચ્ચન હતા. આ ફિલ્મના દિગ્દર્શક ગોલ્ડી બહલ હતા.
લોકો જોઈને કંટાળી ગયા
ફિલ્મની કહાનીથી લઈને અભિષેક અને પ્રિયંકા ચોપડાનો લુક પણ એવો હતો કે દર્શકોને ગળે ઉતર્યો નહીં. જેથી ફિલ્મ ધડામ થઈ પડી અને અભિષેકના કરિયરની સૌથી મોટી ફ્લોપ ફિલ્મ સાબિત થઈ.
ફિલ્મની ઉડી હતી મજાક
આ ફિલ્મમાં અભિષેકે આદિત્યનું પાત્ર ભજવ્યું હતું, પ્રિયંકાએ સોનિયાનું પાત્ર ભજવ્યું હતું અને જયા બચ્ચને રાણી જયંતિનું પાત્ર ભજવ્યું હતું. વાર્તા સંપૂર્ણપણે આદિત્યની આસપાસ ફરે છે. હીરો અનાથ અને એકલો છે. તેના નજીકના સંબંધીઓ તેની સાથે ખરાબ વર્તન કરે છે. તેના કાકાના મૃત્યુ પછી, પરિવારની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થાય છે.
30 કરોડનું નુકસાન
આ ફિલ્મની સ્થિતિ એવી હતી કે મેકર્સને રડવાનો વારો આવ્યો હતો. દ્રોણાનું બજેટ 45 કરોડ હતું અને તે માત્ર 15 કરોડની કમાણી કરી શકી હતી. એટલે કે મેકર્સને 30 કરોડનું નુકસાન થયું હતું.
રેટિંગ 2.0
આ ફિલ્મની હાલત એવી હતી કે આઈએમડીબી પર આ મૂવીને 2.0 નું રેટિંગ મળ્યું હતું. એટલે કે આ ફિલ્મને અભિષેક બચ્ચનની સૌથી ખરાબ ફિલ્મોમાંથી એક માનવામાં આવે છે.
