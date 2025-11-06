આ છે દુનિયાની સૌથી બકવાસ ફિલ્મ, રિલીઝ થતાં જ નિર્માતાઓ નાદાર થઈ ગયા, 2100 કરોડનું નુકસાન થયું
World Biggest Disaster Movie: ક્યારેક, ફિલ્મો ફક્ત મનોરંજનનો સ્ત્રોત જ નહીં, પણ એક મોટો જુગાર પણ હોય છે. જ્યારે કોઈ ફિલ્મનું બજેટ આટલું ઊંચું હોય છે, ત્યારે અપેક્ષાઓ આસમાને પહોંચી જાય છે. પરંતુ જો તે જ ફિલ્મ દર્શકોની અપેક્ષાઓ પૂરી કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તે ઇતિહાસની સૌથી મોટી ફ્લોપ ફિલ્મોમાંની એક બની શકે છે. આવી ફિલ્મો માત્ર નિર્માતાઓને જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ઉદ્યોગને બરબાદ કરી શકે છે, અને ક્યારેક કલાકારોની કારકિર્દીને પણ અસર કરી શકે છે. 13 વર્ષ પહેલાં રિલીઝ થયેલી આવી જ એક ફિલ્મે તેના નિર્માતાઓને નાદાર કરી દીધા હતા.
વિશ્વની સૌથી મોટી ડિઝાસ્ટર ફિલ્મ
ઘણીવાર ફિલ્મો ટેક્નિકલી શાનદાર હોય છે, તેમ છતાં દર્શકો સાથે જોડાઈ શકતી નથી. તેનું કારણ છે નબળી કહાની, ખોટા સમય પર રિલીઝ કે પ્રમોશનમાં કોઈ ખામી હોઈ શકે છે. કેટલીક ફિલ્મો તો એટલી શાનદાર અને મોટા લેવલ પર બને છે કે જોવામાં શાનદાર લાગે છે, પરંતુ ઇમોશનલી લોકો તેનાથી કનેક્ટ થઈ શકતા નથી, જેનાથી તે ફિલ્મની ટીમ ડાયરેક્ટર, પ્રોડ્યુસર, સ્ટારકાસ્ટ પર અસર પડે છે. આવી એક ફિલ્મએ હોલીવુડને એટલો મોટો ઝટકો આપ્યો કે તેના નુકસાનની ચર્ચા આજે પણ થાય છે.
13 વર્ષ પહેલા રિલીઝ થઈ હતી મહાફ્લોપ ફિલ્મ
એટલું જ નહીં, આ ફિલ્મની નિષ્ફળતાની અસર ફિલ્મના દિગ્દર્શક, નિર્માતા અને હીરો પર પડી, જેમની કારકિર્દી સંપૂર્ણપણે બરબાદ થઈ ગઈ હતી. આ ફિલ્મ 13 વર્ષ પહેલાં રિલીઝ થઈ હતી, જેનું નિર્દેશન એન્ડ્રુ સ્ટેન્ટન દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને તે એડગર રાઇસ બરોઝની પ્રખ્યાત નવલકથા 'એ પ્રિન્સેસ ઓફ માર્સ' પર આધારિત હતી. આ ફિલ્મમાં ટેલર કિટ્સ, લિન કોલિન્સ, વિલેમ ડેફો, સામન્થા મોર્ટન અને માર્ક સ્ટ્રોંગ જેવા કલાકારોએ અભિનય કર્યો હતો. આ વાર્તા એક ભૂતપૂર્વ સૈનિક વિશે હતી જે રહસ્યમય રીતે મંગળ પર પહોંચે છે.
ફિલ્મમાં એક્શન, રોમાન્સ અને સ્પેસ એડવેન્ચર
ત્યારબાદ તે ત્યાં બે જાતિઓ વચ્ચે ચાલી રહેલાં યુદ્ધમાં ફસાઈ જાય છે. ફિલ્મની કહાનીમાં એક્શન, રોમાન્સ અને સ્પેસ એડવેન્ચર બધુ હતું, છતાં આ ફિલ્મ દર્શકોને ખાસ પસંદ આવી નહીં. VFX શાનદાર હતા અને લોકેશન જોવાલયક હતું. પરંતુ દર્શકોને ફિલ્મની કહાની અને પાત્રો સાથે જોડાણનો અનુભવ ન થયો. કેટલાક લોકોએ તેને બકવાસ ગણાવી હતી, પરંતુ તેના ગ્રાફિક્સની પ્રશંસા કરી હતી. આ ફિલ્મનું નામ જોન કાર્ટર (John Carter), હતું, જે 9 માર્ચ 2012ના રિલીઝ થઈ હતી.
મેકર્સને 2100 કરોડનું થયું નુકસાન
આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ખરાબ રીતે ફ્લોપ થઈ ગઈ, જેના કારણે તેને વિશ્વની સૌથી મોટી ડિઝાસ્ટર ફિલ્મનો ટેગ મળ્યો. $263.7 મિલિયન (આશરે ₹2,200 કરોડ) ના બજેટમાં બનેલી, તેણે ફક્ત $284 મિલિયન (આશરે ₹2,370 કરોડ) ની કમાણી કરી. ફિલ્મે નફો કર્યો હશે, પરંતુ ડિઝનીને માર્કેટિંગ અને અન્ય ખર્ચ સહિત લગભગ ₹2,100 કરોડ (આશરે ₹2,100 કરોડ) નું નુકસાન થયું. આ નુકસાન એટલું નોંધપાત્ર હતું કે તેને અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી હોલીવુડ ફ્લોપ ફિલ્મોમાંની એક ગણવામાં આવે છે.
IMDb રેટિંગ 6.6, એકવાર જરૂર જુઓ
ફિલ્મના ગારો ટેલર કિચને ત્યારબાદ લાંબા સમય સુધી કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ ન મળ્યો. તે વર્ષો સુધી કામ માટે ભટકતો રહ્યો, તેમ છતાં તેના ‘John Carter’ ને IMDb પર 6.6/10 રેટિંગ મળ્યું છે, જે ખૂબ સારૂ છે. જો તમે આ ફિલ્મને જોવા ઈચ્છો છો તો તેને જિયો હોટસ્ટાર પર હિંદીમાં જોઈ શકો છો. તેને 5 જૂન, 2012ના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ અને હોમ વીડિયો પર રિલીઝ કરવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં આ ફિલ્મ નિષ્ફળ રહી, પરંતુ સમયની સાથે તેને એક કલ્ટ ફોલોઇંગ મળી ગયું.
Trending Photos